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 Палата представителей Конгресса США утвердила новые санкции против РФ

сша конгресс вашингтон капитолий

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о дополнительных санкциях против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", за поправки проголосовали 419 конгрессменов, против - трое.

Законопроект вводит новые санкции, закрепляет предыдущие на уровне закона, а также ограничивает возможность президента США снимать их.

Согласно документу, под санкции могут попасть ряд секторов российской экономики: горнодобывающая промышленность, металлургия, морской и железнодорожный транспорт. Против каких именно компаний будут введены санкции, установит Министерство финансов США.

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Новые ограничения будут наложены на инвестиции в российские экспортные нефте- и газопроводы: под санкции могут попасть инвесторы, которые вложат в отрасль более миллиона долларов. Санкции также будут введены против людей и компаний, которые причастны к российским кибератакам на США и нарушениям прав человека, участвовали в "незаконной приватизации", занимались поставками оружия в Сирию.

Также законопроект предлагает изучить возможный эффект от введения полного запрета на инвестиции в российские суверенные долговые бумаги - евробонды и облигации федерального займа (ОФЗ).

В случае принятия законопроекта Министерство финансов, Госдепартамент и директора Национальной разведки в течение 180 дней после должны будут предоставить доклад о высокопоставленных политиках и близких к режиму олигархах и бизнесменах России. В докладе должны быть описаны связи этих людей с президентом РФ Владимиром Путиным, признаки коррупции, доходы, финансовое состояние и инвестиции бизнесменов из окружения президента. Также в нем надо будет указать входящих в приближенный круг иностранцев. В этом же докладе ведомства должны будут изучить российские компании с государственным участием, их роль в экономике и возможные последствия введения санкций против них. Этот доклад будет опубликован в открытом доступе с возможными вставками под грифом секретности.

При этом в новой версии законопроекта максимально допустимый срок кредитования нескольких российских государственных нефтегазовых компаний увеличен с 30 до 60 дней, а американским компаниям запрещено поставлять товары и услуги только для новых сланцевых и шельфовых проектов, в которых доля российского госучастия составляет не менее 33%. В предыдущей версии поправок этот запрет распространялся на все проекты с любой долей участия России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Для нас единство "Большой семерки" в отношении санкций имеет ключевое значение", - пресс-секретарь Еврокомиссии Шинас о новых санкциях США

Напомним, ранее США ввели санкции в отношении 38 физлиц и организаций из РФ в связи с агрессией России против Украины.
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Народам России пора уж понять
что Путина Вову пора прогонять.


Пусть старость свою он проводит в Гааге
в сырой и вонючей голландской тюряге.


И пусть на прогулке встречает оно
Кадырку, Стрельцова и прочее чмо.
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Пускай и немного ослабили санкции, но все же это самые жесткие за последние 3 года. Экономика раши сыпется и так за слабых санкций, а тут еще накинули не слабых. Американцы мастера в накладывании санкций и знают когда и как нужно накладывать еще более жесткие. Раша - не совок. Посыпется еще быстрее. Плюс утырки сейчас бабло спускают на войны, учения и перевооружения. Ну как при Рейгане совок) Подтянутся и другие страны в санкциях (плюс Европа). Я так понимаю, что осенью они будут окончательно утверждены и вступят в действие. Интересно: сколько параша продержится после их введения)))))
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-Давай по сто!
-Ты выпить предлагаешь?
- Нет. Доллары за рубли.
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Конгресс улышал молитвы кацапов о пользе от санкций и решил помочь. Теперь кацапы будут крепкими,яйца будут звенеть,как колокольчики.
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А як не допоможе................ що тоді?
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Не понимаю всех "енотовых плясок". Это что? Санкции? Это прогиб под давлением лобби в сторону парашки!
Какие это нхй санкции? Нужен ПОЛНЫЙ запрет вывоза из педерации чего-либо, кроме капиталов. Отключение от всех коммуникаций.
Они уже три лишних года барахтаются в собственном говне, надо добить их чтобы не мучились!
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Я конечно понимаю что подобных как вас подняли по тревоге, но нужно же и мозги включать когда вы сочиняете подобную ахинею. Или у вас уже мозгов нет?
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Не успели завезти бояры - чтобы подзарядить их...
...а без боярышника у них - утренний депресняк)

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ОК, Билл принят!
419 - За. 3 - Против.
На чем нужно заострить внимание?
1. Санкции введены против Ирана и Сев. Кореи. Против Кореи введены самые болезненные санкции, которые возможно. Про Иран я писал полгода назад - новая Администрация США намного более про-израильская и на Иран начинается также сильное давление.
2. По РФ.
Это даже уже не секторальные санкции - это страновые санкции. Эти санкции бьют по Газпрому и нефте-газовой отрасли РФ, финансовому и биржевому рынках РФ, ВПК, любым инвестициям в экономику или ценные бумаги, долги и тд. РФ.
3. Самое главное - Трамп.
Этот Закон не может отменить Президент США - он может только обратиться к Конгрессу с просьбой пересмотреть санкции, если есть существенные причины это сделать.
4. Что дальше?
У Трампа нет выхода, кроме как подписать Билл, так как Билл набрал намного более, чем 2\3 голосов За, то есть Трампа вето очень легко преодолевается.
Еще один шаг к нашей Победе.
Всех поздравляю.
Спокойной ночи
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UA Thoughtful Realist
А як не допоможе................ що тоді?
=========
Эсэссэру помогло,и рашке поможет.....
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Что то последний абзац мне не нравится((( зачем им вообще,что то давать? При этом в новой версии законопроекта максимально допустимый срок кредитования нескольких российских государственных нефтегазовых компаний увеличен с 30 до 60 дней, а американским компаниям запрещено поставлять товары и услуги только для новых сланцевых и шельфовых проектов, в которых доля российского госучастия составляет не менее 33%. В предыдущей версии поправок этот запрет распространялся на все проекты с любой долей участия России. Источник: https://censor.net.ua/n449184
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Надо же и на потом что-то оставить.
Вон, в Штатах разгорается новый скандал. Тамошнюю партию "зеленых" обвиняют в том, что свою компанию против добычи сланцевых нефти и газа они вели на деньги )(уйла.
За это ведь тоже нужно будет Раше санкций навешать.
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Пос равнению с тем как сегодня
не увеличен а снижен с 90 до 60 дней...
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Первоначально так и предполагалось-очень жесткие санкции,но Германия начала истерику,защищая свои шкурные интересы.Под этим давлением санкции смягчили.Очень жаль.То,что предполагалось изначально очень быстро угробило бы рашку.
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Закон хорошо , но санкции дополнить конкретным содержанием , а это должна делать администрация Трампа , а если захочет ? Сбомотаж ?
,
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Ну прям що не день - то нові "санкції". Але одночасно, расійа є партнером США по "боротьбі" з тероризмом. Нагадує мильний серіал "Санта-Барбара".
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Из КацатТВ------------ Америка мечтает уничтожить большю часть россиян, поработить остальных и пользоваться российскими природными богатствами, и мы хотим с ними дружить, но можем обратить в ядерный пепел.

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Рюзькє войск на дамбазє нєт. Но єсть апрєдєльонниє спєциалісти, аказиваюшчіє дамбазу помашьчь, в том чіслє ваєннава характера
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Так что там о "Сбербанках РОССИИ" по всей Украине? Или Украина НЕ поддерживает санкции? Или то не Украина?
"За пять месяцев 2017 года, украинский экспорт в Россию вырос на треть, по сравнению с 2016"

Цифры, озвученные «Украинским аналитическим центром», со ссылкой на таможенную статистику беспристрастно сообщают о значительном увеличении поставок украинских товаров в РФ.
Российская Федерация, по-прежнему остается главным экономическим партнером Украины, постоянно наращивая товарооборот с… армией противника? (подробнее: Неубедительная война с покупателями )

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Курица, с утра с похмелья не на той странице методичку открыла? Лошара унылая, сразу видно, что к Украине никакого отношения не имеешь - переобулся уже "Сбербанка Раисси", стал просто "Сбербанком". Ничего, потихоньку весь лаптевый бизнес выдавится, такие дела быстро не делаются. Да, курица, а че прокукарекать-то хотела? Тебя сильно беспокоит торговля скрепной
Лаптии с "фожиздами и жидобиндеровцами"? Ну так нарисуй плакатик, собери курятник единомышленников - и вперед к Кремлю, протестовать против убивцев руцкимира. Может там тебе демократизатор в жопу вставят, хоть кайф словишь.
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Сбербанк в Украине является резидентом Украины.
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Это они всё тот же законопроект мусолят?
Который Трамп будет лично внимательно изучать?
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вітаю, козломорде стадо, видно добре ваван-уєбан наговорив з трампом, ось вам ці 2години і 16 хвилин перемовин, так хто кого пєрєіграл? що ж це нада було такого намолотити, щоб так засипали санкціями? а посидів би виділиних 30хвилин,можливо????? жаба фраєра сгубіла, хай радіють іскандери і весь ваш мокшанський зоопарк, привіт утирки, крєпчайтє
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Ти диви троляки "шоколадні" активизувалися... спамять усіх кто кретикує владу. Ніяк зарплатню пєдрошенка и КОдла підняли їм.... ну то таке.
В мене ось питання коли наприклад влада України скаже що якщо рабосісія не перестане посточать зброю ми зупинемо транзіт газу або хай Європа чи Америка допомогають зброєю нам!!! Вони свої забов'язання не виконують то і ми не маємо!!! Коли???!
Нажаль відповідей нема...
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