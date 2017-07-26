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Все про:вуз (614) Минобразования (837) высшее образование (55)

 По степени охвата высшим образованием, Украина занимает 10-12 позицию в мире - 79%, - Минобразования

минобразования

В Украине 79% населения получает высшее образование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом в эфире "5 канала" заявил первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.

"По степени охвата высшим образованием, мы занимаем где-то там десятую, двенадцатую позицию в мире - 79%. Это данные Всемирного экономического форума. Вот если взять молодежь в возрасте от 20 до 26 лет, то 79% получают так или иначе высшее образование. 60% получают за счет бюджета, еще 20% получают его за собственные деньги", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин установил количество бюджетных мест в вузах на 2017 год

Ковтунец добавил, "если смотреть качественные показатели, то уже по инженерным образованием мы находимся в пятом десятке, а по бизнес-образованию - в конце первой сотни".

Напомним, все абитуриенты, которые не смогли подать электронные заявления, 25 и 26 июля могут подавать в вузы бумажные заявления даже при наличии зарегистрированного личного электронного кабинета.
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Точнее говоря по количеству выданных на душу населения корок.
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Гриневич,если наше высшее образование не признается в мире,то это не образование,а профанация.За последние 25 лет понавыпускали таких олигофренов,что теперь горе стране и народу,теперь нами керуют люди вообще без образования,которые 2 слова не напишут без ошибки.СТЫДОБА И ГАНЬБА.
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да можно сразу выдавать, чтоб 100% было. главное, чтоб шоколад ели.
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А чому тоді переміг Прахфессор? Оце і є якість вищої освіти!
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Если почти 80% имеют высшее образование, то простите, а кто ж руками работать будет? И если 79% это всего лишь 10 место, то первое вероятно все 100. Ни одна страна мира не сможет позволить себе такую дурость. Значит это очередная брехня или манипуляция от соевых
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это к сожалению не брехня...
другой вопрос , что с нашим высшим образование, потом "великие" спецы могут только пиццу разносить...
более ни на что не способны....
нужно смотреть еще в каком учебном заведении получал высшее образование...
КГУ и Могилянка , КПИ - то реальные дипломы...
остальное под вопросом...
в Харькове могут быть достойныее вузы...в Одессе...
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Почему только пиццу? Некоторые заочники из переименованного в академию ПТУ настолько талантливы, что и в премьеры выбиваются.
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если Америка - страна равных возможностей, то мы - страна странных возможностей...
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Встречала объявления "ищу продавца в торговый центр,требование-высшее образование".
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ну да...и не поспоришь...в такой "образованой" стране, как наша, продавец не может быть продавцом без высшего образования...
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Дайте угадаю, высшего нет ни у лесли ни у ксении?
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У вас его точно нет,т.к. вы даже не знаете,что имена собственные пишутся с заглавной буквы.
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порохоботина , лизни шоколадку и угомонись...
даже твоего пороха с его знанием трех языков и неизлечимой клептоманией похерят рано или поздно...
и где будешь ты?
догадываюсь...
как и беркутовцы януковские в россии...
только те хоть тренированые и силой обладают...

а ты, чмо интернетное , чем обладаешь?
диваноим и интернетом?
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почему? в гГермании мне расказывали водопроводчик имеет хобби квантовая физика...
круто? не так ли?
только у нас , к сожалению, с высшим образованием(когда про квантовую физику и слыхом не слыхивали) идут в разносчики пиццы с расчетом рано или поздно занять таки достойную должность...
Гройсман - яркий пример этому...
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это потому что без высшего считать не умеют.
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И первое место в мире,по высшому образованию у базарников!
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а при получении высшего образования у людей сразу руки отсыхают? :D
или высшее образование дает человеку такую невьебейную городость что он не хочет пачкать свои нежные ручки при сборке стугны или вертолетного двигателя?
По хорошему высшее образование должен иметь КАЖДЫЙ, образование это не только профессия, это обучение комуникации, оперированию информацией и просто грамотному использованию своего мозга. Образованому человеку нельзя намотать на уши кастрюлю лапши, он просто зайдет в интернет и проверит.
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интересная трактовка...и интересно было почитать...а в реальности что?
неужели без купленой бумажки нельзя войти в интернет и почитать?
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покупают бумажку в основном для бухгалтерии те кого на работу уже устроили решаловом таких на курсе 1-2 человека. Ты не заставишь их что-то прочитать длиннее поста в две строки, те же кто за 5 лет перелопатил кучу нужной и не нужной инфы и научился быстро отличать одну от другой дочитывают все контракты до конца.
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в среднем в отделе работает 90% которые реально учились и 10% трутней (если трутней больше предприятие трясет от одного увольнения, а если увольнение массовое из-за задержки зарплат или ухудшения условий тогда ему очень быстро настает пиздец).
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Образованный человек в первую очередь будет писать слово образованный грамотно перед тем как патякать, что пекарю или доярке необходим диплом ВУЗа для коММуникации
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Скажите, вы не знаете почему всех банят за нецензурщину, а порохоботов - нет? Это как-то связано с физиологией?
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А вы знаете, что согласно новым квалификационным требованиям, для того, что бы слесарь получил шестой разряд, он должен иметь высшее образование.
Отака //уйня, малята!
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Не знаю как по новым, но при совке для получения четвертого разряда требовался диплом техникума.
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Нідоработочка.... Вам шо, паперу невистачіло на перше місце?
Сцуко, скоро в Україні буде единий вид освіти - академія "Крок".
Мой друг не выдержал этих новых менеджеров, "академиков" с калькуляторами в руках - подал заявление и ушел. А ведь доктор технических наук еще с советских времен, автор технической многотомной энциклопедии на украинском языке...
Гриневич нужно гнать! К Поплавскому в кордебалет - там весь "світоч науки" должен народ развлекать...
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Добавлю только - вопреки всем усилиям министерства образования и науки.
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Ну и толку от того образования, что ни инженеры , ни врачи, ни военные не могут свободно общаться на английском в мире по профессии? Весь образованный мир уже говорит на одном ящыке( а многие владеют и тремя)
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главное, чтобы русский не забывали и не ущемляли...
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Систему обучения языкам в школах надо срочно менять. И убирать совковых учителей от этого дела. В изучении языка главное база слов , а потом грамматика. а в совке долбают детей английской грамматикой , которая на Зер не нужна, , если не владеешь базой слов.
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мне кажется ты путаешь школьную программу с университетсвкой.
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Каким специалистам? Выросшим в совке?
Надо везти в Украину преподавателей из других стран. Иначе будет болото .
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Ничего не путаю. Языки надо брать со школы . В вышах учат предмет. Я летала в одну африканскую страну по теме строительство и столкнулась с проблемой - ни грамотно юридически договор на английском наши подписать не могут, ни чертежи на англ прочесть не могут, ни сметы составить. Как работать строительным украинским фирмам на серьезных объектах ? Вот и сидят дома без работы и денег - а индусы и турки строят.
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В изучении какого языка "главное база слов"? Выпускник школы в англоговорящей стрене активно использует 1500 слов. Не, знает он гораздо больше слов но, использует в разговоре только полторы тыщи. Зато знает разницу между "First bottle of milk" и "First botlle milk", а это тонкости грамматики.
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многие люди и в родной речи использую меньше 1500 слов (а то и меньше) , но они дипломную точно не защищали.
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А в раше наверно говорят только матюками.
Но украинцам надо думать о себе и своем активном участии в мире
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Выпускники европейских школ выпускаются со знанием трех иностранных языков. И во многих странах еще учат латынь . Вместо научных бесед (1500 слов) , надо просто набирать базу слов постоянно .
Вы мне чтото доказываете , а я столкнулась с тем , что никто не знает терминологии профессиональной. Это вам не Байрона в оригинале читать
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Ну и какой толк от этого охвата, если большинство студентов не учатся, а покупают зачёты и экзамены? Это раньше сдавшего экзамен спрашивали "на сколько?", сейчас, наверное, "за сколько? "
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не пиздюкай мне тут про болшьшинство. из всего курса в среднем 1-2 могут купить корочку, это люди которых родители уже устроили на работу и оная им нужна им чисто формально чтобы в бухгалтерии их могли приписать к нужному отделу.
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А это ещё, что за гандон вылез с удивительной статистикой?
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Ну от у нас на курсі (КНУ ім. Шевченка) дійсно башляли за іспити одиниці. Особисто я за екзамени ніколи не платив і спокійно закінчив магістратуру...
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ВУЗ от ВУЗа отличается. Особенно страдают от коррупции ведомственные ВУЗы. Те, по окончании которых студент получает место на госслужбе.
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это сильно зависит от ВУЗа до ВУЗа и в основном намного выше 1-2 студентов на курс. Есть ВУЗы где мёдосбор поставлен на поток и начинается со старосты группы, который решает все вопросы и даже сам с того кормится.
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Согласен, но в итоге все они расползаются на рабочие места в которых они пинают пенисы, а все остальные работают, и все остальные это всегда большинство.
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Просто люди верят в то что корочка им как то поможет, и стоит она относительно недорого. Про реальный уровень IQ можно судить по качеству законопроектов которые производят наши элитные обранци.
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Наши обранци-самое большое наше недоразумение!
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люди не просто верят, люди не могут занять руководящий пост без корочки. По-этому и спрос у благородных господ на корочки. В Украине 17 000 докторов наук и около 70 000 кандидатов наук!
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С таким количеством высшеобразованных людей экономика у нас должна быть суперсовременной и высокотехнологичной и занимать в мире соответственно где-то 10-12 место.К сожалению, все умные и образованные украинцы поднимают экономики других стран, а у нас даже концерн Антонов уже не нужен.Все берём лопаты ,перестаём скиклити и идём выращивать капусту!
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"По степени охвата высшим образованием, Украина занимает 10-12 позицию в мире - 79%, - Минобразования"
По степени обхвата талии титка Параска занимала первое место в мире.
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По степени охвата высшим образованием, Украина занимает 10-12 позицию в мире - а по степени дебилов с высшим образованием - Первое! Причина - никто не знает процента студентов-лиц, не способных быть студентами, за бабло поступили, за бабло сессии здавали. Коррупция уничтожает страну.

В Украине 79% населения получает высшее образование. - а также примерно такое же количество уродов у власти от остальной власти имеют ученые звания за купленные диссертации и похрюкивают. Коррупция уничтожает науку.

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Просто у нас потрібно відібрати ліцензії 3-4 рівня акредитації у вузів, які 25 років тому не були вузами, а були ПТУ чи технікумами. От універ Поплавського при совку був училищем...

Із усіх вузів, відкритих за часи Незалежності, на мою думку, право бути вузом мають лише Києво-Могилянська та Острозька академії. І то це не створені з нуля, а відроджені вузи.
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"відроджені вузи"? Нет, это всётаки удачные примеры новосозданых проектов, которые использовали давно забытые бренды. Там нечего было возрождать, поскольку ВУЗ, это грубо говоря: студенты, преподаватели и библиотека. Ни того, ни тругого в Могилянке и Остроге не осталося.
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Ви праві, вузи створені заново, але на традиціях універів минулого. І дуже успішно розкрутилися...
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Лучшие наши два ВУЗа в рейтинге мировых в пятой сотне.....дальше,думаю,комментировать не стоит
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100 років тому базову (мінімальну) освіту повинно було мати більшість населення, це розуміли прогресивні діячі. Зараз вищу освіту повинно мати більшість населення країни, задля її розвитку. Вища освіта населення потрібна щоб країна не перетворювалась у стадо люмпенів, якою керують купка пройдисвітів.
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Мой бывший пасынок имеет 2 высших образования! Одесскую моракадемию и Универ торговый. Тока, по какой-то странной случайности, он пишет своё отчество вот так: Сиргеевич. С буковкой "и", если кто-то недопонял. А ещё он гордиться тем, что не прочитал ни единой книги! И он стал, в итоге, бывшим пасынком...
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И он стал, в итоге, бывшим пасынком...


Так ему и надо! )
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терь ясно чо везде во в вакансиях. Без во работу не найти.
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Душі їх Петя,ще не всі виїхали...
Микола Думич.
Всю планету плющить від тупости електорату Порошенка: газ, електрику і шоколад вони смиренно дарують вбивцям дітей власних.
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В СССР абитуриенты поступали в ВУЗы на бесплатное образование исключительно на конкурсной основе, благодаря знаниям полученным в школе .В зависимости от престижности ВУЗа конкурс был от 1,2 до 15 человек на место.В институтах и университетах тех времен давали неплохие знания,неспособных отсеивали на сессиях( от сессии до сессии жили студенты весело).Взятки практически не котировались,иначе препода могли упечь надолго за решетку.Выпускники ВУЗов совка,проектировали,констируировали строили то шо до сих пор ездит,летает и стреляет.Нынешнее платное образование полное гавно по сравнению с совковым,шо наглядно проявляется везде и всюду,гордится нечем. План по уничтожению Украины( все умные люди понимают кем) выполняется в полном объеме.Без образованных людей Украина превращается в сомали и папуасию,а скоро может будет еще и хуже. Слава Украине и патриотам.
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Всё это не существенно. Вопрос в том, хочет ли студент учиться или ему диплом нужен.
Если хочет, он и нежинском пединституте обучится.
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И толку? Это дало нам невиданный расцвет науки и экономики? Нихрена.
У меня тоже высшее образование, 15 лет отработал педагогом, а сейчас сменил работу на такую, где без этого высшего образования можно обойтись - платят больше. Нет, если это образование добыто своим трудом, то оно безусловно развивает человека, его представление о целостной картине мира и в конце концов помогает легче освоить любую работу, даже в корне отличающуюся от специальности по образованию. Иными словами, если человек учился хорошо в школе и вузе, то он будет хорошо учиться и другой работе. Но те, кто купил дипломы и не имеют знаний...
Государство должно заняться этим вопросом. Тяга к корочке - это совок в чистом виде. Нам не нужно столько людей с высшим образованием, тем более что 90 процентов из них не заслужили эти корочки. В Испании кажись всего три или пять университетов, дающих высшее образование, и посмотрите как они живут. А у нас в каждом райцентре если не университет, то институт.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПо степени охвата высшим образованием, Украина занимает 10-12 позицию в мире - 79%, - Минобразования
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