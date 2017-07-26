 100 российских легкоатлетов не смогут участвовать в чемпионате мира из-за проблем с допингом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, 19 российских спортсменов выступят под нейтральным флагом. Более 100 заявок ассоциацией отклонены.
Напомним, в июле прошлого года российских легкоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о масштабных применениях допинга в российском спорте.
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ЧУКЧИ, пля!!!
ТА ФАТИТ ПРОДАВАТЬ БОЯРЫШНИК ХОТЬ НА ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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