 ФСБ проводит фильтрационные мероприятия на Донбассе: боевиков "Л/ДНР" не пускают в РФ, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
По его словам, на неконтролируемом Украиной участке госграницы с РФ (ПП "Успенка") сотрудниками Пограничной службы ФСБ РФ проводятся фильтрационные мероприятия в отношении лиц, проходивших службу в подразделениях террористических организаций "ДНР/ЛНР" и пытающихся выехать на территорию России.
"Лица, причастные к НВФ и не имеющие паспорта гражданина РФ (местные боевики), на территорию России не допускаются, их заставляют возвращаться, в отдельных случаях после идентификации такие боевики задерживаются и за ними прибывают сотрудники "МГБ ДНР".
Также он добавил, что боевиков с паспортом РФ (российские наемники) задерживают сотрудники ФСБ РФ и вывозят в направлении территории РФ.
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слитые люмпены хуже брошенной женщины
еси та еще может найти себе дргого, то люмпены пока не сдохнут или не завалят обидчика покоя себе не найдут
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"Когда одна палочка и девять дырочек истребят целое войско;
когда король обнажит голову, а ты останешься в шляпе;
когда… Ну а третье условие ты узнаешь тогда, когда исполнятся два первых"
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