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 Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Погибших и раненых нет, - штаб АТО

ато

Погибших и раненых в рядах украинских военных нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

"За эти сутки у нас нет погибших, раненых в результате боевых действий, однако говорить об уменьшении обстрелов мы не можем. В целом, как мы характеризуем, ситуация стабильно-контролируемая", - сказал спикер штаба АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью под Катериновкой состоялся часовой бой с ДРГ российских наемников, - штаб АТО

Напомним, ранее сообщалось, на протяжении прошлых суток незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Отметим, что с 18 часов и до полуночи, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на луганском направлении. Боевики применяли стрелковое оружие, гранатометы, а также танк.
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А что за раненых развозят самолетами по стране? пленных терров, что ли...
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Domkrat - вот так и может... - слишком большое внимание к Войне мешает торговле.., деньги любят тишину...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация в зоне АТО остается напряженной. Погибших и раненых нет, - штаб АТО
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