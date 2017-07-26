 Группа инструкторов из Казанского высшего танкового командного училища РФ прибыла в оккупированный Донецк, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"В интересах формирования в "1 АК ДНР" "отдельной танковой бригады" (на базе 1 отб, г. Донецк), прибыла группа инструкторов из Казанского высшего танкового командного училища (Казань, РФ). Основная задача группы - проведение боевого слаживания разрозненных танковых подразделений из состава "1-го АК", а также прибывающих из РФ команд наемников, укомплектованных личным составом, имеющим соответствующие военно-учетные специальности (механик-водитель, командир танка, наводчик), которые должны войти в состав формируемой "бригады"", -написал он.
Вместе с тем, Тымчук напомнил, что это уже не первый случай участия представителей указанного военного вуза в Казани в боевых действиях на Донбассе: "Так, в 2014 году родители 17 офицеров и курсантов этого вуза заявили о их гибели на Донбассе, а в 2015 году военной разведкой Украины был идентифицирован бывший выпускник Казанского танкового - майор ВС РФ Кудинов Анатолий Анатольевич, который воевал против ВСУ в составе "2 омсбр" ("2 АК ЛНР", г. Луганск) и занимал должность заместителя начальника штаба бригады".
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1. Тема - От Джевелина хрен спрячетесь.
2.Как правильно запаковать себя перед боем. чтоб было удобно тркпной команде запихивать в передвижной крематорий.
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