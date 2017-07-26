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Все про:выборы (21806) США (13043) Манафорт Пол (14)

 Манафорт согласился предоставить документы, которые могут помочь расследованию по делу о вмешательстве РФ в выборы, - сенатор Грейсли

Юридический комитет Сената США поздно вечером 25 июля отменил вызов бывшего руководителя кампании Дональда Трампа Пола Манафорта по делу о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, Манафорт должен был свидетельствовать 26 июля, но согласился взамен предоставить документы, которые могли бы помочь расследованию, сообщил председатель комитета, сенатор-республиканец Чак Грейсли.

Сейчас комитет ведет переговоры с Манафортом о возможном "письменном собеседовании" вместо публичных свидетельств, сказал Грейсли.

"Как мы уже говорили ранее, мы намерены получить нужные ответы так или иначе. Сотрудничество со свидетелями всегда является лучшим маршрутом, но это соглашение не затрагивает право комитета заставить его давать показания в будущем", - говорится в совместном заявлении сенатора Чака Грейсли и его коллеги из Демократической партии Даян Файнстайн.

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Манафорт, имел деловые связи с отстраненным пророссийским президентом Украины Виктором Януковичем, является субъектом нескольких расследований о возможных связях между Россией и кампанией Трампа.

Манафорт ушел в отставку в августе 2016 с должности руководителя избирательной кампании Трампа после того, как в Киеве заявили о получении им крупных сумм от представителей прежней украинской власти.
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А когда украинцам амбарную книгу рыгов напечатают? Спрятали на 30 лет? Але, НАБУ, в носках не жарко?
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Скількох готові викласти за неї і нашо вона вам?
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Правильно журчишь, порохопоц, основателю партии рыгов Пеце публикация этой книги совсем не нужна.
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Звичайно не потрібна- Рокфелери гроші в дурню не вкладають.
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А може Моргани з Вандербільдами, потомок мадам Собак ти наш.

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Цікавий у вас метод вести дискусії на політичному форумі... Десь цьому спеціально вчилися?
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В той книге очень много ныне властных и их посипак свои корючки росписи ставили за чёрный нал.....Они же себе не враги. Да ещё и неизвестно в чьих руках сейчас этот компромат.
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Действительно, а то еще и придется признать, что 07 февраля 2010 президентские выборы были сфальсифицированы на всех уровнях избиркомов и победителем выборов была "юлькавароффка". Бывший зам. Грицацуева Трепак, который передал в НАБУ "амбарную книгу рыгов" так об этом прямо и заявил, что в этой книге отмечены все, кто те выборы фальсифицировал.
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Акцентую- допомогти розслідуванню не означає підтвердити втручання рашки у вибори в США.
Це просто допомогти розслідуванню.
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бгггг. скоріше - розслідування закінчується великим пуком для клінтонші.
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манифорт сколотил состояние на протягивании дэбильных президентов
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Но когда с бандитами имеешь дела, рассчитывай что и к тебе могут быть применены бандитские методы....Не удивлюсь что Манафорт СЛУЧАЙНО может выпить "ЧАЙКУ с ПОЛОНИЕМ", или "ИНФАРКТ на ровном месте" и многое другое из кремлевского "репертуара"
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в тому нема потреби - розслідування закінчиться великим пуком у калюжу.
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Смотри, чтобы ДРИСНЯКОМ не закончилось

Вот объясни - ЗАЧЕМ тебе если ты житель Украины заходить на Цензор через ПРОКСИ?? Поэтому к тем у которого постоянного меняются флаги - отношение соответственное
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когда платят такое бабло ,тогда про безопасность никто не думает, иначе не было бы у нас олигархов (никому из них бабушка не подарила первый лимон зелени на именины ,у всех гнусные происхождение стартового капитала и возможно у всех руки в крови)
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Во всяком случае у первой десятки списка Форбс по Украине точно не один десяток убиенных конкурентов и всяких там слишком ушлых расследователей.
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когда то в междугороднем автобусе ехала с женщиной их какого то города не далеко от Донецка. Так она про Ахметова чуть шопотом не расказывала и говорила что всех "поджал" под себя, а кто не согласный был, то потом пропадали ((
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМанафорт согласился предоставить документы, которые могут помочь расследованию по делу о вмешательстве РФ в выборы, - сенатор Грейсли
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