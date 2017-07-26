 "Керчь отжимал машины целыми автопарками": Главари боевиков спорят о преступлениях террориста Погодина, убившего Степана Чубенко

Описывая случай с задержанием в Крыму одного из главарей боевиков Вадима Погодина, Шустров пытается оправдать совершенное боевиками Погодина убийство несовершеннолетнего Степана Чубенко, за которое якобы и был задержан главарь террористов.
При этом другой главарь боевиков Александр Бородай, который ранее прокомментировал возможность выдачи Погодина Украине, отмечал, что Керча (Погодина) взяли по совсем другому делу - отжим автомобилей у гражданского населения.
И Шустров, и Бородай подтверждают то, что Погодин (Керчь) занимался отжимом автомобилей.
При этом сам Погодин, комментируя пост Шустрова, отрицает такую "деятельность", апеллируя к своей честности. При этом ни одним словом не отвергает своей причастности к убийству Чубенко.
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По-ходу, сколько вы будете рассуждать о своих действиях увидя в посадке группу донбасситского молодняка с оружием?
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Это ж какой циничной сукой надо быть, чтобы оправдывать садизм и убийство тем, что убили "пусть и несовершеннолетнего, но врага", фашиста, нациста и националиста (полный набор ватных ярлыков, оправдывающих любое преступление с их стороны)? Т.е. по кацапскому мнению достаточно навесить правильный ярлык и вперед - режь на части, убивай и тебе все спишется.
Ну и еще она предлагает спросить в Одессе про ужасных нацистов и националистов. Только сдается мне, что это вариант спросить в Одессе, которая в роисянском телевизоре существует вместе с распятыми мальчиками, огромными истребителями, испанскими диспетчерами и натовскими наемниками.
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ГРАБЁЖ!
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