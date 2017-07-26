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 За прошедшие сутки враг осуществил 22 обстрела по позициям ВСУ. Украинские воины мгновенно открывали ответный огонь, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В конце минувшего дня ситуация в зоне проведения АТО оставалась стабильно контролируемой, без тенденции к обострению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Российско-террористические группировки продолжали нарушать мирные договоренности, обстреливая силы АТО в основном из стрелкового оружия и гранатометов. В свою очередь, наши военнослужащие, оперативно оценивая степень угрозы, открывали жесткий огонь в ответ", - сказано в сообщении.

Так, с 18 часов и до полуночи наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на луганском направлении. Противник применял стрелковое оружие и гранатометы по украинским укреплениям неподалеку от Станицы Луганской, Троицкого и Крымского. По поселку Новозвановка бандформирования дважды вели огонь из вооружения БМП и минометов калибром 82 миллиметра. А около 23 часов вражеский миномет калибром 120 миллиметров работал в районе Новотошковского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью под Катериновкой состоялся часовой бой с ДРГ российских наемников, - штаб АТО

На донецком направлении, в конце суток, боевики дважды вели огонь из стрелкового оружия по шахте Бутовка. Из гранатометов по - Луганскому и Каменке, а около полуночи выпустили 19 мин калибром 82 миллиметра по украинским защитникам недалеко от поселка Пески.

На мариупольском направлении преступники из танка били по опорному пункту сил АТО под Красногоровкой.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Учитывая, что наши военнослужащие в угрожающих ситуациях, мгновенно открывали огонь, обстрелы, в основном, были краткосрочные", - отметили в пресс-центре АТО.

Напомним, 24 июля российские наемники 27 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Нарешті жорсткий вогонь...
Досить вже робити з себе жертв.
Слава Україні!
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Украинские воины открывали НЕ ДОСТАТОЧНО жесткий ответный огонь!
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"открывали жесткий огонь в ответ"______________________шота у парашенки в "штабе" здохло...
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скоро петро-брехун объявит соевое перемирие..сою убирать надо а опосля картофельное!
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вот не даром возили американца в АТО. все правильно. заручившись поддержкой перестали тратить время на раздумия и согласования.
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А кто из хенералов и гавнокомандующих ответит за 9 человек погибишх и много раненых вследствие соплежуйства командования?

Пересрали и дали команду говорящей голове брехать "мгновенный ответный огонь" и "враг понёс значительные"...

Только не понятно - сотня хенералов из ГРУ хором поют что все паРашники поспивались и дезертировали - кто ж тогда воюет?
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- В каком формате и в каком месте можно конструктивно говорить с Россией?
- только на паперти, где Россия будет в очередной раз просить Европу и США помочь "гуманитаркой"...
*
- Мистер Маккейн! Говорят, у Вас заболевание раком?
- Да. Но это заболевание никак не отразится на моей работе. С одним забинтованным глазом я ещё точнее буду целиться в Россию - в этом случае второй глаз, с применением оптического прицела, роли не играет, а только мешает...
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Вчера, после наступления темноты, группа "ихтамнетов" "заблудилась" и "случайно" проникла на подконтрольную украинским ВС территорию. Последние, соблюдая Минские договорённости, сохранили олимпийское спокойствие, однако группы неизвестных "настамнетов"открыли шквальный огонь из НЕ находящихся на переднем крае видов вооружений, указывая "ихтамнетам" правильное направление движения...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки враг осуществил 22 обстрела по позициям ВСУ. Украинские воины мгновенно открывали ответный огонь, - штаб
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