 "Сейчас есть открытый диалог по повышению или неповышению цены на газ между МВФ и премьер-министром", - замминистра энергетики Бойко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко в эфире ZIK.
"Сейчас есть открытый диалог по повышению или неповышению цены на газ между МВФ и премьер-министром. В частности, в соответствующем постановлении правительства есть привязка к формуле, а не четкое обязательство повышать цену. То есть может возникать вопрос, есть ли аргументация для повышения цены. Но, насколько мне известно, премьер заверил, что сейчас население не получит повышения цены на газ", - сказала она.
Согласно постановлению правительства №187, цены на газ для населения могут меняться в зависимости от изменения цены газа на мировых рынках.
Напомним, Кабмин постановил пересматривать цены на газ для населения дважды в год - 1 апреля и 1 октября.
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барыжную лапу в карманы украинцев.
шоб вы сдохли гадюки.
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Как можно было выбрать зека, а затем после кровавых событий его министра?
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головнеМВФ для довірливого лохторату
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