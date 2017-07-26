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Все про:Госдепартамент США (643) отставка (2356) Тиллерсон (132)

 В Госдепе США опровергли сообщения о возможной отставке Тиллерсона: "Впереди нас ждет много работы"

тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не собирается покидать пост, заявила во вторник представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это неправда", - сказала она, комментируя сообщения о том, что госсекретарь США размышляет об уходе в отставку.

"Мы разговаривали с ним, госсекретарь дал четко понять, что он намерен остаться в госдепартаменте. Впереди нас ждет много работы", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон выступает за продление санкций против РФ, - Госдепартамент США

Ранее телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на собственные источники сообщил, что Р.Тиллерсон думает об уходе в отставку в связи с тем, что у него появились разногласия с президентом Дональдом Трампом по ряду важных вопросов.
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Гизер Нойерт наверно подружка Рекса... не хочет выпускать на волю
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Петя ждёт от него продолжения приятного разговора где реформы и где бабло со спизденных тарифов на коммуналку с Ахметовым .
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"Сколько и кого убил Путин?"



Александр Морозов, бывший заместитель генерала
Л. Рохлина:
Немцов и К. несут ахинею про демократию при Ельцине), назначенный на оба этих поста Ельциным 9 августа 1999г, - сразу после вторжения Басаева в Дагестан, - начал бомбить Грозный, развязав с этого дня, ради прихода к власти,

Вторую чеченскую;
наивного Собчака, имевшего неосторожность ляпнуть в официальном интервью 17.02.2000г., за два дня до смерти, перед вылетом в Калининград, и за месяц до избрания тебя Президентом, что ты справишься с семьей и олигархами, став президентом (до сих пор размещено на его официальном сайте), после, чего учитывая любовь к нему Ельцина и Чубайса, которых Собчак постоянно поносил, оставались либо ты - либо он, с балластом такого друга из прошлого команда Абрамовича, Чубайса и Ельцина не повела бы тебя в президенты, где требовалась абсолютная гарантия безопасности семьи и их денег (о чем говорила Нарусова в первый день после гибели мужа, но ее мгновенно заткнули): это было твое первое убийство в среде политической элиты в ранге президента, и первое во втором тысячелетии, - хотя и не первое уже в биографии, - человека, под крышей которого ты вошел в политику, поэтому в во второе тысячелетие ты вошел без всех старых хвостов , включая отца и мать, как то крайне скоропостижно скончавшихся от рака в течении полугода в конце 1998 и начале 1999гг. - после назначения тебя директором ФСБ, и до назначения Премьером - возможно много знали, и могли проговориться, или не намеревались молчать, если бы у них взяли интервью, ка у родителей публичного политика.
А. Боровика 09.03.2000, главного редактора самых информированных и разоблачительных на тот момент теле- и печатных изданий Совершенно секретно и Версия , за месяц до гибели опубликовавшего статью о взрывах домов ФСБ в в 1999г., и собиравшегося продолжать этим вопросом заниматься, за неделю - о твоей педофилии, и в ночь с 6 на 7 марта, в телепрограмме Антропология , за два до смерти, математически точно охарактеризовавшего тебя как ничтожный персонаж, надутый олигархами , а любимую войну и.о. (и.о. президента, которым ты являлся с 01.01.2000), включая взрывы домов - как подлую пиаровскую акцию, придуманную неизвестным, кровавым гением избирательных технологий ; - а его в России слушали и слышали..(отвалившееся крыло его самолета, упавшего с высоты 50 метров, видимо вымазанное жидким мазутом , растворяющим металл (разработка ВПК Минобороны 80х.), на месте крушения так и не нашли, как и мобильника и записей Боровика, всегда бывших при нем, поэтому, видимо, ни один из 9 находившихся в самолете, упав с такой малой высоты не остался в живых); отец может гордиться своим Сыном..;
убийство подводников на подлодке Курск, в угоду договоренностям с США, и серия еще многих и многих политических убийств, все последующее десятилетие, - чтобы подмять под себя власть, и заставить молчать неугодных, кто что то знал, мог разоблачить, и просто не стал бы молчать, а его голос был бы слышен и важен в стране, - как
С. Бодрова, по незнанию участвовавшего в твоих первых выборах (Данила - наш Брат, Путин - наш Президент), и уже отказавшегося участвовать во вторых, 2004г., когда твое звериное лицо увидели и поняли все, кто может слышать и видеть; что, начни он объяснять свою позицию и говорить, полностью поковеркало бы тебе имидж, а он имел доступ к экрану, в отличие от большинства, которое ты отрезал от СМИ, и не стал бы молчать, ведь его сила была - в правде. И его отец может гордиться своим Сыном..;
десятках террактов с 2000го года, прежде всего в Москве, как ты ввел обиход в 1996г.;
эскалации напряженности в войне в Чечне, ценой жизни десятков тысяч невинных мирных и военных, гибнущих все это время на второй чеченской, чтобы, как и терракты, отвлекать от громких политических убийств, гася их резонанс в обществе, и о которой, войне, нельзя забыть, и о твоей вине в ней, ни на секунду.
С момента прихода в президентство через терракты, убийства, и войну в Чечне, твое ничтожество , надутое олигархами , по словам А.Боровика, так больше ничего и не придумало; значит не было в этом грязном, кровавом Pr-е, ничего гениального, ошибся Артем. Изначально была одна логика убийцы, одна извилина - так она и осталась в тебе все эти годы:
- Лебедь; Юшенков, Щекочихин, Политковская, Литвиненко, генералы - Трошев, К.Петров (подробнее обстоятельства и причины убийств, описание террактов их прикрытия в Москве - во 2 главе ниже).
- Если ты сам подробно опишешь все это, к тебе и так пожизненно будут ходить корреспонденты и публицисты всех изданий мира, на ближайшие 20 лет ты станешь самым популярным на земле человеком, и человечество не забудет это уже никогда - т.е. ты уже своего добился. При этом не надо будет уже прилагать никаких усилий, стоящих тебе такого ежедневного, психологического, каторжного напряжения, нивелирующего радость любого всего, что ты имеешь - сотен миллиардов, дворцов, и даже детей - удовольствие быстро уходит, и каждый день с утра до вечера ты проводишь в психологической мясорубке для тебя публичного общения в образе человека, которым ты не являешься.
Тут ты сможешь расслабиться, и быть самим собой - просто рассказывать о своих убийствах, каждому на свой лад, когда захочется, а может когда то не захочется - делать паузы. Потом рассказывать снова со своими ЕСТЕСТВЕННЫМИ эмоциями, какое ты получал наслаждение, как жил этим в глубине себя, - БЫТЬ САМИМ СОБОЙ, и получать от этого ОГРОМНОЕ удовольствие, поверь, как получают ВСЕ серийные убийцы, наконец смогшие исповедоваться в этом, и говорить об этом столько, сколько им будет угодно. В твоем случае это будет еще ПУБЛИЧНО, а не просто ляжет в тайные архивы материалов дела, - это же БЕШЕНАЯ, НЕВЕРОЯТНАЯ слава, которую достигли единицы на земле, и то сомневаюсь, потому что Гитлер ничего не говорил, исчез, а был бы пойман - быстро казнен. Как персона сейчас просто затоптан и, как персона, почти забыт.
ТЫ СМОЖЕШЬ СКАЗАТЬ ВСЕ, у нас мораторий на смертную казнь, если сдаться упорядоченно и самостоятельно.
Чаушеску этого не сделал, и смотри, что с ним произошло:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;..
Народный гнев иррационален, это как магма, и когда она потечет, ты уже не сможешь ничем управлять, а ты ведь так к этому привык. Сдайся, и тогда ты будешь управлять событиями, а не они тобой. И ты останешься ЖИВ.
И весь мир будет слушать тебя годами, это невероятно, что ты смог сделать.
Ты достиг всего, чего хотел - славы, интереса к себе, абсолютно шокирующую жизнь.
Не проще ли расслабиться сейчас, и просто рассказать?,.
написать это детально, в блоге, как сейчас, в блоге в жж, я обращаюсь к тебе?..
Скрыться после этого, переждать, когда будут арестованы все указанные тобой фигуранты, способствовавшие обеспечению этого террора - Чубайс, Абрамович, СЕМЬЯ (Дьяченко, Юмашев, Волошин), Патрушев, Греф, Кудрин и десятки прочих мелких фигур, придет адекватная власть, при которой все упомянутые вынуждены будут продолжать откровенно говорить и публично рассказать через сми и в записях напрямую о всех совершенных ими совместно с тобой преступлениях за прошедшие 20 лет, еще с питерского времени, - это уже будет обеспечено, после твоего признания, будь уверен - ни одна фраза ни одного фигуранта не уйдет от публичного освещения, и тогда ты можешь сдаться, не опасаясь устранения, как носителя информации, поскольку она вся уже будет раскрыта, и - спокойно, пожизненно, можешь писать и рассказывать, детально, историю своей жизни, как и другие книги. без психологического напряга, и каких либо проблем.
путин, этот год во власти ты уже не переживешь. Прошлый - был последний.
Так сложились звезды , и ты сам знаешь, власть ушла.
Ю.Гейко прекрасно изложил это в открытом письме своему, и твоему другу Юмашеву, молчав до того 15 лет (oldfisher-mk.livejournal.com/60843.html ), единственно наивный журналист думает, что Юмашев управляет тобой.
Я тебе предлагаю самый идеальный, самый компромиссный вариант для твоей психики и личности.
ТВОЕЙ семье, только самым близким - жене, которая сейчас, правда, зная все это, отвернулась от тебя, детям, будет гарантирована железная, неприкасаемая безопасность, и скромное, но твердое пожизненное обеспечение.
Тебе их уже не вернуть, они уже сейчас - не с тобой, но они хотя бы смогут ПРОСТИТЬ. Тем более ты болен, и одному Богу известно, кому и за что выпадает такая болезнь.
Сейчас самое время сдаться добровольно, чтобы ты мог дальше жить и исповедываться детально..
А эта история крайне, крайне необходима человечеству.
Когда запахнет жареным, по приказу СЕМЬИ тебя просто убьют, как ненужного свидетеля, и все нити к сотням, тысячам ублюдков будут навсегда отрезаны, либо будут очень скудными, и мы не узнаем всей полноты информации о прошедших двух огромных эпохах - 90х и 2000х..
Сделай ЕДИНСТВЕННОЕ, доброе дело, на которое ты способен, и способен именно сейчас - уйди, и ДАЙ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕГО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЛ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ.
Тебя ждет твоя душа на откровение..
И мир тоже, конечно, ждет..
Мы тоже ждем.
Александр Морозов,
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Собственный источник у CNNсидит в мацкве , в носу ковыряется и постоянно чтото источает.
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Как сказал Песков: "Не вы Тиллерсона назначали, не вам его увольнять"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Госдепе США опровергли сообщения о возможной отставке Тиллерсона: "Впереди нас ждет много работы"
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