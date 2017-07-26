EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  1157  28
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (300) Россия (71561) санкции (6292) США (13037)

 Палата представителей Конгресса США утвердила новые санкции против России

сша конгресс вашингтон капитолий

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о дополнительных санкциях против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", за поправки проголосовали 419 конгрессменов, против - трое.

Законопроект вводит новые санкции, закрепляет предыдущие на уровне закона, а также ограничивает возможность президента США снимать их.

Согласно документу, под санкции могут попасть ряд секторов российской экономики: горнодобывающая промышленность, металлургия, морской и железнодорожный транспорт. Против каких именно компаний будут введены санкции, установит Министерство финансов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели новые санкции против "центробанков" "ДНР" и "ЛНР" и российского сенатора Бабакова

Новые ограничения будут наложены на инвестиции в российские экспортные нефте- и газопроводы: под санкции могут попасть инвесторы, которые вложат в отрасль более миллиона долларов. Санкции также будут введены против людей и компаний, которые причастны к российским кибератакам на США и нарушениям прав человека, участвовали в "незаконной приватизации", занимались поставками оружия в Сирию.

Также законопроект предлагает изучить возможный эффект от введения полного запрета на инвестиции в российские суверенные долговые бумаги - евробонды и облигации федерального займа (ОФЗ).

В случае принятия законопроекта Министерство финансов, Госдепартамент и директора Национальной разведки в течение 180 дней после должны будут предоставить доклад о высокопоставленных политиках и близких к режиму олигархах и бизнесменах России. В докладе должны быть описаны связи этих людей с президентом РФ Владимиром Путиным, признаки коррупции, доходы, финансовое состояние и инвестиции бизнесменов из окружения президента. Также в нем надо будет указать входящих в приближенный круг иностранцев. В этом же докладе ведомства должны будут изучить российские компании с государственным участием, их роль в экономике и возможные последствия введения санкций против них. Этот доклад будет опубликован в открытом доступе с возможными вставками под грифом секретности.

При этом в новой версии законопроекта максимально допустимый срок кредитования нескольких российских государственных нефтегазовых компаний увеличен с 30 до 60 дней, а американским компаниям запрещено поставлять товары и услуги только для новых сланцевых и шельфовых проектов, в которых доля российского госучастия составляет не менее 33%. В предыдущей версии поправок этот запрет распространялся на все проекты с любой долей участия России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Для нас единство "Большой семерки" в отношении санкций имеет ключевое значение", - пресс-секретарь Еврокомиссии Шинас о новых санкциях США

Напомним, ранее США ввели санкции в отношении 38 физлиц и организаций из РФ в связи с агрессией России против Украины.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сколько пользы для скаленвставальцев, а сколько поводов для вяличия и ядерного пепла
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вьіходит, что санкции смягчили. Хотя и єто россии неприятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прочитайте внимательно всю статью, а особенно про кредитование 60 дней вместо 30 итд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапские самолёты подняты по тревоге и вылетели в сторону Воронежа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ой бяда, бяда, огорчение - а мне уже из дыры все нервы вытрепали насмешками... завтра оторвусь...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выходит Хуйло 2 часа 15 минут санкции выпрашивало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все те санкции до фени. товарооборот Росии и стран, которые ввели санкции, только растет.
кацапам сейчас точно не хуже чем нам украинцам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И чем же они торгуют?
Не достаточно иметь Украину в сердце, главное не иметь вату в голове.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во свезло русне опять.

Снова вон сколько пользы привалило. Проклятый госдеп так и хочет мордве пользу сделать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотели камней с неба - получите) пусть запасаются вазелином и боярышником.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
русня не баре, им вазелин не нужен. они привычные к тому что их имеют во все возможные. И разминаются с детства посадкой на бутульки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Палата представителей Конгресса США утвердила новые санкции против России

знаете шо?....
ЗНАЕТЕ ШО ?...

УТВЕРДИТЕ ОДИН РАЗ БОМБУ НА КРЕМЛЬ

И ПИСТУЙТЕ НАХ К СВОИМ СЕМЬЯМ !!!

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Присунули плешивому фюреру............даже совок так не унижали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А прикол будет в том что руснявые будут своим смердам рассказывать что это многоходовка хуйленка и перемога удмуртской дипломатии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
... "пиндосы" развели фраера-шизофреника Володъю как последнего лоха - подсунули ему в собеседники такого же клоуна-неадеквата ... а сами за это время сварганили нехилый намордник для бешеной скотины ...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПалата представителей Конгресса США утвердила новые санкции против России
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти