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 Политика Украины
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 Перепись "пустых" квартир и повышение налогов: блогер сепаратистов составил рейтинг "идиотских решений" властей "Л/ДНР" за неделю

лнр

"Власти" оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей своими решениями обостряют социальную напряженность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в LiveJournal пишет блогер донецких сепаратистов donrf, озаглавив свой пост "Веселые новости".

Он иронизирует, что новости, которые приходят из "Д/ЛНР", кроме как желанием довести народ на оккупированных территориях до бунта объяснить невозможно.

Он составил рейтинг "идиотских решений" оккупационного командования на Донбассе за последнюю неделю.

Лидером в этом рейтинге он определил новость о том, что "руководство ЛНР" решило провести перепись пустых квартир.

"Какие пошли слухи и какие сделали выводы люди, сидящие на заработках, очевидно - жилье отжимают. Реакцию представить не трудно... Идеи идеями, но жилье на благо республики (читать Колывана и компании) граждане жертвовать не будут", - пишет блогер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманитарный кризис в зоне конфликта на Донбассе может затронуть 1,3 млн человек, - ООН

На второе место он вывел новость о том, что в Енакиево налоговая хочет пересмотреть сумму налогов за 2016 год в сторону увеличения.

"Это то самое Енакиево, где доблестные птенцы гнезда захарченковского мешали бабулькам продавать черешню... Закрытие ИП (индивидуальный предприниматель. - Ред.) = потеря последних рабочих мест и рост социального напряжения. Налоговой Енакиево руководят укры?" - пишет donrf.

Следующей новостью блогер выделяет заявление "замминистра инфраструктуры и транспорта" "ЛНР" Натальи Лихалат о том, что владельцы легковых автомобилей вместимостью до восьми пассажирских мест включительно могут осуществлять заказные перевозки только в пределах "ЛНР".

"Немалый рынок перевозок вна Украину и РФ ставят вне закона, зачем? Проблем что ли мало, или работы избыток?", - спрашивает donrf.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Предложили учиться жить на эти деньги", - на Донбассе оккупанты лишают пенсионеров с мизерной пенсией даже "гуманитарной помощи". СКРИНШОТ

Напоследок он приводит комментарий жительницы оккупированных территорий, которая занимается бизнесом:

"Работаю частным предпринимателем, месяц назад открыла патент. Теперь, оказывается, товар я не могу завозить ни с Украины, ни с России, а только с оптовых баз Донецка и Луганска!! Цена самых простых босоножек - 550 рублей закупка, а у меня они же в продаже 500, отдаю за 450!!!! Если я у них возьму за 550, то должна продать минимум за 660!!! Кто их купит? Где людям брать деньги на такие цены??"

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А з інших резервацій для душевнохворих теж новини будуть?
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Ой не зарекайтесь! Мы же для этого "миновало" ничего не делаем...
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ОК, велика Вам дяка за Вашу діяльність заради світлого українського майбутнього.
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То тоді треба на фото зруйнованого Грозного дивитися.
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Зараз там теж не легко,хоча все і відбудовано.
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сталагмит вообще-то снизу, но если через дупу, то да, в мозгЕ.
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пахнет не Русью, а Рашкой. Которая Рашка-говняшка (с) мин.культуры Милонов
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В Германии житель Мордовии будучи в нетрезвом состоянии, хотел освободить из магазина чучело "друга".
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офф топ
ватный пассажир Delta Airlines пожаловался, что его сняли с рейса из-за обвинений в «оккупации Крыма»

ватника согласно его заявлению, сняли с рейса авиакомпании Delta Airlines, после того как другой пассажир обвинил его в «оккупации Крыма».
Об этом рассказал сам пассажир рейса Сиэтл - Атланта Андрей Еремин. «Сегодня возникла ситуация где меня сняли с рейса. Delta airlines за то что я был одет в русскую мастерку. В поддержку что наших атлетов сняли на пустом месте. Я горжусь тем что я летаю с надписью russia. Я поддерживаю наших Атлетов», - написал Еремин.

В свою очередь представители Delta Airlines прокомментировали в Twitetr ситуацию российским пассажиром: «Наши сотрудники отражают нашу культуру и относятся ко всем людям с достоинством и уважением».
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"В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации", - говорится в заявлении Delta....

а вот о чём ноет ватник -
что его высадили из самолета после того, как пассажир с соседнего места отказался лететь с ним, обвинив его в "оккупации Крыма". По словам россиянина, авиакомпания поддержала недовольного клиента.
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Блин, ватник таки сделал офигенную рекламу авиакомпании и пассажиру с соседнего кресла)))
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открыт сезон не-ватных рейсов в компании Delta Airlines ...
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Надо было тётину фотку разместить! Вот этой тёти:"замминистра инфраструктуры и транспорта" "ЛНР" Натальи Лихалат. Надеюсь она, как и министерка культурки, тоже тока голая фотается. А то мне тут, в Гане, среди папуасок- скучновато, без министерской эротики.
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"Перепись "пустых" квартир и повышение налогов: блогер сепаратистов составил рейтинг "идиотских решений" властей "Л/ДНР" за неделю" - повышением налогов нас не удивить, у нас тоже идиотов переизбыток.
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ну наши идиоты пока не додумались поднимать налоги за прошлый год, надеюсь.
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ну дик зато біндеравцав нет і на парускам разгаварівать можна
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И как там,, шо --- касками ещё не стучат??? Не стучат... Значит - всем довольны....
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Не, ну а что? Хорошие законы для молодой и перспективной республики.
Зато не надо кормить всю Украину. Пока.
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товар они с Украины возить не могут, бяда какая..пожалейте их, предавших Украину.
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Напрасно Вы это.... Можно и пожалеть - чтобы недолго мучились -- яду предложить... Где Ваш ГУМАНИЗЬМ???
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прикиньте так в Германии, человек уехал на годик попутешествовать или за родственником присмотреть, вернулся - а в его квартире днр-ы :_)
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да нет, они будут объяснять, что они другойнарот и им не нра, шо тут хто-то по-немецки, поэтому имеют право так себя вести и на самоопределение
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Вот вата тупая! Лучше всего затовариваться в "Метро". Там же все бесплатно.
Перепись "пустых" квартир и повышение налогов: блогер сепаратистов составил рейтинг "идиотских решений" властей "Л/ДНР" за неделю - Цензор.НЕТ 4311
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не можешь продавать босоножки - плети лапти.
кстати, на фене "сплести лапти", это подвести под статью, ну ей тоже подойдет, если и дальше возмущатся будет
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За неделю в зоне АТО были уничтожены 28 террористов. Основная масса - при попытках атаковать ВСУ, - Тымчук

Вот жеж козломордые. Сунуть своё рыло, чтобы отгрести промеж рогов и откинуть копыта - предел мечтаний. Ну, ад вам жаровней!
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Хорошо, что ВР ушла в отпуск! Теперь можно поиздеваться над ДРУГИМИ)) Впрочем, никто уже не переплюнет украинский идиотизм и мерзость. Один запрет соц сетей в иных странах привел бы к революции, а тут - ДНР, путлер...
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Запрет ВРАЖЕСКИХ сетей, страдалица.
Эк же тебя крючит без кацапских сетей, прям как наркошу без конопли...
Кстати для таких зависимых есть куча лазеек, как туда попасть. не отчаивайся!
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Как попасть,, как попасть... --- ПЕШКОДРАЛОМ, строго на северо-восток,, - порядка 200 километров... А для особо упоротых - поездом, только не на ЮЖ БЕР Крыма,,, -- а в романтическое путешествие по Воркуте...
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Вам в душу наплевать, МАДАМ??? - НО Я ВЕДЬ НЕДОПЛЮНУ !!!!
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"запрет соц сетей в иных странах привел бы к революции..."

Так в соцмережах сидять лише самі ІДІОТИКИ, у яких відсутні будь-які інші інтереси, заняття, захоплення...!!!
А безмозклі ІДІОТИКИ і революції - речі НЕ сумісні !!!
"Рожденный ползать летать НЕ может"
Коли виходити на революцію, як треба показувати себе світові голою, босою, п'яною, на вагоні, раком, боком, ...тощо !!! Тут і 48 годин в добі бракує...
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Как говорил Козьма Прутков - ЗРИ В КОРЕНЬ !!!! ВНИМАНИЕ - пришёл ДНР-ЛНР,,,, - и появились ПУСТЫЕ КВАРТИРЫ !!!! Как-бы раньше там жили люди, которые и кричали -"Рацея прииди"... И геде они таперича??? Нее, возможно - что каждому выдали из Российского бюджета дом в Монако и мешок денег на мелкие расходы.. Поэтому они и невозвращаются.... Они ведь именно такого ждали?? Значит - получили...
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ээээээ! Не потянет кацапский бюджет дом в Монако! Дома там ужасно дорогие)
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Путин, Лавров и Песков -- они политики,,, - они врать не будут....
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ПИПЕЦ !!! ПАЦАКСКОЕ МЫШЛЕНИЕ!! Обратите внимание -- он ТОЛЬКО ИДЁТ в магазин,,, ещё ничего не купил и не сьел,,, даже не знает - не будет ли потом у него срачки,,,---- а заранее -"СПАСИБО РОССИЯ"". А если будет понос, то за что -- ЗА ПОНОС???? И главное - как будто ему этот понос даром дают, а не продают за деньги...
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Хіба не бачиш - це постачальник! Приніс хоча б поїсти продавчині, щоб з голодухи не загнулась...
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Навіть якщо так -- все одно навіщо - " спасибо россия"???
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Боролись , разрушили свои дома , жизнь , чтобы за этот сарай благодарить, вот поистине чем больше барин издевается тем слаще от него косточка- пацакский менталитет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПерепись "пустых" квартир и повышение налогов: блогер сепаратистов составил рейтинг "идиотских решений" властей "Л/ДНР" за неделю
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