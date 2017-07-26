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 За неделю в зоне АТО были уничтожены 28 террористов. Основная масса - при попытках атаковать ВСУ, - Тымчук

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В период с 17 по 24 июля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 28 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"На протяжении последней недели отказы выполнять свои служебные обязанности со стороны местных боевиков и российских наемников фиксировались в подразделениях "9 ошмсп мп" (Новоазовск, "1 АК ДНР") и "2 омсбр" (Луганск, "2 АК ЛНР"). Причины общие - систематические задержки с выплатой денежного довольствия, а также безграмотность и непрофессиональные действия их командиров - кадровых российских офицеров. Так, со слов рядовых военнослужащих "9 ошмсп мп", из-за безграмотности их российских "советников" в июне с.г. всего погибло не менее 15 боевиков", - написал он.

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Также Тымчук сообщил, что в период с 17 по 24 июля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 28 человек:

"1 АК ДНР" - "100 омсбр" (Донецк) - 8 чел., "9 ошмсп мп" (Новоазовск) - 6 чел.;

"2 АК ЛНР" - "4 омсбр" (Алчевск) - 6 чел., "7 омсбр" (Брянка) - 8 чел.

"Подтвержденных данных о потерях в др. подразделениях у "группы ИС" на этот момент нет. Основная масса указанных уничтоженных боевиков - следствие их действий в составе тактических групп при попытках атаковать позиции ВСУ", - добавил руководитель группы ИС.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю в зоне АТО были уничтожены 28 террористов. Основная масса - при попытках атаковать ВСУ, - Тымчук
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