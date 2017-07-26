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 Общество
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 "Сейчас есть открытый диалог по повышению или неповышению цены на газ между МВФ и премьер-министром", - замминистра энергетики Бойко

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ведет переговоры с представителями Международного валютного фонда (МВФ) касательно возможного повышения цены на газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко в эфире ZIK.

"Сейчас есть открытый диалог по повышению или неповышению цены на газ между МВФ и премьер-министром. В частности, в соответствующем постановлении правительства есть привязка к формуле, а не четкое обязательство повышать цену. То есть может возникать вопрос, есть ли аргументация для повышения цены. Но, насколько мне известно, премьер заверил, что сейчас население не получит повышения цены на газ", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин не поддерживает повышение цен на газ для населения, - Гройсман

Согласно постановлению правительства №187, цены на газ для населения могут меняться в зависимости от изменения цены газа на мировых рынках.

Напомним, Кабмин постановил пересматривать цены на газ для населения дважды в год - 1 апреля и 1 октября.
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пархатый не успокоится пока не засунет
барыжную лапу в карманы украинцев.
шоб вы сдохли гадюки.
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Мало, надо в разы больше. Пока долбаёбы не перестанут голосовать за олигархов.
Как можно было выбрать зека, а затем после кровавых событий его министра?
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"Сейчас есть открытый диалог по повышению или неповышению цены на газ между МВФ и премьер-министром", - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 9448
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Сейчас есть открытый диалог по повышению или неповышению цены на газ между МВФ и премьер-министром", - замминистра энергетики Бойко
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