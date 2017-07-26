 "Керчь отжимал машины целыми автопарками": Главари боевиков спорят о преступлениях террориста Погодина, убившего Степана Чубенко

Как передает Цензор.НЕТ , об этом пишет на странице в Facebook подполковник "ЛНР", экс-начальник артиллерии 2-й бригады "Заря" Станислав Шустров - один из самых известных российских наемников на Донбассе. Подробнее о нем читайте ЗДЕСЬ Описывая случай с задержанием в Крыму одного из главарей боевиков Вадима Погодина, Шустров пытается оправдать совершенное боевиками Погодина убийство несовершеннолетнего Степана Чубенко , за которое якобы и был задержан главарь террористов.

При этом другой главарь боевиков Александр Бородай, который ранее прокомментировал возможность выдачи Погодина Украине, отмечал, что Керча (Погодина) взяли по совсем другому делу - отжим автомобилей у гражданского населения.

И Шустров, и Бородай подтверждают то, что Погодин (Керчь) занимался отжимом автомобилей.При этом сам Погодин, комментируя пост Шустрова, отрицает такую "деятельность", апеллируя к своей честности. При этом ни одним словом не отвергает своей причастности к убийству Чубенко.