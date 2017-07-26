 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 64 противотанковые мины террористов в районе оккупированного Дебальцево

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.
64 противотанковые мины (ТМ-62) в 20 метрах были расположены к северо-северо-западу от блокпоста боевиков.
"16 из этих мин были установлены поперек автодороги М 03 между Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка, - ред.) и Светлодарском, а 48 мин были сложены в кучу неподалеку в траве, в двух разных местах с одной стороны дороги", - отметили в пресс-службе.
24 июля в этом же районе на земле наблюдатели видели 15 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два ряда, а также бетонные заграждения.
В ОБСЕ подчеркнули, что ранее в этом районе миссия осуществляла мониторинг и содействовала проведению разминирования и изъятия неразорвавшихся боеприпасов.
"Разминирование позволило СММ впервые с начала 2015 года проехать по дороге от Светлодарска к Дебальцево. Однако, эти мины были установлены обратно сразу же после проезда патруля миссии", - уточнили в пресс-службе.
23 апреля 2017 года в районе подконтрольного боевикам села Пришиб Луганской области на мине подорвалась машина патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.
По факту подрыва автомобиля и гибели сотрудника СММ открыто уголовное производство с квалификацией "теракт".
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