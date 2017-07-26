 Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Погибших и раненых нет, - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.
"За эти сутки у нас нет погибших, раненых в результате боевых действий, однако говорить об уменьшении обстрелов мы не можем. В целом, как мы характеризуем, ситуация стабильно-контролируемая", - сказал спикер штаба АТО.
Напомним, ранее сообщалось, на протяжении прошлых суток незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Отметим, что с 18 часов и до полуночи, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на луганском направлении. Боевики применяли стрелковое оружие, гранатометы, а также танк.
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