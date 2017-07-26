 Минский процесс зашел в тупик, - Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Настоящее время".
"Минский процесс очень важен по нескольким причинам. Во-первых, в нем участвует Россия, и она как участник этого процесса подтверждает свою приверженность территориальной целостности Украины. Это очень важно. Во-вторых, невыполнение Минских соглашений является основанием для санкций, введенных Евросоюзом и Соединенными Штатами. Это тоже очень важно. Мы должны оставлять санкции как инструмент в урегулировании конфликта", - сказал он.
"Должен, однако, сказать, что мы зашли в тупик. В первую очередь необходимо прекращение огня. Режим прекращения огня так никогда и не был введен. Необходим политический процесс: выборы, органы самоуправления. Но как это может происходить в то время, когда идет конфликт? Существует множество таких замкнутых кругов, которые остаются нерешенными", - отметил чиновник.
Напомним, Минские соглашения в феврале 2015 года подписали тогдашний посол ОБСЕ Хайди Тальявини, второй Президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов и главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
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Волкер про "Ихтамнетов"
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Кароче - мёртворождёненькое, как всё, где участвует 3/14дерация...
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школадная власть на госзаказах для войны рубит бабло. ей она тоже выгодна.
сша не рады окончанию войны бо санцкии с кацапов нужно будет снимать.
ес, а особенно соседние с Украиной страны: польша, чехия, венгрия, словакия - только рады войне, так как в условиях падения экономики украинцам работы нет, мы едем как дешевая рабочая сила в соседние страны, и на нас там нехило снижают себестоимость своей продукции.
если война выгодна всем, то ей конца не будет....
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спасибо, кэп! чтоб мы без тебя делали
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