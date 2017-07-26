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 Компании, пострадавшие от кибератаки, освобождены от штрафов за несвоевременную уплату налогов

закон

Предприниматели обязаны подтвердить потерю данных при кибератаке.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня вступил в силу соответствующий закон, который вносит изменения в "Переходные положения" Налогового кодекса Украины №2143-VIII.

Закон освобождает налогоплательщиков от штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, расчетов корректировок, составленных в период с 1 по 30 июня, в Едином государственном реестре налоговых накладных, акцизных накладных, расчетов корректировок, составленных в тот же период, в Едином государственном реестре акцизных накладных. Им предоставляют возможность зарегистрировать такие налоговые и акцизные накладные до 31 июля 2017 года.

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Также в законе сказано, что в случае потери или повреждения информации вследствие кибератак, при наличии документов, это подтверждающих, налогоплательщик в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу данного закона обязан письменно уведомить контролирующий орган по месту учета. Налогоплательщик должен восстановить потерянную или поврежденную информацию до 31 декабря 2017 года.
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