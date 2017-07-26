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 Станции "Академгородок" и "Житомирская" временно закрыты из-за поломки поезда, - Киевский метрополитен

метро

Из-за поломки поезда две станции киевского метрополитена - "Академгородок" и "Житомирская" - временно закрыты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Киевского метрополитена.

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"Из-за технической неисправности поезда на станции "Житомирская" движение на Святошинско-Броварской линии организовано между станциями "Лесная" и "Святошин". Станции "Академгородок" и "Житомирская" временно закрыты для пассажиров", - говорится в сообщении.

В метрополитене приносят извинения за неудобства.

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Надо обновлять состав. Для этого надо поднять плату за проезд. Подземный транспорт не может быть дешевым. Минимум плюс десять-двадцать процентов к себестоимости.
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треба підвищити ціни на квитки, таким чином, щоби один пасажир) міг окупити всі поїздки цілого метро!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтанции "Академгородок" и "Житомирская" временно закрыты из-за поломки поезда, - Киевский метрополитен
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