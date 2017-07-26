 "Цена агрессии должна расти!", - Порошенко о голосовании в Конгрессе США за законопроект о санкциях против РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Важное решение Конгресса США о санкциях против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!", - написал он.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях против РФ, Ирана и КНДР. Далее документ будет направлен на рассмотрение в Сенат, а потом - на утверждение президента США Дональда Трампа.
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Когда прекратите все отношения с агрессором пане "гарантэ"?
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бизн.. слепой траст? Не пострадает из за новых санкций против Козлостана?
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А ты ждал разрыва всех межгосударственных отношений?
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Наверное кладовщик, где хранились турбины, крановщики которые грузили а разгружали и боцман баржи, которая перевозила.
А юрлицо - это агенство Рэйтер, которое заложило оборудку...
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АНАКОНДА, следующий этап.
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И ещё... Недавно лидеры мировой двадцатки вели переговоры с Хуйлом, чтобы узнать, чем оно дышит. Ты их тоже за это обвинишь, или как?
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Сейчас всё не так, бот, сейчас армия есть, и она другая, и именно это тебя бесит.
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Всю работу за него делает Америка.
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терроризму - 16 страниц
Ирану - 25
С. Корее - 40
россии - 98 (!!!)
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а трамп подписал?
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А куда он денется....или присоединится к трём конгрессменам против....там гари освальд уже руки потирает
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Санкции - это всё замечательно, но минус инвестиции, минус валюта, минус запчасти ... А вот и результаты:
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в результате проверки, организованной после столкновения в районе Кунцево в апреле электрички и пассажирского поезда, выявила многочисленные нарушения в работе московских электропоездов и сочла, что проезд на электричках в этом регионе может быть опасным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с материалами проверки.
В частности, по информации собеседника издания, представители ведомства проверили моторвагонные депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня. В результате этих действий ими, как пояснили изданию, были выявлены многочисленные «технические и технологические нарушения работы электропоездов, в том числе тормозных и противопожарных систем». Помимо этого, как рассказали газете, Ространснадзор обнаружил проблемы с «формальными» ремонтами электричек в моторвагонных депо ОАО «РЖД».
Просто нечем ремонтировать. Нечем и не за что. УЖЕ ДАЖЕ в Москве...
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З надією на відповідь, громадянин України.
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