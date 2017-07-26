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Все про:разведка (1827) терроризм (20453) наемники РФ (26)

 "Плотницкий начал сбор материалов о хищении денег руководством "ДНР", - разведка

разведка

Такие действия - ответ на провозглашение "Малороссии" Захарченко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Главного управления разведки МОУ, из-за сокращения объемов финансирования наемников РФ наблюдается дальнейший рост противоречий между руководителями "ДНР" и "ЛНР".

"В ответ на единоличное провозглашения Захарченко "Малороссии", Плотницкий начал сбор материалов о хищении российских финансовых поступлений руководством "ДНР". В частности, по указанию Плотницкого "Министерством государственной безопасности ЛНР" формируется доказательная база коррупционных деяний в "Учреждениях ДНР" для последующей передачи российским кураторам", - сказано в сообщении.

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Основой доказательной базы являются факты хищения ресурсов "Программы гуманитарной помощи населению", которая финансируется РФ. По собранной террористами информации, большая часть средств была похищена представителями "ДНР" под видом выплат социальной помощи "лицам-призракам", в частности ветеранам Второй мировой войны, с использованием документов и базы данных украинских социальных служб, захваченных в 2014 году.
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Обиделся сцарь всея Лоханской риспуплики, что его с трона какой то продавец кур сбросить решил...
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"В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо." (с)
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А зачем Плотве малороссия, если у него своя малолаоссия с блэкджеком и шлюхами!? А тут
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Так Захар решил сделать сталичный Лоханск периферией Маларосии...
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неужели война между лнр(люмпинам нужна росссия) и днр (дебилам нужна росссия)
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Зреет! Зреет война между Колыванией и Захарожопией!
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Без Госдепа тут явно не обошлось.....гру и фсб ихтамнеты.....
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"Такие действия - ответ на провозглашение "Малороссии" Захарченко"


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Котороссия расход на содержание мышей считает...
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і піде саня захерченко по етапу як "врах народа і агент гасдєпа"
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можливо і туди, але перед тим його дескридитують, так би мовити "заклєймят в глазах прогрєсівной обществєності маладой рєспублікі"
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Это исторически ещё со времён СССР. Была бешенная конкуренция за сферы влияния между луганскими донецкими преступными группировкамиЮ время от времени разборки переростали в малые войны. Перемочите уже друг дружку, освободите от своих бренных безмозглых тушек Украину. Успехов в мочилове!
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Глупо надеяться ,что они сами себя перебьют. Бить их нужно нам. Только один раз.Но так,чтобы после уже не пришлось.
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Они сами разберуться друг с другом ))) Украина запасается..

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Класс! Чудное зрелище наблюдать, как пауки жрут друг друга. Особенно, если пауки- предатели Украины.
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"В ответ на единоличное провозглашения Захарченко "Малороссии", Плотницкий начал сбор материалов о хищении российских финансовых поступлений руководством "ДНР". В частности, по указанию Плотницкого "Министерством государственной безопасности ЛНР" формируется доказательная база коррупционных деяний в "Учреждениях ДНР" для последующей передачи российским кураторам", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n449209-Ой,российским ли??? Думаю для СБУ.Тылы готовит.Этим можно откупится.Там инфыыыыыыыыыыыыыыы!!!
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Колыван,-гарик потницкий, носит европейский костюм и галстук, а куриный барыга,-униформу. Баба гарика в маникюре и дорогом прикиде, а самка сани одевается не стильно. Эти отличия дают подсказку, что гарик сан барином не считает.
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хто більше вкрав той і царь усія милоросії
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С голой жопой Плотницкий не покомандует, видимо решил разобраться, кто украл кассу.
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Тыыыкс, а какое ополчение будет теперь поддерживать пуцин. Ставим ставки.
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Між цима двома козлами велика різниця. Якщо Захєрченко - просто тупий алкаш з агресивною бєлкою, то Плотніцький - барига. Він би і нам би здався, якби побачив у цьому зиск. І тому вони друг друга ненавидять і не розуміють

Цікаво, невже населення лнр влаштовує, що їх очолює єеврей-западенець із Чернівців??? Хіба такого рюсского міра вони хотіли?)))
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"В ответ на единоличное провозглашения Захарченко "Малороссии", Плотницкий начал сбор материалов о хищении российских финансовых поступлений руководством "ДНР". Спецоперация проводится под кодовым наименованием - «Сам дурак!!!».
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Плотницкий начал сбор материалов о хищении денег руководством "ДНР", - разведка
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