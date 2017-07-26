 Госдеп обеспокоен ограничениями допуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса: "Они - это наши глаза и уши на месте"

На этом отметила во вторник во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы имеем очень серьезные беспокойства, и мы говорили об этом здесь относительно (ограниченных. - Ред.) возможностей наблюдателей выполнять свои обязанности. Они - наши глаза и уши на месте, которые предоставляют возможность оценить и обеспечить нас подробными докладами о развитии ситуации", - отметила представитель Госдепа.
При этом она назвала оккупированную восточную часть Украины "очень опасной зоной", где продолжается вооруженное насилие со стороны пророссийских сил. Нойерт также напомнила о последней эскалации накануне: "Тринадцать или даже больше украинских солдат погибли в результате атак под предводительством России".
Как сообщалось, специальный представитель США по вопросам украинского урегулирования Курт Волкер осуществляет ряд визитов в Украину и стран Европы, привлеченных к урегулированию ситуации в зоне АТО.
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Посольство России в США проверяет информацию о россиянине, которого высадили из самолета якобы за то, что он является российским гражданином и "оккупировал" Крым.
Во вторник, 25 июля, на странице российской дипмиссии в социальной сети Facebook было опубликовано сообщение мужчины по имени Андрей Еремин, который описывал инцидент, происшедший с ним в Сиэтле, откуда он должен был лететь в Атланту самолетом американской авиакомпании Delta.
"Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане… Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее", - цитирует сообщение РИА Новости.
В комментарии в Twitter официальный представитель Delta написал: "Наши сотрудники отражают нашу культуру отношения ко всем людям с достоинством и уважением, и если мы не делаем этого, мы не делаем нашу работу. Мы разбираемся с этим (инцидентом)".
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