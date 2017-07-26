 Компании, пострадавшие от кибератаки, освобождены от штрафов за несвоевременную уплату налогов

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня вступил в силу соответствующий закон, который вносит изменения в "Переходные положения" Налогового кодекса Украины №2143-VIII.
Закон освобождает налогоплательщиков от штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, расчетов корректировок, составленных в период с 1 по 30 июня, в Едином государственном реестре налоговых накладных, акцизных накладных, расчетов корректировок, составленных в тот же период, в Едином государственном реестре акцизных накладных. Им предоставляют возможность зарегистрировать такие налоговые и акцизные накладные до 31 июля 2017 года.
Также в законе сказано, что в случае потери или повреждения информации вследствие кибератак, при наличии документов, это подтверждающих, налогоплательщик в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу данного закона обязан письменно уведомить контролирующий орган по месту учета. Налогоплательщик должен восстановить потерянную или поврежденную информацию до 31 декабря 2017 года.
30 0
Материалы по теме: Кибератака в Украине
Только 10% украинских компаний обезопасили свою технику, - киберполиция(7)
М.Е.Doc снова может заразить компьютеры вирусом, - СМИ(25)
Киберполиция продолжает собирать доказательства причастности России к кибератаке 27 июня(1)
Киберполиция предупреждает о возможности новых атак через программу налоговой отчетности "M.E.Doc"(23)
Декларативні заяви представників влади свідчать про нерозуміння проблем, – експерт(0)
От кибератаки 27 июня пострадали приблизительно 10% компьютеров в Украине, - Шимкив(16)
Владельцы сетей, пораженных вирусом Petya, могут стать объектами повторной кибератаки, - Госспецсвязь(61)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума