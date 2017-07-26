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 Политика Украины
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Все про:боевик (19014) Горловка (2672) Тымчук (1483)

 Оккупантам в Горловку пригнали 15 БМП из России, - ИС

боевики

Российская Федерация перебросила 15 БМП боевикам "ДНР" в Горловку Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На базу тяжелого вооружения "3 омсбр 1 АК ДНР" (Горловка) с территории РФ прибыло 15 российских БМП-3 (в Украине на вооружении не стоят) из состава перебрасываемой на Донбасс ротной тактической группы ВС РФ. Прибывшая в Горловку ротная тактическая группа - из состава 136 омсбр (в/ч63354) 58 армии ЮВО ВС России (г. Буйнакск, республика Дагестан РФ)", - написал Тымчук.

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Не понимаю,почему наша страна не воюет на оккупированных территориях методами спецслужб.Почему эти танки пригнали по дорогам,которые не разрушены еще в 2014 году? Почему известно их местоположение,а нет их уничтожения еще до появления их на линии фронта? Такое впечатление что наш Генштаб просто не хочет воевать нормальными современными методами гибридной войны и пасет задних от своей тупости или предательства.
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Канешна... если на цензоре не пишут то ясное дело ты ничего не понимаешь.
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Что не пишут? У меня в отличие от тебя есть логическое мышление и интеллект и если танки и БТРы гонять в Украину по дорогам,то эти дороги до сих пор не разрушены и их используют и за это наш Генштаб и главнокомандующий должны отвечать.Да и не было ни разу сообщений о поджогах вражеской техники или складов боеприпасов и это факт, боевики бы сразу об этом написали.
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тому ...що так ми швидко переможемо... а тоді парашенку і ко... не буде як пилити бюджет...і інші мутки стане ваще проводити
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Наверное, потому, что партизанская война возможна там, где население, преимущественно, настроено против оккупантов. Чего, очевидно ни в Горловке, ни в окрестностях нет. Или вы предлагаете посылать шахидов-смертников?
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Я говорю не о партизанской войне,а о работе спецслужб и разведки.
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Так разведка и отчиталась вам. А что должны сделать спецслужбы? Пускать каждую неделю эшелоны под откос, минировать дороги? Так это не кино про ВОВ.
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За 3,5 года можно было все дороги разрушить и мосты,для того чтобы вражеская техника не заходила в Украину и не убивала каждый день молодых людей.А мне лично отчитываться не надо,какой из этого толк?
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Вы как-то мыслите космически. Каким образом можно разрушить тысячи км дорог и десятки мостов за линией фронта? Разве что оружием массового поражения. Да и то, не забывайте, все что разрушено одним, может быть восстановлено другим. Что и произошло на объектах Иловайского и Дебальцевского ж/д узлов. Тем более, что для военных поставок достаточно было восстановить по одной колее.
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А зачем тысячи км разрушать? Можно участками,боевики все равно не будут ремонтировать.Не надо искать причины тому ,что не делается и оправдывать негодяев.Вот когда их будут судить,пойдете к ним адвокатом.
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Вообще то танки никогда не ездят по дорогам. Потому, что они асфальт разрушат.
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А оккупанты так переживают за наш асфальт, что аж до слез.
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Готовятся к чему то не хорошему, хуйлан видит слабость запада,вот и делает что хочет, он знает что если дамбас уступит не говоря о криме, то он проиграл, и в мире с ним никто щитатся не будет, и начнут рвать педерацию на куски до самого садового кольца
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ну с окупантами понятно . а что нам пригнали на передок кроме убитой техники ничего нового нет
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меня больше интерисует наша Украинская сторона .сколько наши бойцы получили той или иной техники .
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зато "народные избранники-депутаты", читай - пидарасы - на отдыхах по мальдивам. страна зависла в каком то летаргическом сне и всё остановилось, и только глупый этого не видит. сепарская шушера на каналах гавноедов мураевских повизгивать начинает.
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Вот это стильно.....

В Іловайську триває формування залізничного складу для відправки до РФ за боєприпасами та пальним. Про це написав у Фейсбуці керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
Ну че не тема для тренировки ударных беспилотников. И цель большая и места в поле много!!!
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беспилотники будут сбиваться. а вот шмальнуть точкой У раз 20 - кто мешает? минский договорняк - не работает давно уже. похоже, что самое интересное нас ждет снова - осенью. как и всегда, впрочем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупантам в Горловку пригнали 15 БМП из России, - ИС
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