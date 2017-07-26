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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1991) рынок (432) снос (152)

 Снос части рынка на "Лесной" был санкционирован судом - КГГА

рынок разгром

Снос киосков на рынке возле метро "Лесная" производился исполнительой службой Деснянского района по решению суда, без участия городской администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте КГГА.

"Сегодня в четыре часа утра силами исполнительной службы Деснянского района состоялся демонтаж части торговых рядов возле метро "Лесная". По предварительной информации, демонтаж состоялся согласно исполнительного производства решение районного суда", - говорится в сообщении.

"Ни один структурное подразделение Киевской городской государственной администрации: ни Департамент городского благоустройства, ни КП" Киевблагоустройство "участия в этом демонтаже не принимал. Ситуация с данной территорией вызвала большую коллизию: земельный участок, на котором расположены незаконные временные сооружения, находился в аренде и, соответственно, арендатор платил деньги за ее аренду. Арендатор подал в суд для освобождения земельного участка от самовольно установленных МАФов. Суд, в свою очередь, выдал решение о демонтаже временных сооружений, который и состоялся сегодня ", - прокомментировал первый заместитель директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Тарас чулок.

Смотрите также: "Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей", - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовные производства по факту совершения самовольных работ на рынке возле станции метро "Лесная". По словам продавцов, снесли в том числе зоомагазин, в котором были животные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После погрома рынка у метро "Лесная" задержаны 6 человек и строительная техника

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Судебный беспредел,как это они санкционировали и не известили власть и народ? Что это за маразм и когда он закончится? Пэдр,что у тебя творится с судебной системой?Это хуже чем в Папуассии.Это ты такую Европу Украине дал?
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1. Решение суда было показано владельцам ларьков?????
2. А аппеляционый не существует?
3. Власть украинцев за идиотов держит или только этим пользуется Кличко. ?
4. Кличко гнать из мэров!
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1. скорее всего - да. точно не знаю, также, как и вы.
2. существуют сроки подачи апелляции. исполнительная служба принимает только вступившие в силу решения.
3.,4. - виталик - не лучший мэр, но тут он каким боком??
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Философский вопрос, в ответ на "виталик - тут он каким боком?" : а что теоретически должно произойти в Киеве, что бы было признано - виноват виталька? Мост устал - он не при чем, застраивают парки, засыпают озера - он тут тоже не виноват. А в чем он может быть виноват?
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А с каких веников?
Арендатор подал в суд для освобождения земельного участка от самовольно установленных МАФов.
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Давно пора Украинскому Народу стать и судом и палачом ворья терзающего Украину !!!
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Проектировщики,дизайнеры и другие архитектурные службы города посчитали нужным убрать гадюшник и антисанитарию.
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а портить и разворовывать товар и убивать животных из зоомагазина - тоже посчитали нужным* оно сука,твое что ты туда свои траханые лапы тянешь,архитектура опущеная орально?
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Арендатор подал в суд для освобождения земельного участка от самовольно установленных МАФов.
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Арендатор подал в суд для освобождения земельного участка от самовольно установленных МАФов.
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А кража чужого имущества под покровом ночи тоже была санкционирована судом ?!!!
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Т.е. ночью нагнать гопников в масках, стырить у людей товар - это суд постановил?
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Отличная новость! Честный и неупередженый суд??? Все судьи купили свои дачи машины, квартиры на свою зарплату, а теперь выдали честное и неупередженное решение на снос чужого имущества с разраблением товаров? Ни один миллионер не пострадал при этом?

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Пострадал миллионер - владелец этих киосков.
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Что-то я не видел среди владельцев МАФов миллионеров ))
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Не путайте арендаторов будок с их владельцами, которые "порешали" все с нужными людьми и владеют десятками-сотнями киосков и с каждого получают 5000-10000 грн. навара в месяц.
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Будки как раз были собственностью торговцев, а земля собственностью киевской общины. Арендатор арендовал землю у Киева и разрешил строить МАФы, но потом передумал и их снесли титухи с разграблением товара, ночь и в масках.
Не путайте мух и котлеты!
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Ну хорошо, даже если так: допустим владелец захотел использовать землю как то по другому - ему еще 100 лет ждать пока арендаторы сами уйдут? Как пример, человек сдает квартиру, а потом передумал и хочет сам туда заселиться - ему ждать пока квартиранты сами уедут когда нибудь может быть?
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Ну и пусть.. в бандитских разборках ТРЦ - Будки, я скорее на стороне ТРЦ.
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Вот МАФ в Праге...в цетре....и никто!!!!! ...его ночью бульдозером не снесет!


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Вероятно построен при наличии всех разрешающих документов. Только-то и разницы.
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Ну нашел 1 МАФ в Праге и что? Я бывал в Праге и в многих городах Европы работающих по ночам МАФов не встречал ни разу!
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ну а тепер "арєндодавця" притягти до відповідвльності не лише за самовільне знесення, а щей за розбій, рішення суду це добре, але демонтаж теж має бути в рамках закону
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Только если монтаж был осуществлён в рамках закона.
А поскольку он был не в его рамках, то за этим стоят такие дяди, за которых не стоит рвать попу на форумах.
Вам не угодишь.
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Когда ожидается решение честного и неупередженного суда на снос незаконных постоек-дворцов на Рыбальском острове, на береговой линии Днепра, на береговой линии Киевского моря???
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пока мы сами на бульдозерах не приедем,или никогда!
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Так вот приехали на бульдозерах, а "народ" взвыл...
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почерк шоколадных
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Жах не в этом. Будки громили 500 титушек. Но новая полиция не задержала ни одного.
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А за жестокое обращение с животными у нас уже предусмотрена уголовная ответсвенность.
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Фамилию судьи и руководителя судебных исполнителей напишите , если кто знает.)
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Мацкали вон 10 лет строили Зянит арену в Питере за 8 миллиардов,а оказалось за 50 ярдов,но стадиончик мочой воняет и поле корявое..,куда ущло бабло?
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По-честному, базарный срач надо убирать из городов. Но это в десятую очередь. Сначала нужно иметь некоммерческий Суд.
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И желательно ночью, с грабежом и разбоем! А дворцы-замки, которые перекрывают доступ к рекам, озерам, Киевскому морю, трогать нельзя, а то Путин нападе!
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Дворцы мне безразличны. А вот коррупция, продажный суд и базарный срач неприемлем
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Ну да, когда к реке мешает подойти 3-х метровый забор, это нормально. Не принимаем во внимание, все нормально, пляшем!
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Стойте, как это так - исполнительная служба ночью сносит ларьки с товаром......
А где предписания освободить место?
Почему не дали вывезти товар?
Почему ночью?
Почему ларьки не освободили от товара с подробной описью, а просто разворовали?

А цивилизованными мерами можно было решить вопрос??????

Т.е. исполнительная служба сейчас - это "ночные гопники"???????
Дожились.......
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Цивилизованными методами этот вопрос решить было нельзя.
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ну так что бы успеть награбленное на автобусах вывезти
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А на каком основании эти ларьки с товаром вообще там находились?
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Очень цивилизованное государство. По решению суда,ночью, порубили зооларёк вместе с животными. Как мило и гуманно, а главное по закону. Где ещё в мире такое возможно? (Рашка не в счёт)
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Там были животные? Что за изверги держали животных в жестянке?
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Изверги даже рыбок держали в аквариумах, не то что хомячков в клетках. В цивилизованных странах хомячков в аквариумах держат, подскажи?
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Зверей держат в соответствующих помещениях, а не где попало. В будках перепады температуры-влажности могут быть довольно значительны и опасны для жизни зверей.
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Не поверите, но в этих "будках" стоят кондиционеры!
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Вы в зоомагазинах бываете? С владельцами общались? Как правило, у таких магазинов десяток "подопечных" котов, крысок хомячков и пр. живности, которую приносят люди. Условия у животных получше, чем на улице. Тем более практически все владельцы зоомагазинов любят и разбираются в животных.
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У нас на рынке одна коза держала животных в таких жутких условиях, что взбунтовались посторонние люди, подключили общество защиты животных, а эта тварь такая наглая, что долго с ней ничего не могли сделать... Твух такс держала в клетке для кроликов!!! В магазин заходишь - чмэк глаза выедает.
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Ух ты. Санкционирован судом. Ночью, грабя и ломая частную собственность (товар). Это бандитизм, а не "санкционирован судом"
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Вот так иметь мэра с отбитым мозгом
За происходящее в городе по любому отвечает мэр, а не отмороженный суд который сам лично решил ночью втихоря чего-то порукоблудить на улицах, ограбив ларьки и подушив котов.
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А пидерасты с тракторами значит были работниками ДВС?
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Как можно..он немецкий протеже... Сама ангела за него яйца рвала.
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Ларьки 90-х годов давно пора на Мусорник,21 век идёт...,прошлого не вернёшь,что и дохлый СССР
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Я хочу посмотреть, что будет с тобой лично, если вдруг три увальня ,попив пиво, посчитают тебя гоффном! Повторишь ли эту фразу?
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А лепить их где ни попадя без разрешительных документов - самое то?
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і крам красти тоже суд дозволив? , всі ці дії повинні правитись при власниках , тому що хоч земля не їхня а мапи і все що в них знаходиться -це їхня особиста власність
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і тому власники мають звернутися до суду, якщо вважають, що права їхні порушено.
довести розмір матеріальних збитків, гадаю, буде складнувато, позаяк мало хто з подібних "бізнесменів" переймається легальністю походження товару і скурпульозністю ведення обліку
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Никто из собственников в суд не подаст по той причине, что мафы построены без разрешительных документов, и о судебном разбирательстве и решении суда они были предупреждены. Надеялись, что порешают через "завсклад, через товауровед...", а тут нежданчик - в обход горсовета исполнительная власть сама вдруг порешала так, как решил суд.
Народ, чего визжим? Или не хотим, чтоб всё по закону?
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церкви на РАБссии сносили не ночью.... у 1917 -м и более годах
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Лично я не против сноса мафов, без этого пластикового дерьма улицы Киева будут намного привлекательней. Хотя соглашусь, что многие мафы предоставляют полезные услуги и по доступной цене. Но вопрос в другом. Почему мафы сносят частично? Если кого-то снести, а кого-то оставить, то снос вообще теряет всякий смысл.
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з одного боку - правовий нігілізм населення,
з іншого - вибіркове правосуддя і ще більш вибіркове виконання судових рішень
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Да, у разбоя и грабежа можно придумать много философских обоснований!
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Интересно, а Крещатик, или Днепр никому в аренду не отдали?
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Бандитизм узаконенный судом, и эти суды еще вершат судьбы человеческие?!
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===демонтаж состоялся согласно исполнительного производства решение районного суда===

А люди в курсе были о решении суда?
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Мало кто обратил внимание, что эти МАФы, как их называют, были среди ночи разгромлены вместе с товаром, который там находился. Кто-то сомневается, что участвующие в погроме и мусора, под охраной которых весь бандитизм творился, не уворовали этот товар?!

Факт, что рыго-пецыны "суди" дотошно выискивают ошибки (часто намеренные) следствия, чтоб "законно" закрыть дела рыгопецынского кагала. А тут такое злобное нарушение мыслимых и немыслимых законов! Оказывается, что для малоимущего бизнеса уровня ларька и базара не существует либерастичного принципа "священного права собственности" - в этом случае "суды" спокойно освящают "именем Украины" любой произвол исполнительной ветви власти.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСнос части рынка на "Лесной" был санкционирован судом - КГГА
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