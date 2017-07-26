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 Политика Украины
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 "Керчь отжимал машины целыми автопарками": Главари боевиков спорят о преступлениях террориста Погодина, убившего Степана Чубенко

погодин

Главари боевиков подтверждают то, что террорист Вадим Погодин убил Степана Чубенко, а также то, что он занимался отжимом автомобилей у гражданского населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook подполковник "ЛНР", экс-начальник артиллерии 2-й бригады "Заря" Станислав Шустров - один из самых известных российских наемников на Донбассе. Подробнее о нем читайте ЗДЕСЬ.

Описывая случай с задержанием в Крыму одного из главарей боевиков Вадима Погодина, Шустров пытается оправдать совершенное боевиками Погодина убийство несовершеннолетнего Степана Чубенко, за которое якобы и был задержан главарь террористов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ проводит фильтрационные мероприятия на Донбассе: боевиков "Л/ДНР" не пускают в РФ, - ИС

При этом другой главарь боевиков Александр Бородай, который ранее прокомментировал возможность выдачи Погодина Украине, отмечал, что Керча (Погодина) взяли по совсем другому делу - отжим автомобилей у гражданского населения.

Керчь отжимал машины целыми автопарками: Главари боевиков спорят о преступлениях террориста Погодина, убившего Степана Чубенко 01


Керчь отжимал машины целыми автопарками: Главари боевиков спорят о преступлениях террориста Погодина, убившего Степана Чубенко 02


И Шустров, и Бородай подтверждают то, что Погодин (Керчь) занимался отжимом автомобилей.

При этом сам Погодин, комментируя пост Шустрова, отрицает такую "деятельность", апеллируя к своей честности. При этом ни одним словом не отвергает своей причастности к убийству Чубенко.

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Похожы на шапито уродов - которых за деньги показывают.
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Судя по фото-малообразованные,недалекие,очень пьющие граждане россии.
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арийское происхождение никакой фуражкой не скроешь !
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передние два еще и видеосъемками с хуйлом подрабатывают, ростом подходят.
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эталонная иллюстрация понятия "дегенераты"...
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Гаагу ще й на горизонті не видно- а бовдури вже покази дають.
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Это в какой Керчи такое творилось?? Куда Руцкемир позвали????
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Уже понял.... Трудно опускаться на один уровень с идиотами... Даже ненадолго...
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Вони це вважають "позивним" -у війнушку так граються, злодії.
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Бля - Керчь - это погонялово одного из этих недоносков.. Им что - имён не хватает??? Точно что недоноски - даже кацапские мамки при рождении имя постеснялись дать....
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Даааа.Про машины целыми автопарками-это ирония. Понимать надо.
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ніхто Керч видавати не буде, просто намастять лоба зеленкою що б куля інфекцію не занесла
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Странно, вот почему у русни всё или через задницу, или так или иначе с ней связано?

"Керчь отжимал машины целыми автопарками": Главари боевиков спорят о преступлениях террориста Погодина, убившего Степана Чубенко - Цензор.НЕТ 1408
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всё-таки их основной орган размножения...
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Мир у них такой- руSSкий, они с детства себе готовят смену и в детях видят врагов. Точно так же они не желеют своих и просают на амбразуру детишек. Они считают, что если их детишки готовы убивать то, это относится и ко всем детишкам, включая вражеских.
По-ходу, сколько вы будете рассуждать о своих действиях увидя в посадке группу донбасситского молодняка с оружием?
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Сейчас не знаю. Когда увижу, тогда точно буду знать.
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А чего ж она скриншот страницы не привела, чтоб оправдать убийство? У нас ведь ВК заблокирован. Оказывается у них можно убивать только за то, что ты член ПС или ему сочувствовавший.
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это так традиционно для кацапстана. Вспомните хотябы революционные годы и сралинщину
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Прочитал полностью высер этой Марии-Стас-Шустровой. Чуть не стошнило вчерашним Суктинисом.

Это ж какой циничной сукой надо быть, чтобы оправдывать садизм и убийство тем, что убили "пусть и несовершеннолетнего, но врага", фашиста, нациста и националиста (полный набор ватных ярлыков, оправдывающих любое преступление с их стороны)? Т.е. по кацапскому мнению достаточно навесить правильный ярлык и вперед - режь на части, убивай и тебе все спишется.
Ну и еще она предлагает спросить в Одессе про ужасных нацистов и националистов. Только сдается мне, что это вариант спросить в Одессе, которая в роисянском телевизоре существует вместе с распятыми мальчиками, огромными истребителями, испанскими диспетчерами и натовскими наемниками.
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Отжим? Называйте вещи своими именами.
ГРАБЁЖ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Керчь отжимал машины целыми автопарками": Главари боевиков спорят о преступлениях террориста Погодина, убившего Степана Чубенко
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