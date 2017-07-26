 Палата представителей Конгресса США утвердила новые санкции против России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", за поправки проголосовали 419 конгрессменов, против - трое.
Законопроект вводит новые санкции, закрепляет предыдущие на уровне закона, а также ограничивает возможность президента США снимать их.
Согласно документу, под санкции могут попасть ряд секторов российской экономики: горнодобывающая промышленность, металлургия, морской и железнодорожный транспорт. Против каких именно компаний будут введены санкции, установит Министерство финансов США.
Новые ограничения будут наложены на инвестиции в российские экспортные нефте- и газопроводы: под санкции могут попасть инвесторы, которые вложат в отрасль более миллиона долларов. Санкции также будут введены против людей и компаний, которые причастны к российским кибератакам на США и нарушениям прав человека, участвовали в "незаконной приватизации", занимались поставками оружия в Сирию.
Также законопроект предлагает изучить возможный эффект от введения полного запрета на инвестиции в российские суверенные долговые бумаги - евробонды и облигации федерального займа (ОФЗ).
В случае принятия законопроекта Министерство финансов, Госдепартамент и директора Национальной разведки в течение 180 дней после должны будут предоставить доклад о высокопоставленных политиках и близких к режиму олигархах и бизнесменах России. В докладе должны быть описаны связи этих людей с президентом РФ Владимиром Путиным, признаки коррупции, доходы, финансовое состояние и инвестиции бизнесменов из окружения президента. Также в нем надо будет указать входящих в приближенный круг иностранцев. В этом же докладе ведомства должны будут изучить российские компании с государственным участием, их роль в экономике и возможные последствия введения санкций против них. Этот доклад будет опубликован в открытом доступе с возможными вставками под грифом секретности.
При этом в новой версии законопроекта максимально допустимый срок кредитования нескольких российских государственных нефтегазовых компаний увеличен с 30 до 60 дней, а американским компаниям запрещено поставлять товары и услуги только для новых сланцевых и шельфовых проектов, в которых доля российского госучастия составляет не менее 33%. В предыдущей версии поправок этот запрет распространялся на все проекты с любой долей участия России.
Напомним, ранее США ввели санкции в отношении 38 физлиц и организаций из РФ в связи с агрессией России против Украины.
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кацапам сейчас точно не хуже чем нам украинцам.
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Не достаточно иметь Украину в сердце, главное не иметь вату в голове.
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Снова вон сколько пользы привалило. Проклятый госдеп так и хочет мордве пользу сделать.
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знаете шо?....
ЗНАЕТЕ ШО ?...
УТВЕРДИТЕ ОДИН РАЗ БОМБУ НА КРЕМЛЬ
И ПИСТУЙТЕ НАХ К СВОИМ СЕМЬЯМ !!!
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