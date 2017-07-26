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 Политика Украины, Происшествия
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 Дело о закупках танковых двигателей: "Руководство САП еще не приняло решения о передаче обвинительного акта в суд"

мельник лбтз

В рамках дела о закупках танковых двигателей в САП приглашен освобожденный из-под стражи на период следствия генерал-майор Юрий Мельник.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источника "Цензор.Нет", близкого к Специальной антикоррупционной прокуратуре, несмотря на согласование подозрения по делу о закупках танковых двигателей, руководство САП еще не приняло решения о передаче обвинительного акта в суд", - написал он.

В то же время Бутусов отметил, что в четверг по данному делу в САП приглашен освобожденный из-под стражи на период следствия генерал-майор Юрий Мельник: "Приглашен не на допрос, а на беседу".

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"Очевидно, обнародованные после выдвижения подозрения факты, свидетели, документы, заставляют прокуроров еще раз посмотреть на причастность руководства ЦБТУ к каким-либо противоправным действиям.

Знаковый и важный сигнал в данном деле", - отметил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей. ФОТОрепортаж

Также Бутусов добавил, что сегодня, 26 июля, в 12.05 в апелляционном суде Киева будет рассматриваться вопрос о целесообразности избрания меры пресечения в виде содержания под стражей на период следствия подчиненного Мельника - полковника Центрального бронетанкового управления ГШ ВСУ Константина Истомина.

Как сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с не новыми двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, они в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.

15 июля суд принял решение об аресте директора Львовского бронетанкового завода Тымкива на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн.

18 июля за Тымкива залог внесла его сестра.


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Возможно разбираются участвовал ли в грабежах танковых двигателей смотрящий по фальсификациям тендеров в Армию Бирюков . Он специализируется в основном на поставках гнилого мяса на военный полигон Десна )))))) Там уже было два бунта военнослужащих по поводу нечеловеческих условий жизни .
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Вины Мельника, похоже, никакой нет, а шоколадный лжец Холодницкий, постоянно саботирующий расследования по реальным преступлениям в "высших эшелонах" властного ворья, по тому же Бойко или Охендовскому, в этот раз просто устроил мерзкий спектакль с целью показать "работу".
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Земляки, вата пытается взять реванш.Некто Елена Бережная, заслуженный йурист из Луганска, организовала блокировку переименования ул. Жукова. Зайдите на сайт обсуждений и не дайте вате оставить советские названия улиц. http://projects.kievcity.gov.ua/projects/view.php?P=360
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Сепаров нужно уничтожать , а не садить себе на шею и обхаживать. Вата те же сепары.
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"Приглашен не на допрос, а на беседу"...

Это че за позапроцессуальные контакты?
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Зато толпы форумных прокуроров УЖЕ вынесли вердикт "вор!".
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"Сколько и кого убил Путин?"

Александр Морозов, бывший заместитель генерала
Л. Рохлина:


Обращаюсь к тебе: отступись. Если ты опубликуешь все свои преступления, начиная с питерского периода - убийства мальчика, которому ты сломал шею на тренировке еще в институте, вопреки требованиям не спарринговаться с ним и не конфликтовать, убийств бизнесменов и криминалитета в Питере, через свою шестерку Кумарина (Барсукова), лидера тамбовских и ночного отца города (важная отработанная практика для твоего карьерного роста, как показало дальнейшее);
Холодова, Листьева, на костях последнего из которых ты въехал в Кремль в 1996г., сразу - заместителем Управляющего делами президента, т.к. оно было выполнено твоими тамбовскими по заказу Березовского, и последний, в дальнейшем, вынужден был выполнять все твои указания (расследование убийства Листьева сейчас возобновлено в связи с указанием на участие в нем Кумарина); дальнейших убийств и террактов в Москве -

первые терракты 11 и 12 июля 1996г. в метро и троллейбусах в Москве - сразу, как обустроился в администрации, - что было тогда неслыхано в Москве, не знавшей взрывов метро с 1976г.(!) - и это было твое ноу хау , которое ты принес в администрацию, завоевывая доверие Ельцина, в помощь Березовскому, - в тот раз ради ускорения подписания мира с Чечней, который вам с Чубайсом и Березовским был выгоден во время выборов Ельцина, и надо было создать общественное мнение о его необходимости таким чудовищным образом, запугав Москву и страну этими неожданными, и тем страшными террактами: еще малым количеством жертв, но профессионально, точечно исполненными питерскими силами действующих прапорщиков ГРУ, входивших в тамбовскую группировку.
Первая диверсионно-террористическая операция администрации, - в дальнейшем, 2000е годы, превращенной тобой в реальный полевой диверсионно-террористический центр разработки террактов муштры собственного народа и убийств знаковых фигур, - с твоим участием была достигнута, тот мир подписан, после чего всем там, стало ясно , включая Ельцина и Лебедя, что ты парень не промах.
Убийств Старовойтовой и Рохлина в 1998, расчистивших тебе путь к сердцу Ельцина: 10 ноября 2010 г. в Москве, в здании книжного магазина Библио-глобус , в ходе презентации своей книги Власть в тротиловом эквиваленте. Хроника царя Бориса . ( М., Алгоритм, 2010), бывший первый вице-премьер, министр печати и информации России М. Н. Полторанин, давний и близкий соратник Ельцина, один из наиболее информированных людей страны, ставший первым из деятелей высокого политического ранга, кто сказал правду о положении в России и истинном облике ее нынешней власти , сказал:
Решение об убийстве, я знаю точно, принимали на даче в своем узком кругу четыре человека - Ельцин, Волошин, Юмашев и Дьяченко. Хотели сначала поручить Савостьянову, руководителю московского ФСБ, но затем остановились на чекисте с холодными рыбьими глазами , способному на все. (обосрались!!! Убили, как только 02.07.98г. мы послали шифровку по всем региональным отделениям (147) о сборе и финансировании прибытия от 50 до 70 тыс. отставных военнослужащих в форме (полное обмундирование, пайки, плащ -палатки) для оцепления 28.07.98г. московского Кремля.
Их никто не посмел бы тронуть. Далее Рохлин 2 дивизиями - танковой и десантной должен был осуществить военный переворот. В ночь после отправки шифрограмм, с 02 на 03.07.98г. Рохлин был убит диверсионной группой Путина. Трупы основных трех исполнителей сожгли сразу буквально в 500м. от дачи, а героем дня без галстука в тот же вечер выступил Зюганов, заявивший, что Рохлина убила жена, и это бытовуха - руководитель единственной (!) фракции ГД РФ, 20 апреля того же года единогласно проголосовавшей за снятие Рохлина с поста Председателя Комитета по обороне ГД РФ, без чего убить его спустя 2 мес., было бы намного проблематичнее. Убить простого депутата - это не убить Председателя Комитета по Обороне. (гнида..) - авт.)
И вряд ли случайно, что фактически сразу же после убийства Рохлина, главу тогдашнего ФСБ Ковалева ночью подняли с постели и в спешном порядке, всего в течение 20 минут, заставили в соответствии с Указом Президента передать свои полномочия вновь назначенному В. Путину. И это касалось мощнейшей спецслужбы в мире!. За какие заслуги? ( pomnimvse.com/394pb.html - полная Стенограмма выступления М.Н. Полторанина на презентации его книги)
организации нападения боевиков Басаева на Дагестан 02.08.99г. для подготовки развязывания Второй чеченской в качестве PR-хода для выборов тебя президентом (договариваться с Басаевым 04.07.99г в Ниццу вылетал Волошин - глава администрации Ельцина: Волошин и Басаев . договариваются о вторжении Басаева, во главе ваххабитов, в Дагестан с целью развязывания Второй чеченской, и, на волне защиты отечества Путиным, избрания последнего президентом России в 2000г.
(стоп-кадр видеозаписи, опубликовано Версия , 04.07.2000, Сговор-2″)
взрывов домов по стране и в Москве в сентябре 1999г., с той же целью; и развязывании Второй чеченской бомбежками Грозного в тот день, как 23 сентября прихватили твоих людей из ФСБ с гексогеном в Рязани, при попытке подрыва жилого дома, арест которых Патрушеву пришлось публично признать на всю страну, и ты, в тот же день прервав дальнейшие взрывы домов, уже в ранге премьер министра и преемника (как наследник царька в банановой республике, тогда как Немцов и К. несут ахинею про демократию при Ельцине), назначенный на оба этих поста Ельциным 9 августа 1999г, - сразу после вторжения Басаева в Дагестан, - начал бомбить Грозный, развязав с этого дня, ради прихода к власти,
Вторую чеченскую;
наивного Собчака, имевшего неосторожность ляпнуть в официальном интервью 17.02.2000г., за два дня до смерти, перед вылетом в Калининград, и за месяц до избрания тебя Президентом, что ты справишься с семьей и олигархами, став президентом (до сих пор размещено на его официальном сайте), после, чего учитывая любовь к нему Ельцина и Чубайса, которых Собчак постоянно поносил, оставались либо ты - либо он, с балластом такого друга из прошлого команда Абрамовича, Чубайса и Ельцина не повела бы тебя в президенты, где требовалась абсолютная гарантия безопасности семьи и их денег (о чем говорила Нарусова в первый день после гибели мужа, но ее мгновенно заткнули): это было твое первое убийство в среде политической элиты в ранге президента, и первое во втором тысячелетии, - хотя и не первое уже в биографии, - человека, под крышей которого ты вошел в политику, поэтому в во второе тысячелетие ты вошел без всех старых хвостов , включая отца и мать, как то крайне скоропостижно скончавшихся от рака в течении полугода в конце 1998 и начале 1999гг. - после назначения тебя директором ФСБ, и до назначения Премьером - возможно много знали, и могли проговориться, или не намеревались молчать, если бы у них взяли интервью, ка у родителей публичного политика.
А. Боровика 09.03.2000, главного редактора самых информированных и разоблачительных на тот момент теле- и печатных изданий Совершенно секретно и Версия , за месяц до гибели опубликовавшего статью о взрывах домов ФСБ в в 1999г., и собиравшегося продолжать этим вопросом заниматься, за неделю - о твоей педофилии, и в ночь с 6 на 7 марта, в телепрограмме Антропология , за два до смерти, математически точно охарактеризовавшего тебя как ничтожный персонаж, надутый олигархами , а любимую войну и.о. (и.о. президента, которым ты являлся с 01.01.2000), включая взрывы домов - как подлую пиаровскую акцию, придуманную неизвестным, кровавым гением избирательных технологий ; - а его в России слушали и слышали..(отвалившееся крыло его самолета, упавшего с высоты 50 метров, видимо вымазанное жидким мазутом , растворяющим металл (разработка ВПК Минобороны 80х.), на месте крушения так и не нашли, как и мобильника и записей Боровика, всегда бывших при нем, поэтому, видимо, ни один из 9 находившихся в самолете, упав с такой малой высоты не остался в живых); отец может гордиться своим Сыном..;
убийство подводников на подлодке Курск, в угоду договоренностям с США, и серия еще многих и многих политических убийств, все последующее десятилетие, - чтобы подмять под себя власть, и заставить молчать неугодных, кто что то знал, мог разоблачить, и просто не стал бы молчать, а его голос был бы слышен и важен в стране, - как
С. Бодрова, по незнанию участвовавшего в твоих первых выборах (Данила - наш Брат, Путин - наш Президент), и уже отказавшегося участвовать во вторых, 2004г., когда твое звериное лицо увидели и поняли все, кто может слышать и видеть; что, начни он объяснять свою позицию и говорить, полностью поковеркало бы тебе имидж, а он имел доступ к экрану, в отличие от большинства, которое ты отрезал от СМИ, и не стал бы молчать, ведь его сила была - в правде. И его отец может гордиться своим Сыном..;
десятках террактов с 2000го года, прежде всего в Москве, как ты ввел обиход в 1996г.;
эскалации напряженности в войне в Чечне, ценой жизни десятков тысяч невинных мирных и военных, гибнущих все это время на второй чеченской, чтобы, как и терракты, отвлекать от громких политических убийств, гася их резонанс в обществе, и о которой, войне, нельзя забыть, и о твоей вине в ней, ни на секунду.
С момента прихода в президентство через терракты, убийства, и войну в Чечне, твое ничтожество , надутое олигархами , по словам А.Боровика, так больше ничего и не придумало; значит не было в этом грязном, кровавом Pr-е, ничего гениального, ошибся Артем. Изначаль
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело о закупках танковых двигателей: "Руководство САП еще не приняло решения о передаче обвинительного акта в суд"
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