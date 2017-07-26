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 Из гостиницы "Украина" в Киеве эвакуировали людей: правоохранители ищут взрывчатку

гостиница

В среду утром из гостиницы "Украина", расположенной по адресу Институтская,4 в центре Киева были эвакуированы все находившиеся в здании люди в связи с поступившим на телефон экстренных служб анонимным звонком о якобы минировании здания.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В столичном главке полиции изданию сообщили, что в данное время правоохранители, а также представители иных привлеченных к проверке экстренных органов и служб проводят необходимые поисковые мероприятия в гостинице.

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Напомним, ранее во Львове правоохранители эвакуировали из отеля "Жорж" 55 постояльцев из-за ложного сообщения о минировании.




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Доблестные силовики придумывают себе занятие.

Лучше подносили бы снаряды на предовой.
Или стирали носки нашим бойцам.
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А были ли звонки ?

Они и сами могут позвонить и потом "отработать".
Зарплата идет.
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может кто-то встретил свою школьную любовь и повёл её в номера,
а тут такой облом...
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а че ее минировать, депутаты все свалили на гульки!
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А кто звонил? Не те же, что министру энергетики США?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз гостиницы "Украина" в Киеве эвакуировали людей: правоохранители ищут взрывчатку
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