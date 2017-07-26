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 На суде по делу Умерова допросят следователя ФСБ "для разрешения противоречий"

умеров

На заседание суд вызывает следователя ФСБ Игоря Скрипку.

В среду, 26 июля, в Крыму состоится очередное заседание суда по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

На заседание суд вызывает следователя ФСБ Игоря Скрипку. Такое решение было принято 19 июля после допроса переводчика Хубедина Салединова, который делал перевод речи Ильми Умерова на крымскотатарском языке на телеканале ATR.

Так, в ходе допроса переводчик заявил, что следователь ФСБ несколько раз вызывал его, чтобы переподписать текст перевода. Этим Салединов объяснил ошибки, которые были выявлены в результате изучения перевода в суде. Поэтому суд решил вызвать следователя Игоря Скрипку в качестве свидетеля "для разрешения противоречий".

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7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход - предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.
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