 Массовое отравление в детском лагере на Львовщине: госпитализированы 11 человек, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА
"26 июля в 00:47 ч. от диспетчера Львовского областного центра экстренной медицинской помощи поступило сообщение, что в 21:05 ч. 25 июля с лагеря "Белый орел", который расположен в с. Фийна - Майдан Жовковского района во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 11 человек, из них 9 детей. Состояние пострадавших: 6 человек (дети) - легкой степени тяжести, 5 человек (из них 3 детей) средней степени тяжести. Перечень лиц уточняется", - сказано в сообщении.
Отмечается, что причины и обстоятельства отравления устанавливаются.
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В ЕС это сейчас запрещено. А в Украине ?
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во всем виноват путин...
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Цікаво, що Патріоти писатимуть в темі про отруєння в Патріотичному Львові?
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это просто так?
супрун их на органы не успела разобрать и заработать на этом?
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не нравится - не кушай..
запах, вкус...
неужели не говорили о том, что просрочено?
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Ни дня без новости что кто то отравился!
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