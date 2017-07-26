 Оккупантам в Горловку пригнали 15 БМП из России, - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"На базу тяжелого вооружения "3 омсбр 1 АК ДНР" (Горловка) с территории РФ прибыло 15 российских БМП-3 (в Украине на вооружении не стоят) из состава перебрасываемой на Донбасс ротной тактической группы ВС РФ. Прибывшая в Горловку ротная тактическая группа - из состава 136 омсбр (в/ч63354) 58 армии ЮВО ВС России (г. Буйнакск, республика Дагестан РФ)", - написал Тымчук.
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В Іловайську триває формування залізничного складу для відправки до РФ за боєприпасами та пальним. Про це написав у Фейсбуці керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
Ну че не тема для тренировки ударных беспилотников. И цель большая и места в поле много!!!
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