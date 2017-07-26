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Все про:больница (663) ОГА (1399) отравление (854) Ивано-Франковская область (297)

 Количество отравившихся на Ивано-Франковщине отдыхающих возросло до 34 человек, из них 25 - иностранцы, - ОГА

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К вечеру вторника в Верховинскую центральную больницу с признаками пищевого отравления поступили 34 отдыхавших в оздоровительном заведении "Сияние Карпат".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Ивано-Франковской ОГА.

"По состоянию на 18:00, по информации "КС Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Верховинскую ЦРБ с признаками пищевого отравления поступило 34 человека, из них 26 детей и 8 взрослых. Граждан Республики Германия - 14 человек, республики Польша - 11 человек и 9 украинцев. Состояние пострадавших средней и легкой тяжести.

Отмечается, что всего в развлекательном заведении находилось около 152 человек. Причина отравления людей, фамилии лиц устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление в детском лагере на Львовщине: госпитализированы 11 человек, - ОГА

Напомним, 25 июля сообщалось, что 13 человек, в том числе 11 иностранцев попали в больницу с пищевым отравлением. Все отравившиеся отдыхали в оздоровительном заведении "Сияние Карпат" в с. Красноилье Верховинского района.

Днем количество отравившихся возросло до 16 человек. Также стало известно, что по данному факту полиция начала уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил".

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Такое вот "Сияние Карпат"
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В оккупированном Донецке десятки малышей от шести месяцев до 1,5 лет отравились "гуманитаркой" из РФ. Не хочешь прокомментировать, кацапчик?
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Пострадавший? "Не гонялся-бы ты поп за дешевизной!"
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Да, нездоровая хрень, в прямом и в переносном смыслах. Ведь судя по контингенту отравившихся- заведение вовсе не гэнделык какой-то. Печально...
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Возможно просрочку пустили в ход на кухне, офигенное оздоровительное заведение.))
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переживать не надо, цвет нации далеко в Европе, ему ничего не угрожает, а быдла
у главноторгующего с избыткои в наличии, если сдохнет, то пенсию можно
на панаму перенаправить будет ....
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Сальмонелла,страшное чудовище.....а вот на западе интересно как с ней?
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По данным годового отчета Европейского управления по безопасности продуктов питания (EFSA) и Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями (ECDC) установлено, что в ЕС участились случаи пищевых отравлений. Годовой отчет включает в себя данные, собранные в 32 европейских странах (четыре из которых не входят в состав Союза).

Отмечено увеличение числа случаев заболевания листериозом и кампилобактериозом. Впервые с 2008 года возросло число случаев сальмонеллеза.

Случаи заболевания листериозом в Европе у людей по сравнению с 2013 годом участились на 16%. Это тяжелое инфекционное заболевание с высокой вероятностью летального исхода. Особенно опасен листериоз для пожилых людей и пациентов с ослабленной иммунной системой.

Согласно статистике, самым распространенным заболеванием пищевого происхождения в Европейском Союзе с 2005 года остается кампилобактериоз. Количество подтвержденных случаев в 2014 году составило 236 851, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство стран ЕС объясняют увеличение числа случаев кампилобактериоза улучшением системы эпиднадзора в последние годы
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ты вообще читаешь то, что копипастишь? ничего не смущает в этом предложении: "Большинство стран ЕС объясняют увеличение числа случаев кампилобактериоза улучшением системы эпиднадзора в последние годы".
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Каждый день кто то травится. Свинство какое то.
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санэпидемстанцию разогнали реформаторы? то ли ещё будет,ой-ёй-ёй
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UA cimbitep
ты вообще читаешь то, что копипастишь? ничего не смущает в этом предложении: "Большинство стран ЕС объясняют увеличение числа случаев кампилобактериоза улучшением системы эпиднадзора в последние годы"
========
Что ты хотел этим сказать?....то что дурак?...пускай знают об этом твои близкие
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество отравившихся на Ивано-Франковщине отдыхающих возросло до 34 человек, из них 25 - иностранцы, - ОГА
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