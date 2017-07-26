 Количество отравившихся на Ивано-Франковщине отдыхающих возросло до 34 человек, из них 25 - иностранцы, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Ивано-Франковской ОГА.
"По состоянию на 18:00, по информации "КС Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Верховинскую ЦРБ с признаками пищевого отравления поступило 34 человека, из них 26 детей и 8 взрослых. Граждан Республики Германия - 14 человек, республики Польша - 11 человек и 9 украинцев. Состояние пострадавших средней и легкой тяжести.
Отмечается, что всего в развлекательном заведении находилось около 152 человек. Причина отравления людей, фамилии лиц устанавливаются.
Напомним, 25 июля сообщалось, что 13 человек, в том числе 11 иностранцев попали в больницу с пищевым отравлением. Все отравившиеся отдыхали в оздоровительном заведении "Сияние Карпат" в с. Красноилье Верховинского района.
Днем количество отравившихся возросло до 16 человек. Также стало известно, что по данному факту полиция начала уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил".
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Зато дешево! И оздоровились и продристались.
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у главноторгующего с избыткои в наличии, если сдохнет, то пенсию можно
на панаму перенаправить будет ....
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Отмечено увеличение числа случаев заболевания листериозом и кампилобактериозом. Впервые с 2008 года возросло число случаев сальмонеллеза.
Случаи заболевания листериозом в Европе у людей по сравнению с 2013 годом участились на 16%. Это тяжелое инфекционное заболевание с высокой вероятностью летального исхода. Особенно опасен листериоз для пожилых людей и пациентов с ослабленной иммунной системой.
Согласно статистике, самым распространенным заболеванием пищевого происхождения в Европейском Союзе с 2005 года остается кампилобактериоз. Количество подтвержденных случаев в 2014 году составило 236 851, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство стран ЕС объясняют увеличение числа случаев кампилобактериоза улучшением системы эпиднадзора в последние годы
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ты вообще читаешь то, что копипастишь? ничего не смущает в этом предложении: "Большинство стран ЕС объясняют увеличение числа случаев кампилобактериоза улучшением системы эпиднадзора в последние годы"
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Что ты хотел этим сказать?....то что дурак?...пускай знают об этом твои близкие
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