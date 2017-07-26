 Снос части рынка на "Лесной" был санкционирован судом - КГГА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте КГГА.
"Сегодня в четыре часа утра силами исполнительной службы Деснянского района состоялся демонтаж части торговых рядов возле метро "Лесная". По предварительной информации, демонтаж состоялся согласно исполнительного производства решение районного суда", - говорится в сообщении.
"Ни один структурное подразделение Киевской городской государственной администрации: ни Департамент городского благоустройства, ни КП" Киевблагоустройство "участия в этом демонтаже не принимал. Ситуация с данной территорией вызвала большую коллизию: земельный участок, на котором расположены незаконные временные сооружения, находился в аренде и, соответственно, арендатор платил деньги за ее аренду. Арендатор подал в суд для освобождения земельного участка от самовольно установленных МАФов. Суд, в свою очередь, выдал решение о демонтаже временных сооружений, который и состоялся сегодня ", - прокомментировал первый заместитель директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Тарас чулок.
Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовные производства по факту совершения самовольных работ на рынке возле станции метро "Лесная". По словам продавцов, снесли в том числе зоомагазин, в котором были животные.
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2. А аппеляционый не существует?
3. Власть украинцев за идиотов держит или только этим пользуется Кличко. ?
4. Кличко гнать из мэров!
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2. существуют сроки подачи апелляции. исполнительная служба принимает только вступившие в силу решения.
3.,4. - виталик - не лучший мэр, но тут он каким боком??
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Арендатор подал в суд для освобождения земельного участка от самовольно установленных МАФов.
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Не путайте мух и котлеты!
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А поскольку он был не в его рамках, то за этим стоят такие дяди, за которых не стоит рвать попу на форумах.
Вам не угодишь.
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А где предписания освободить место?
Почему не дали вывезти товар?
Почему ночью?
Почему ларьки не освободили от товара с подробной описью, а просто разворовали?
А цивилизованными мерами можно было решить вопрос??????
Т.е. исполнительная служба сейчас - это "ночные гопники"???????
Дожились.......
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За происходящее в городе по любому отвечает мэр, а не отмороженный суд который сам лично решил ночью втихоря чего-то порукоблудить на улицах, ограбив ларьки и подушив котов.
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довести розмір матеріальних збитків, гадаю, буде складнувато, позаяк мало хто з подібних "бізнесменів" переймається легальністю походження товару і скурпульозністю ведення обліку
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Народ, чего визжим? Или не хотим, чтоб всё по закону?
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з іншого - вибіркове правосуддя і ще більш вибіркове виконання судових рішень
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А люди в курсе были о решении суда?
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Факт, что рыго-пецыны "суди" дотошно выискивают ошибки (часто намеренные) следствия, чтоб "законно" закрыть дела рыгопецынского кагала. А тут такое злобное нарушение мыслимых и немыслимых законов! Оказывается, что для малоимущего бизнеса уровня ларька и базара не существует либерастичного принципа "священного права собственности" - в этом случае "суды" спокойно освящают "именем Украины" любой произвол исполнительной ветви власти.
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