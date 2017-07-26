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 Политика Украины, За рубежом
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 Госдеп обеспокоен ограничениями допуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса: "Они - это наши глаза и уши на месте"

госдеп

Госдеп США обеспокоен ограниченным доступом для работы наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированных пророссийскими боевиками территориях востока Украины.

На этом отметила во вторник во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы имеем очень серьезные беспокойства, и мы говорили об этом здесь относительно (ограниченных. - Ред.) возможностей наблюдателей выполнять свои обязанности. Они - наши глаза и уши на месте, которые предоставляют возможность оценить и обеспечить нас подробными докладами о развитии ситуации", - отметила представитель Госдепа.

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При этом она назвала оккупированную восточную часть Украины "очень опасной зоной", где продолжается вооруженное насилие со стороны пророссийских сил. Нойерт также напомнила о последней эскалации накануне: "Тринадцать или даже больше украинских солдат погибли в результате атак под предводительством России".

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Как сообщалось, специальный представитель США по вопросам украинского урегулирования Курт Волкер осуществляет ряд визитов в Украину и стран Европы, привлеченных к урегулированию ситуации в зоне АТО.

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Гражданин России сообщил, что в США его высадили из самолета за "оккупацию" Крыма


Госдеп обеспокоен ограничениями допуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса: "Они - это наши глаза и уши на месте" - Цензор.НЕТ 2343

Госдеп обеспокоен ограничениями допуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса: "Они - это наши глаза и уши на месте" - Цензор.НЕТ 2343

Посольство России в США проверяет информацию о россиянине, которого высадили из самолета якобы за то, что он является российским гражданином и "оккупировал" Крым.
Во вторник, 25 июля, на странице российской дипмиссии в социальной сети Facebook было опубликовано сообщение мужчины по имени Андрей Еремин, который описывал инцидент, происшедший с ним в Сиэтле, откуда он должен был лететь в Атланту самолетом американской авиакомпании Delta.
"Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане… Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее", - цитирует сообщение РИА Новости.
В комментарии в Twitter официальный представитель Delta написал: "Наши сотрудники отражают нашу культуру отношения ко всем людям с достоинством и уважением, и если мы не делаем этого, мы не делаем нашу работу. Мы разбираемся с этим (инцидентом)".
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Это очередная рашисткая стрепня-нагнетать обстановку-они же уроды не могут без кровопролития -всюда обязательно должно быть обгадено -такова рашовская натура где только можно обязательно надо нагадить и главно выродков находят для этого дела подходящих.
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Я обеспокоенно обеспокоен обеспокоенностью ОБСЕ.
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Молодцы американцы -настящие партнеры Украины а то сидят в кремлевском гадюшнике крысы рашовские во главе с путином ,еще братьями Украины себя называют про какой всраный договор о дружбе бред несут а самой Украине гадят как только можна и то сосед считается а готов Украину в крови утопить падаль.
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Я уже писал что путину плевать на все международные нормы поведения и правила -что значит когда при власти находится выходец из уличной шпаны а что касается этих мрязей в лугандоне так они находятся полностю на иждивении у путина и все отрабатывают для его что он не скажет-надо понимать с какой мрязью имееш дело и соответственно себя вести .
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Так и у вас же не из князей руководство. Всё больше из барыг. Не в этом дело. А дело в том, что нет национально ориентированной элиты. Все глобалисты, что у вас, что у руских. А у нас вообще только один элитарий.
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лукавить держдеп, сумніваюсь що в оцінці ситуації на сході вони опираються на дані сліпоглухонімого ОБСЄ, та і без пілотник там не так просто літав
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосдеп обеспокоен ограничениями допуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса: "Они - это наши глаза и уши на месте"
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