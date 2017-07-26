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Все про:легкая атлетика (76) Россия (71561) чемпионат (240) допинг-контроль (203)

 100 российских легкоатлетов не смогут участвовать в чемпионате мира из-за проблем с допингом

россия олимпиада допинг

Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила участие команды из России в чемпионате мира, который пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, 19 российских спортсменов выступят под нейтральным флагом. Более 100 заявок ассоциацией отклонены.

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Напомним, в июле прошлого года российских легкоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о масштабных применениях допинга в российском спорте.
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Стыдно выступать под власовской тряпкой с двухголовой курицей
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генерал Власов запретил тряпочку и напоил Мельдонием навечно
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я в армии пробегал 100 метров за 11,2 сек.без всяких допингов и тренировок.гранату Ф-1 набитую грязью бросал на 67 метров,в прыжках в длину побил рекорд Приб.ВО сиганул на 7 метров 22 см..Комбат был в шоке...
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Цензор.НЕТНовостиСпорт100 российских легкоатлетов не смогут участвовать в чемпионате мира из-за проблем с допингом
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