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 "Цена агрессии должна расти!", - Порошенко о голосовании в Конгрессе США за законопроект о санкциях против РФ

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал голосование Палаты представителей Конгресса США за законопроект о санкциях против РФ, Ирана и КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Важное решение Конгресса США о санкциях против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп четко заявил о своей поддержке продления санкций против РФ и отменять их не намерен, - Белый дом

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях против РФ, Ирана и КНДР. Далее документ будет направлен на рассмотрение в Сенат, а потом - на утверждение президента США Дональда Трампа.
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Тогда почему она растет только за счет внешних источников Петр Алексеевич?
Когда прекратите все отношения с агрессором пане "гарантэ"?
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Амери і ЄС вводят санкціі, а бариги нарощують торгівлю з агресором, тобто з торгівельними партнерами !!!)))
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Аби тобі пенсію підняти- ти ж саме цього вимагав?
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Пэтя, а как там твой бизн.. слепой траст? Не пострадает из за новых санкций против Козлостана?
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Германия планирует из-за Siemens расширить санкции против РФ на 4 физ лица и 1 юр лицо,Мочно и убийственно"Цена агрессии должна расти!", - Порошенко о голосовании в Конгрессе США за законопроект о санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 1015
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Ну якщо на хУЙЛО, що збрехав їх міністру економіки, то так.
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Америка это действительно могущественная страна, страна демократии, свободы, права. Поэтому Америка вводит новые санкции против страны агрессора, оккупанта РФ. Ждем от наших европейских друзей тоже новых широких санкций против РФ, но не 4 физицеское лицо и 1 юр лицо, а ждем новых мощных санкций.
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Cименс очень богатая корпорация с оборотом средств как весь бюджет Украины. Бизнес с мордором составляет около 1\5 всех прибылей компании. Как вы думаете будет ли германское лобби вводить серьёзные санкции против основных торговых партнеров? Война войной , а деньги отдельно, тем более это не их война.
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Наказали тех кто виновен.
А ты ждал разрыва всех межгосударственных отношений?
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Список четырех излиц, с которыми Меркель запрещено пить пиво в студию...
Наверное кладовщик, где хранились турбины, крановщики которые грузили а разгружали и боцман баржи, которая перевозила.
А юрлицо - это агенство Рэйтер, которое заложило оборудку...
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И тут ему цену подавай. Привык барыжыть.. .
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Так это ж не возражение. Так, наблюдение...
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ну да, ключевые слова -"цена" и "растет" - ласкают барыжный слух
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Важные, ключевые слова: "мощная двухпартийная поддержка"... Это означает, что НИКТО в США не считает усмирение хуйлопитеков "политикой". Это просто уничтожение врага, ничего личного. Да, экономическое уничтожение... А какая разница? Всё равно - уничтожение врага.
АНАКОНДА, следующий этап.
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Скажи, с какой целью ты постишь твит от 3 сентября 2014 года?
И ещё... Недавно лидеры мировой двадцатки вели переговоры с Хуйлом, чтобы узнать, чем оно дышит. Ты их тоже за это обвинишь, или как?
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Бот узкомозгий, Иловайск был в сентябре 2014 года, и ты забыл, что ни одна в мире власть и ни одна в мире страна не в состоянии была бы создать армию за четыре месяца, тем более такую армию, которая могла бы тогда полноценно противостоять Хуйлу, под которым самая большая территория в мире, и третья армия.
Сейчас всё не так, бот, сейчас армия есть, и она другая, и именно это тебя бесит.
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постит, ибо главноторгующий лживый подонок
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Рашку зажали в тиски справедливости и возмездия за угрозу цивилизованному миру! Боже, храни Америку и Украину!
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//// правду каже презя , але не до кінця ,переможи корупцію , хоча б так як зробили ромуни ,посадили 90 відсотків притягнутих до відповідольності , переможеш корупцію і рашка сама впаде на коліна , тому що якщо Україна це зрбила то і росіяни зможуть ,куйлу нічим крить буде . А так ти Петя зі своїми корумпованими кумами-сватами це головний КОЗИРЬ куйла
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Пете лучше помалкивать.
Всю работу за него делает Америка.
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yeah - если США санкции отменит, он толкнет речь типа - "Мы даем шанс мирному решению и показываем агрессору нашу добрую волю - ожидаем ответный шаг"
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Пустошлеп. Цена должна расти... Да такие слова любой школьник промычит. Типа "враг заплатит" или " кто к мечом придет..." Пустоплет-пустобрех-пустоголов.К тому же,вор.
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Если ума не хватает, не утверждай обратное!
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В 184-страничном законе о санкциях против мировых недоразумений отведено:
терроризму - 16 страниц
Ирану - 25
С. Корее - 40
россии - 98 (!!!)"Цена агрессии должна расти!", - Порошенко о голосовании в Конгрессе США за законопроект о санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 2381
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Пока для начала ПеПо не избавится от липецкой фабрики,это пустой трёп..
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botoks
а трамп подписал?
======
А куда он денется....или присоединится к трём конгрессменам против....там гари освальд уже руки потирает
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какое же оно соевое недоразумение, когда Украина будет вводить реальные санкции против козьих морд ?
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Как там Ротердам + с рыжим выкидышем кучмы, харант? А, мертвечук со своим сжиженым газом, ему санкции похер, он украинец?????? Скоро тебе самому манкции введут по самые помидоры, если к тому времени тебя на Майдане не грохнут! Знаю читаешь ты Цензор, а цеголко живет тут.)))
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кроме цены и оплаты,шо тебя ещё интересует, лживый торгаш?
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КАК САНКЦИИ неожиданно ВОШЛИ В ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ХУЙЛОПИТЕКОВ... Вошли и никогда уже не выйдут...
Санкции - это всё замечательно, но минус инвестиции, минус валюта, минус запчасти ... А вот и результаты:

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в результате проверки, организованной после столкновения в районе Кунцево в апреле электрички и пассажирского поезда, выявила многочисленные нарушения в работе московских электропоездов и сочла, что проезд на электричках в этом регионе может быть опасным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с материалами проверки.
В частности, по информации собеседника издания, представители ведомства проверили моторвагонные депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня.​ В результате этих действий ими, как пояснили изданию, были выявлены многочисленные «технические и технологические нарушения работы электропоездов, в том числе тормозных и противопожарных систем». Помимо этого, как рассказали газете, Ространснадзор обнаружил проблемы с «формальными» ремонтами электричек в моторвагонных депо ОАО «РЖД».



Просто нечем ремонтировать. Нечем и не за что. УЖЕ ДАЖЕ в Москве...
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Если трамп не подпишет,то его поимеют так , что саша Грей позавидует.
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Тю. А грося недавно верещал,какие плохие блокадники дырляндии. Не согласовал с шехвом?
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Як там з вашим особистим бізнесом у РФ? Кажуть він збільшується, Петро Олексійович? Це добре, що ви самі моніторите Цензор, нехай і під іншими ніками, але відповідь на це хочеться почути офіційну.
З надією на відповідь, громадянин України.
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пока самую высокую цену платит украинский народ..и она действительно постоянно растёт..
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Прикольно даже не санкции а то, что Раша ОФИЦИАЛЬНО оказалсь в одной компании с Ираном и Сев.Корей, которые везеде воспринимаются как террористические.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Цена агрессии должна расти!", - Порошенко о голосовании в Конгрессе США за законопроект о санкциях против РФ
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