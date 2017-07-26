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 Группа инструкторов из Казанского высшего танкового командного училища РФ прибыла в оккупированный Донецк, - ИС

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На оккупированный Донбасс прибыли инструктора из российского Казанского высшего танкового командного училища.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"В интересах формирования в "1 АК ДНР" "отдельной танковой бригады" (на базе 1 отб, г. Донецк), прибыла группа инструкторов из Казанского высшего танкового командного училища (Казань, РФ). Основная задача группы - проведение боевого слаживания разрозненных танковых подразделений из состава "1-го АК", а также прибывающих из РФ команд наемников, укомплектованных личным составом, имеющим соответствующие военно-учетные специальности (механик-водитель, командир танка, наводчик), которые должны войти в состав формируемой "бригады"", -написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, - спецпредставитель США Волкер

Вместе с тем, Тымчук напомнил, что это уже не первый случай участия представителей указанного военного вуза в Казани в боевых действиях на Донбассе: "Так, в 2014 году родители 17 офицеров и курсантов этого вуза заявили о их гибели на Донбассе, а в 2015 году военной разведкой Украины был идентифицирован бывший выпускник Казанского танкового - майор ВС РФ Кудинов Анатолий Анатольевич, который воевал против ВСУ в составе "2 омсбр" ("2 АК ЛНР", г. Луганск) и занимал должность заместителя начальника штаба бригады".
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"И удивительное дело, идея огненного погребения старикам очень понравилась, так что веселые шутки вызывали у них полное одобрение. И вообще разговоры о смерти, считавшиеся до сих пор неудобными и невежливыми, стали котироваться в Черноморске наравне с анекдотами из еврейской и кавказской жизни и вызывали всеобщий интерес." (с)
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Чтобы влиться полным полным составом в номерные грузы.
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Новое мясо приехало, за что путлер так ненавидит какцапских мужиков?
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Плешивый не унимается.Гэбня упертая. Пока деньги есть.Потом все бросают и бегут.
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Гражданина РФ сняли с рейса Сиэтл-Атланта не за "оккупацию Крыма", как он сам утверждает, а за то, что он нарушил правила безопасности. Об этом РИА Новости заявили в авиакомпания Delta Air Lines.Читайте такжеГруппа инструкторов из Казанского высшего танкового командного училища РФ прибыла в оккупированный Донецк, - ИС - Цензор.НЕТ 5187Палата представителей США поддержала ужесточение санкций против России"В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации, - говорится в заявлении авиаперевозчика. - Результатом нарушения правил безопасности стало то, что клиента допросили правоохранительные органы, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту".Об инциденте на борту воздушного судна компании Delta сообщил в Facebook пользователь по имени Андрей Еремин. По словам мужчины, его высадили с самолета из-за соседнего пассажира, который отказался лететь с россиянином, обвинив его в "оккупации Крыма". Как утверждает Еремин, авиаперевозчик поддержал недовольного клиента, поэтому гражданин РФ вынужден был лететь другим рейсом.
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Тема учений .
1. Тема - От Джевелина хрен спрячетесь.
2.Как правильно запаковать себя перед боем. чтоб было удобно тркпной команде запихивать в передвижной крематорий.
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А Казанское военное училище это где??? - ГДЕ МНОГО ДИКИХ ОБЕЗЬЯН ???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа инструкторов из Казанского высшего танкового командного училища РФ прибыла в оккупированный Донецк, - ИС
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