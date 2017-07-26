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Все про:боевик (19014) Россия (71563) ФСБ (1168) Донбасс (15564) Тымчук (1483)

 ФСБ проводит фильтрационные мероприятия на Донбассе: боевиков "Л/ДНР" не пускают в РФ, - ИС

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На неконтролируемом Украиной участке госграницы с РФ (ПП "Успенка") сотрудниками Пограничной службы ФСБ РФ проводятся фильтрационные мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, на неконтролируемом Украиной участке госграницы с РФ (ПП "Успенка") сотрудниками Пограничной службы ФСБ РФ проводятся фильтрационные мероприятия в отношении лиц, проходивших службу в подразделениях террористических организаций "ДНР/ЛНР" и пытающихся выехать на территорию России.

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"Лица, причастные к НВФ и не имеющие паспорта гражданина РФ (местные боевики), на территорию России не допускаются, их заставляют возвращаться, в отдельных случаях после идентификации такие боевики задерживаются и за ними прибывают сотрудники "МГБ ДНР".

Также он добавил, что боевиков с паспортом РФ (российские наемники) задерживают сотрудники ФСБ РФ и вывозят в направлении территории РФ.
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Ссыкунишка пукин боится своих донбассятских ушлепков?
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Накануне выборов эти ушлепки могут наделать нежелательного шухера.
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не то слово
слитые люмпены хуже брошенной женщины
еси та еще может найти себе дргого, то люмпены пока не сдохнут или не завалят обидчика покоя себе не найдут
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люмпены,-хомоинстинктусы по лёхе макееву, могут еще жрать ведрами водяру
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зато у нас в Украине их в любом городе можно найти. интересно правда? а депутаты регионалы еще вреднее боевиков.
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А вы лично многих нашли..?? В СБУ и полицию сообщили...и ли так для проформы языком ляпнули..???
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Ты один из них защитник сепаров который ихтутнет
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...а главного нулевого дебилоида ты можешь найти в зеркале, вася...
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Велика паРаша (размером)...а бежать некуда.....
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А какой смысл уплывать от говна в говняном озере?
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Всегда есть надежда....что в каком то месте озера гавно пожиже..... но в данном случае у винторогих скотов надежда умерла не родившись....
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из мульфильма Ганса Андерсон
"Когда одна палочка и девять дырочек истребят целое войско;
когда король обнажит голову, а ты останешься в шляпе;
когда… Ну а третье условие ты узнаешь тогда, когда исполнятся два первых"
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У тех "боевиков с паспортом РФ (российские наемники) задерживают сотрудники ФСБ РФ и вывозят в направлении территории РФ", конечный пункт назначения - Сирия. Причем, это конечный пункт назначения.
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мусор не пускают в мусорку... неестественно ))
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Наоборот вполне естественно....если мусорка уже полная и с горой..... то как в нее не пихай больше не влезит....
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Ну дык....именно это и происходит....в Сирии....
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ну мы тоже по мере сил выполняем функции санитара планеты Земля
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Видать отбросы Лугандона не нужны великой постоянно встающей с колен нации ))) рашка использует предателей и вытирает ими сраку . Пример Навинский . Эта гнида помогала оккупировать Крым . А потом им Педафил вытер свое грязное гузно . Забрал бабло , заводы и виллы )))))) он всегда подтирается такими как Ахметов.
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Во народ неблагодарный !!!!!! Их даже не расстреливают втихаря ( как нежелательных свидетелей и очевидцев) -- а они опять недовольны...... Хоть расстреливай, хоть не расстреливай -- всегда недовольны...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФСБ проводит фильтрационные мероприятия на Донбассе: боевиков "Л/ДНР" не пускают в РФ, - ИС
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