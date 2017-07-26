EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  1906  5
Все про:погода (2464) ГСЧС (1223) электроэнергия (33)

 В результате непогоды в Украине обесточены 147 населенных пунктов в 4 областях, - ГСЧС

электричество облэнерго ремонт свет электроэнергия света отключение линия лэп электрик обесточивание электропередач

По состоянию на утро среды из-за непогоды (дождь, гроза, порывы ветра) без электроснабжения остались 147 населенных пунктов в 4 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Тернопольская - 59 н.п., Хмельницкая 36 н.п., Закарпатская - 27 н.п., Львовская - 25 н.п.", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Снег выпал на Закарпатье. ФОТОфакт

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас целую ночь лило...
Вообще это лето пасмурное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас на гродненщине тоже поливает каждый день. Грибов будет море. А черники не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в Запорожье вторую неделю жара за 30. где эта непогода?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В селе, где я родился, автоманически выключается электоэнергия, как только начинается гроза. И так уже почти 60 лет, сколько я себя помню. Шо за чудо природы? Нигде в мире такого больше не видел, хотя побывал во многих странах. Даже в развивающихся странах типа Куба, Доминиканы, Никарагуа, Коста Рика............ такого нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в Днепре в 7 утра дышать уже не чем! А что будет в полдень? Жара - жара!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате непогоды в Украине обесточены 147 населенных пунктов в 4 областях, - ГСЧС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти