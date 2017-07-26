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Все про:мэр (1452) розыск (623) Запорожская область (601)

 Мэр Энергодара Музыка объявлен в розыск

музыка

Прокуратура требует арестовать экс-чиновника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

"21.07.2017 мэр Энергодара объявлен в розыск, и 24.07.2017 Энергодарской местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что 12 июля следственный судья Энергодарского городского суда вынес постановление о применении к мэру меры пресечения в виде личного обязательства. На следующий день подозреваемого вызвали в Энергодарскую местную прокуратуру для проведения следственных действий. Однако он на указанный вызов не явился, об уважительности причин неявки не сообщил.

Кроме того, во время допроса соседей подозреваемого установлено, что он по адресу постоянного проживания долгое время не появлялся, а во время допроса работников исполнительного комитета Энергодарского городского совета сообщили, что мэр Энергодара находится в отпуске и им о его местонахождении не известно.

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Напомним, Павлу Музыке во время проведения сессии горсовета вручили подозрение. Ему вменяют незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, совмещенное со злоупотреблением служебным положением.






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Эээ, там видать на совести не только незаконное увольнение, рванул дядька ,что ветром не догонишь, так по пустякам не бегают.
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Вот чего стоит ЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.Пора с этим кончать.Каждый заявляет:бежать не собираюсь.
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Наверное в мусорном баке прячется. Инструмент люстрации - лучшее укрытие для чиновников!
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- Сегодня пятница. Значит, опять нужно идти на вокзал,- подумал Корейко (с)
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Судью, как минимум на коллегию с увольнением без сохранения званий и регалий. Если виноваты прокурорские (не предоставлили достаточних основнаий для взятия под стражу), значит их взаместо судьи. А судье - по шее, что бы выполнял свою работу и не был статистом.
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ого серьезная предьява - незаконное увольнение
настолько серьезное, что чувак рванул, бросив все
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Я ваще не понимаю как он мэром стал...
Город в такой разрухе еще никогда не был.
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