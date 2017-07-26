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Все про:дети (3250) Львовщина (1557) отравление (854)

 Массовое отравление в детском лагере на Львовщине: госпитализированы 11 человек, - ОГА

отравление

На Львовщине в лагере "Белый орел" отравились одиннадцать человек, из них девять детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

"26 июля в 00:47 ч. от диспетчера Львовского областного центра экстренной медицинской помощи поступило сообщение, что в 21:05 ч. 25 июля с лагеря "Белый орел", который расположен в с. Фийна - Майдан Жовковского района во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 11 человек, из них 9 детей. Состояние пострадавших: 6 человек (дети) - легкой степени тяжести, 5 человек (из них 3 детей) средней степени тяжести. Перечень лиц уточняется", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 детей отравились на Закарпатье

Отмечается, что причины и обстоятельства отравления устанавливаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление на Прикарпатье: госпитализированы 13 человек. Среди них немцы, поляки и украинцы, - ОГА
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В совке было запрещено использовать в кондитерке( крема) сырые яйца.
В ЕС это сейчас запрещено. А в Украине ?
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а в Украине даже санэпиднадзора нет. тот что был, хоть и отстойный, но все же такой хрени как в этом и прошлом годах, не допускал, прикрыли. а об остальном некогда думать, "роттердам +++" готовят.
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ну был санэпид? при совке или позже не травились? 90 % "труда" санэпида - переладывание бумажек и штрафование по факту.
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при совке не знаю, давно это было. но вот не было в Украине столько массовых отравлений, как последние 2 года. бывали единичные случаи, не без этого, но не такой бардак.
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В Украине вообще ничего не запрещено и нет ГОСТа.Разрешено травить украинцев чем угодно и как угодно ,никакого контроля,наказания мизерные.Результат на лицо.Что еще можно ждать от геноцидников?
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Где еще в этом году в Украине не отравились? Это Путин гибыдно напав. 100%.
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гройсман отдыхает...
во всем виноват путин...
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В темі про отруєння в Бердянську ;Патріоти; багато писали про вату і умисне отруєння дітей ватою.
Цікаво, що Патріоти писатимуть в темі про отруєння в Патріотичному Львові?
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а то , что от бутулизма умерли 9 человек?
это просто так?
супрун их на органы не успела разобрать и заработать на этом?
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О, ботулізмом, кажуть, зумисне заражають. Потім у лікарні органи виймають і продають. Кажуть для фабрікі в Ліпєцкє на ті бабки вже три чоколядозмішувальних станки купили.
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В Украине - бардак и неуправляемость! Вот основные причины отравления!
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ответ на это один...
не нравится - не кушай..
запах, вкус...
неужели не говорили о том, что просрочено?
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это не бардак, это "защита нашего бизнеса" от контролирующих органов!
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В диктаторской Беларуси должностные лица летели бы со своих мест впереди собственного визга.
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Земляки, вата пытается взять реванш.Некто Елена Бережная, заслуженный йурист из Луганска, организовала блокировку переименования ул. Жукова. Зайдите на сайт обсуждений и не дайте вате оставить советские названия улиц. http://projects.kievcity.gov.ua/projects/view.php?P=360
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Тормоз вивчи українську мову, а не мову вати, а до тих пір москаль ти а не земляк!!!
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Опять повар с хронической формой сальмонеллёза ковырялась в ж.опе при приготовлении пищи.
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Санкнижка, сроки годности ,раздельное хранение продуктов, температурный режим. Работал как то в лагере кладовщиком, проверки как в НКВД. Даже похудел за лето.
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Что у вас там происходит?
Ни дня без новости что кто то отравился!
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Ещё один аргумент отменить бесполезную СЭС. При демократии Человек органолептически должен уметь отличать хорошую пищу от плохой, это отличает его от раба.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМассовое отравление в детском лагере на Львовщине: госпитализированы 11 человек, - ОГА
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