 Мэр Энергодара Музыка объявлен в розыск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.
"21.07.2017 мэр Энергодара объявлен в розыск, и 24.07.2017 Энергодарской местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что 12 июля следственный судья Энергодарского городского суда вынес постановление о применении к мэру меры пресечения в виде личного обязательства. На следующий день подозреваемого вызвали в Энергодарскую местную прокуратуру для проведения следственных действий. Однако он на указанный вызов не явился, об уважительности причин неявки не сообщил.
Кроме того, во время допроса соседей подозреваемого установлено, что он по адресу постоянного проживания долгое время не появлялся, а во время допроса работников исполнительного комитета Энергодарского городского совета сообщили, что мэр Энергодара находится в отпуске и им о его местонахождении не известно.
Напомним, Павлу Музыке во время проведения сессии горсовета вручили подозрение. Ему вменяют незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, совмещенное со злоупотреблением служебным положением.
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настолько серьезное, что чувак рванул, бросив все
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Город в такой разрухе еще никогда не был.
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