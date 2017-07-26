 В результате непогоды в Украине обесточены 147 населенных пунктов в 4 областях, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"25 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Тернопольская - 59 н.п., Хмельницкая 36 н.п., Закарпатская - 27 н.п., Львовская - 25 н.п.", - говорится в сообщении.
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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Вообще это лето пасмурное.
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