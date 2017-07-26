 Палата представителей Конгресса США утвердила новые санкции против РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", за поправки проголосовали 419 конгрессменов, против - трое.
Законопроект вводит новые санкции, закрепляет предыдущие на уровне закона, а также ограничивает возможность президента США снимать их.
Согласно документу, под санкции могут попасть ряд секторов российской экономики: горнодобывающая промышленность, металлургия, морской и железнодорожный транспорт. Против каких именно компаний будут введены санкции, установит Министерство финансов США.
Новые ограничения будут наложены на инвестиции в российские экспортные нефте- и газопроводы: под санкции могут попасть инвесторы, которые вложат в отрасль более миллиона долларов. Санкции также будут введены против людей и компаний, которые причастны к российским кибератакам на США и нарушениям прав человека, участвовали в "незаконной приватизации", занимались поставками оружия в Сирию.
Также законопроект предлагает изучить возможный эффект от введения полного запрета на инвестиции в российские суверенные долговые бумаги - евробонды и облигации федерального займа (ОФЗ).
В случае принятия законопроекта Министерство финансов, Госдепартамент и директора Национальной разведки в течение 180 дней после должны будут предоставить доклад о высокопоставленных политиках и близких к режиму олигархах и бизнесменах России. В докладе должны быть описаны связи этих людей с президентом РФ Владимиром Путиным, признаки коррупции, доходы, финансовое состояние и инвестиции бизнесменов из окружения президента. Также в нем надо будет указать входящих в приближенный круг иностранцев. В этом же докладе ведомства должны будут изучить российские компании с государственным участием, их роль в экономике и возможные последствия введения санкций против них. Этот доклад будет опубликован в открытом доступе с возможными вставками под грифом секретности.
При этом в новой версии законопроекта максимально допустимый срок кредитования нескольких российских государственных нефтегазовых компаний увеличен с 30 до 60 дней, а американским компаниям запрещено поставлять товары и услуги только для новых сланцевых и шельфовых проектов, в которых доля российского госучастия составляет не менее 33%. В предыдущей версии поправок этот запрет распространялся на все проекты с любой долей участия России.
Напомним, ранее США ввели санкции в отношении 38 физлиц и организаций из РФ в связи с агрессией России против Украины.
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что Путина Вову пора прогонять.
Пусть старость свою он проводит в Гааге
в сырой и вонючей голландской тюряге.
И пусть на прогулке встречает оно
Кадырку, Стрельцова и прочее чмо.
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-Ты выпить предлагаешь?
- Нет. Доллары за рубли.
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Какие это нхй санкции? Нужен ПОЛНЫЙ запрет вывоза из педерации чего-либо, кроме капиталов. Отключение от всех коммуникаций.
Они уже три лишних года барахтаются в собственном говне, надо добить их чтобы не мучились!
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...а без боярышника у них - утренний депресняк)
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419 - За. 3 - Против.
На чем нужно заострить внимание?
1. Санкции введены против Ирана и Сев. Кореи. Против Кореи введены самые болезненные санкции, которые возможно. Про Иран я писал полгода назад - новая Администрация США намного более про-израильская и на Иран начинается также сильное давление.
2. По РФ.
Это даже уже не секторальные санкции - это страновые санкции. Эти санкции бьют по Газпрому и нефте-газовой отрасли РФ, финансовому и биржевому рынках РФ, ВПК, любым инвестициям в экономику или ценные бумаги, долги и тд. РФ.
3. Самое главное - Трамп.
Этот Закон не может отменить Президент США - он может только обратиться к Конгрессу с просьбой пересмотреть санкции, если есть существенные причины это сделать.
4. Что дальше?
У Трампа нет выхода, кроме как подписать Билл, так как Билл набрал намного более, чем 2\3 голосов За, то есть Трампа вето очень легко преодолевается.
Еще один шаг к нашей Победе.
Всех поздравляю.
Спокойной ночи
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А як не допоможе................ що тоді?
=========
Эсэссэру помогло,и рашке поможет.....
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Вон, в Штатах разгорается новый скандал. Тамошнюю партию "зеленых" обвиняют в том, что свою компанию против добычи сланцевых нефти и газа они вели на деньги )(уйла.
За это ведь тоже нужно будет Раше санкций навешать.
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не увеличен а снижен с 90 до 60 дней...
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"За пять месяцев 2017 года, украинский экспорт в Россию вырос на треть, по сравнению с 2016"
Цифры, озвученные «Украинским аналитическим центром», со ссылкой на таможенную статистику беспристрастно сообщают о значительном увеличении поставок украинских товаров в РФ.
Российская Федерация, по-прежнему остается главным экономическим партнером Украины, постоянно наращивая товарооборот с… армией противника? (подробнее: Неубедительная война с покупателями )
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Лаптии с "фожиздами и жидобиндеровцами"? Ну так нарисуй плакатик, собери курятник единомышленников - и вперед к Кремлю, протестовать против убивцев руцкимира. Может там тебе демократизатор в жопу вставят, хоть кайф словишь.
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Который Трамп будет лично внимательно изучать?
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В мене ось питання коли наприклад влада України скаже що якщо рабосісія не перестане посточать зброю ми зупинемо транзіт газу або хай Європа чи Америка допомогають зброєю нам!!! Вони свої забов'язання не виконують то і ми не маємо!!! Коли???!
Нажаль відповідей нема...
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