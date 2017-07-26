 Станции "Академгородок" и "Житомирская" временно закрыты из-за поломки поезда, - Киевский метрополитен

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Киевского метрополитена.
"Из-за технической неисправности поезда на станции "Житомирская" движение на Святошинско-Броварской линии организовано между станциями "Лесная" и "Святошин". Станции "Академгородок" и "Житомирская" временно закрыты для пассажиров", - говорится в сообщении.
В метрополитене приносят извинения за неудобства.
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