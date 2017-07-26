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 Политика Украины
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 Минский процесс зашел в тупик, - Волкер

волкер

Сегодня переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске зашел в тупик, потому что Минские соглашения не выполняются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Настоящее время".

"Минский процесс очень важен по нескольким причинам. Во-первых, в нем участвует Россия, и она как участник этого процесса подтверждает свою приверженность территориальной целостности Украины. Это очень важно. Во-вторых, невыполнение Минских соглашений является основанием для санкций, введенных Евросоюзом и Соединенными Штатами. Это тоже очень важно. Мы должны оставлять санкции как инструмент в урегулировании конфликта", - сказал он.

"Должен, однако, сказать, что мы зашли в тупик. В первую очередь необходимо прекращение огня. Режим прекращения огня так никогда и не был введен. Необходим политический процесс: выборы, органы самоуправления. Но как это может происходить в то время, когда идет конфликт? Существует множество таких замкнутых кругов, которые остаются нерешенными", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель США Волкер о Донбассе: "Это не замороженный конфликт, а горячая война"

Напомним, Минские соглашения в феврале 2015 года подписали тогдашний посол ОБСЕ Хайди Тальявини, второй Президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов и главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
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На самом деле ОН в тупике и появился!
Кароче - мёртворождёненькое, как всё, где участвует 3/14дерация...
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вот кацапам война нужна что бы Украина ослабевала, не развивалась, ее не брали в нато и ес.
школадная власть на госзаказах для войны рубит бабло. ей она тоже выгодна.
сша не рады окончанию войны бо санцкии с кацапов нужно будет снимать.
ес, а особенно соседние с Украиной страны: польша, чехия, венгрия, словакия - только рады войне, так как в условиях падения экономики украинцам работы нет, мы едем как дешевая рабочая сила в соседние страны, и на нас там нехило снижают себестоимость своей продукции.

если война выгодна всем, то ей конца не будет....
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По словам Волкера вся польза от минских соглашений это повод объявить санкции россии. Ну так и другой повод могли найти, не впервой. А минские действительно и есть синонимом тупика.
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"Минский процесс зашел в тупик"
спасибо, кэп! чтоб мы без тебя делали
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Как сейчас воспринимают россиян в Черногории и много ли их?
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Как должны украинцы воспринимать минский процесс, если его там представляют Медведчук и Кучма? Надо ли говорить, что многое сделанное ими воспринимается очень негативно? Вымазанными в дерьме руками Медведчука и Кучмы добрых дел не сделаешь.
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он из него и не выходил, правда нам вначале свистели, что это блестящая дипломатическая победа "прызыдента мыру"
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Отлично зная, что для украинцев означают эти представители. После отсутствия работы, невыполнения обязанностей...их до сих пор не сняли.
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ну, видно, назначали их не для того результата, которого народ ожидал, а вот того, кто назначал, результат, очевидно, устраивает...
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И трёх лет не прошло , а Волкер уже понял что дело тупиковое .
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Здравия всем! Да нет просто Минский процесс- это мертворожденный ребенок. Он умер еще в утробе не успев родиться. Причем я об этом писал с самого начала. Единственным верным решением в той ситуации- это приведение всех сил и средств НАТО в боевую готовность отзыв послов созыв ООН по крайней мере со стороны стран гарантов Будапещтского меморандума это США Великобритания Китай. В течение часа- заблокировать все вклады Хуйла и Ко за рубежом- и Хуйло сам бы побежал на референдум голосовать за Украину. А так- он делает ровно столько сколько ему позволяют делать. Сбили гражданский самолет- парочку ударов крылатыми ракетами по выявленных военным объектам или по колоннам военной техники идущей из России. Что разве технически это не возможно? Возможно! Зацепили бы парочку жилых кварталов- ничего страшного. Поймите ваш апонент понимает исключительно язык на котором говорит сам. Ведь многие "местные жители" даже на этих форумах писали. Расхерачте этих уродов на конец то только нас предупредите заранее чтобы мы спрятаться успели . А дома- мы их потом сами отстроим! Невозможно с попуасами говорить языком Пушкина или Канта- объясняя что есть людей- это не правильно не хорошо. Он должен видеть что тот кто должен был быть жертвой - победил своего "пожирателя" нотпри этом не съел ни единого органа поврежденного врага. Только так папуасы поймут хотя бы что убивать ради еды себе подобных- не правильно. Нельзя идти по грязной дороге и не выпускать ног. Нельзя победить коварство и ложь одной лишь любовью- тем более что убивая и останавливая преступника и наказывая его смертью ты тем самым проявляет к нему по истине высшую Любовь- ибо своими действиями он приносит зло прежде всего СЕБЕ , совершая гнусные поступки по отношению к своему ближнему.зло порождает только зло- это не верно, именно не заказанное Зло- всегда возвращается. Очень легко убить человека если ты его ненавидишь- гораздо тяжелее убивать того кого ты любишь всем сердцем. А если тот кого ты любишь превратился в монстра и чудовище?
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нехорошо как то Вы говорите о торговых партнерах - разве можно так с ними?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинский процесс зашел в тупик, - Волкер
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