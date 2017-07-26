 Из гостиницы "Украина" в Киеве эвакуировали людей: правоохранители ищут взрывчатку

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В столичном главке полиции изданию сообщили, что в данное время правоохранители, а также представители иных привлеченных к проверке экстренных органов и служб проводят необходимые поисковые мероприятия в гостинице.
Напомним, ранее во Львове правоохранители эвакуировали из отеля "Жорж" 55 постояльцев из-за ложного сообщения о минировании.
395 8
Материалы по теме: Будни полиции
Пьяный мужчина устроил стрельбу возле развлекательного заведения в Киеве, - Нацполиция(1)
"Открывай дверь! На пол!", - полиция Харькова и спецназ "КОРД" задержали мужчину, которого два года разыскивали за совершение разбоя. ВИДЕО(4)
Количество пострадавших от отравления на Прикарпатье увеличилось до 16. Открыто уголовное дело, - Нацполиция(7)
Пьяный водитель на огромной скорости врезался в бетонное ограждение, убегая от патрульных в Николаеве. ВИДЕО регистратора(51)
Из-за крестного хода в центре Киева будет ограничено движение автотранспорта(0)
Взрыв гранаты в Полтавской области: два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения и находится в больнице, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(12)
Рыбак спас двух тонувших подростков, но с третьим погиб сам, - Нацполиция Тернопольщины(14)
Лучше подносили бы снаряды на предовой.
Или стирали носки нашим бойцам.
Ответить
Ответить
Они и сами могут позвонить и потом "отработать".
Зарплата идет.
Ответить
Ответить
а тут такой облом...
Ответить
Ответить
Ответить