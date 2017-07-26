"По степени охвата высшим образованием, Украина занимает 10-12 позицию в мире - 79%, - Минобразования"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом в эфире "5 канала" заявил первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.
"По степени охвата высшим образованием, мы занимаем где-то там десятую, двенадцатую позицию в мире - 79%. Это данные Всемирного экономического форума. Вот если взять молодежь в возрасте от 20 до 26 лет, то 79% получают так или иначе высшее образование. 60% получают за счет бюджета, еще 20% получают его за собственные деньги", - сказал он.
Ковтунец добавил, "если смотреть качественные показатели, то уже по инженерным образованием мы находимся в пятом десятке, а по бизнес-образованию - в конце первой сотни".
Напомним, все абитуриенты, которые не смогли подать электронные заявления, 25 и 26 июля могут подавать в вузы бумажные заявления даже при наличии зарегистрированного личного электронного кабинета.
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другой вопрос , что с нашим высшим образование, потом "великие" спецы могут только пиццу разносить...
более ни на что не способны....
нужно смотреть еще в каком учебном заведении получал высшее образование...
КГУ и Могилянка , КПИ - то реальные дипломы...
остальное под вопросом...
в Харькове могут быть достойныее вузы...в Одессе...
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даже твоего пороха с его знанием трех языков и неизлечимой клептоманией похерят рано или поздно...
и где будешь ты?
догадываюсь...
как и беркутовцы януковские в россии...
только те хоть тренированые и силой обладают...
а ты, чмо интернетное , чем обладаешь?
диваноим и интернетом?
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круто? не так ли?
только у нас , к сожалению, с высшим образованием(когда про квантовую физику и слыхом не слыхивали) идут в разносчики пиццы с расчетом рано или поздно занять таки достойную должность...
Гройсман - яркий пример этому...
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или высшее образование дает человеку такую невьебейную городость что он не хочет пачкать свои нежные ручки при сборке стугны или вертолетного двигателя?
По хорошему высшее образование должен иметь КАЖДЫЙ, образование это не только профессия, это обучение комуникации, оперированию информацией и просто грамотному использованию своего мозга. Образованому человеку нельзя намотать на уши кастрюлю лапши, он просто зайдет в интернет и проверит.
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неужели без купленой бумажки нельзя войти в интернет и почитать?
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Отака //уйня, малята!
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Сцуко, скоро в Україні буде единий вид освіти - академія "Крок".
Мой друг не выдержал этих новых менеджеров, "академиков" с калькуляторами в руках - подал заявление и ушел. А ведь доктор технических наук еще с советских времен, автор технической многотомной энциклопедии на украинском языке...
Гриневич нужно гнать! К Поплавскому в кордебалет - там весь "світоч науки" должен народ развлекать...
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Надо везти в Украину преподавателей из других стран. Иначе будет болото .
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Но украинцам надо думать о себе и своем активном участии в мире
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Вы мне чтото доказываете , а я столкнулась с тем , что никто не знает терминологии профессиональной. Это вам не Байрона в оригинале читать
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По степени обхвата талии титка Параска занимала первое место в мире.
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В Украине 79% населения получает высшее образование. - а также примерно такое же количество уродов у власти от остальной власти имеют ученые звания за купленные диссертации и похрюкивают. Коррупция уничтожает науку.
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Із усіх вузів, відкритих за часи Незалежності, на мою думку, право бути вузом мають лише Києво-Могилянська та Острозька академії. І то це не створені з нуля, а відроджені вузи.
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Так ему и надо! )
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Микола Думич.
Всю планету плющить від тупости електорату Порошенка: газ, електрику і шоколад вони смиренно дарують вбивцям дітей власних.
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Если хочет, он и нежинском пединституте обучится.
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У меня тоже высшее образование, 15 лет отработал педагогом, а сейчас сменил работу на такую, где без этого высшего образования можно обойтись - платят больше. Нет, если это образование добыто своим трудом, то оно безусловно развивает человека, его представление о целостной картине мира и в конце концов помогает легче освоить любую работу, даже в корне отличающуюся от специальности по образованию. Иными словами, если человек учился хорошо в школе и вузе, то он будет хорошо учиться и другой работе. Но те, кто купил дипломы и не имеют знаний...
Государство должно заняться этим вопросом. Тяга к корочке - это совок в чистом виде. Нам не нужно столько людей с высшим образованием, тем более что 90 процентов из них не заслужили эти корочки. В Испании кажись всего три или пять университетов, дающих высшее образование, и посмотрите как они живут. А у нас в каждом райцентре если не университет, то институт.
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