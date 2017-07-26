 "Плотницкий начал сбор материалов о хищении денег руководством "ДНР", - разведка

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Главного управления разведки МОУ, из-за сокращения объемов финансирования наемников РФ наблюдается дальнейший рост противоречий между руководителями "ДНР" и "ЛНР".
"В ответ на единоличное провозглашения Захарченко "Малороссии", Плотницкий начал сбор материалов о хищении российских финансовых поступлений руководством "ДНР". В частности, по указанию Плотницкого "Министерством государственной безопасности ЛНР" формируется доказательная база коррупционных деяний в "Учреждениях ДНР" для последующей передачи российским кураторам", - сказано в сообщении.
Основой доказательной базы являются факты хищения ресурсов "Программы гуманитарной помощи населению", которая финансируется РФ. По собранной террористами информации, большая часть средств была похищена представителями "ДНР" под видом выплат социальной помощи "лицам-призракам", в частности ветеранам Второй мировой войны, с использованием документов и базы данных украинских социальных служб, захваченных в 2014 году.
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Цікаво, невже населення лнр влаштовує, що їх очолює єеврей-западенець із Чернівців??? Хіба такого рюсского міра вони хотіли?)))
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