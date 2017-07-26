 Перепись "пустых" квартир и повышение налогов: блогер сепаратистов составил рейтинг "идиотских решений" властей "Л/ДНР" за неделю

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в LiveJournal пишет блогер донецких сепаратистов donrf, озаглавив свой пост "Веселые новости".
Он иронизирует, что новости, которые приходят из "Д/ЛНР", кроме как желанием довести народ на оккупированных территориях до бунта объяснить невозможно.
Он составил рейтинг "идиотских решений" оккупационного командования на Донбассе за последнюю неделю.
Лидером в этом рейтинге он определил новость о том, что "руководство ЛНР" решило провести перепись пустых квартир.
"Какие пошли слухи и какие сделали выводы люди, сидящие на заработках, очевидно - жилье отжимают. Реакцию представить не трудно... Идеи идеями, но жилье на благо республики (читать Колывана и компании) граждане жертвовать не будут", - пишет блогер.
На второе место он вывел новость о том, что в Енакиево налоговая хочет пересмотреть сумму налогов за 2016 год в сторону увеличения.
"Это то самое Енакиево, где доблестные птенцы гнезда захарченковского мешали бабулькам продавать черешню... Закрытие ИП (индивидуальный предприниматель. - Ред.) = потеря последних рабочих мест и рост социального напряжения. Налоговой Енакиево руководят укры?" - пишет donrf.
Следующей новостью блогер выделяет заявление "замминистра инфраструктуры и транспорта" "ЛНР" Натальи Лихалат о том, что владельцы легковых автомобилей вместимостью до восьми пассажирских мест включительно могут осуществлять заказные перевозки только в пределах "ЛНР".
"Немалый рынок перевозок вна Украину и РФ ставят вне закона, зачем? Проблем что ли мало, или работы избыток?", - спрашивает donrf.
Напоследок он приводит комментарий жительницы оккупированных территорий, которая занимается бизнесом:
"Работаю частным предпринимателем, месяц назад открыла патент. Теперь, оказывается, товар я не могу завозить ни с Украины, ни с России, а только с оптовых баз Донецка и Луганска!! Цена самых простых босоножек - 550 рублей закупка, а у меня они же в продаже 500, отдаю за 450!!!! Если я у них возьму за 550, то должна продать минимум за 660!!! Кто их купит? Где людям брать деньги на такие цены??"
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ватный пассажир Delta Airlines пожаловался, что его сняли с рейса из-за обвинений в «оккупации Крыма»
ватника согласно его заявлению, сняли с рейса авиакомпании Delta Airlines, после того как другой пассажир обвинил его в «оккупации Крыма».
Об этом рассказал сам пассажир рейса Сиэтл - Атланта Андрей Еремин. «Сегодня возникла ситуация где меня сняли с рейса. Delta airlines за то что я был одет в русскую мастерку. В поддержку что наших атлетов сняли на пустом месте. Я горжусь тем что я летаю с надписью russia. Я поддерживаю наших Атлетов», - написал Еремин.
В свою очередь представители Delta Airlines прокомментировали в Twitetr ситуацию российским пассажиром: «Наши сотрудники отражают нашу культуру и относятся ко всем людям с достоинством и уважением».
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а вот о чём ноет ватник -
что его высадили из самолета после того, как пассажир с соседнего места отказался лететь с ним, обвинив его в "оккупации Крыма". По словам россиянина, авиакомпания поддержала недовольного клиента.
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Зато не надо кормить всю Украину. Пока.
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кстати, на фене "сплести лапти", это подвести под статью, ну ей тоже подойдет, если и дальше возмущатся будет
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Вот жеж козломордые. Сунуть своё рыло, чтобы отгрести промеж рогов и откинуть копыта - предел мечтаний. Ну, ад вам жаровней!
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Эк же тебя крючит без кацапских сетей, прям как наркошу без конопли...
Кстати для таких зависимых есть куча лазеек, как туда попасть. не отчаивайся!
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Так в соцмережах сидять лише самі ІДІОТИКИ, у яких відсутні будь-які інші інтереси, заняття, захоплення...!!!
А безмозклі ІДІОТИКИ і революції - речі НЕ сумісні !!!
"Рожденный ползать летать НЕ может"
Коли виходити на революцію, як треба показувати себе світові голою, босою, п'яною, на вагоні, раком, боком, ...тощо !!! Тут і 48 годин в добі бракує...
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