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 Общество
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Все про:взятка (4299) деньги (912) Укрзализныця (1130) электронное декларирование (568)

 Чиновник "Укрзализныци" Ященко, подозреваемый в получении 4-миллионной взятки, не задекларировал $220 тыс. и 7 золотых слитков, - прокуратура

укрзализныця

Заместитель начальника юридического департамента ПАО "Укрзализныця" Александр Ященко, подозреваемый в получении 4-миллионной взятки, не указал в декларации значительные суммы денег и драгоценности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева, в ходе обысков жилья фигуранта и банковской ячейки, зарегистрированной на имя его жены, было обнаружено и изъято более 220 тыс. долларов США, 13,5 тыс. евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, ценные часы и тому подобное.

В декларации, которая была представлена ​​должностным лицом, указаны только 150 тыс. гривен на счетах жены.

Чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Сейчас материалы указанного уголовного производства присоединены к материалам расследования по факту получения взятки. На изъятое имущество и денежные средства судом наложен арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал одного из задержанных чиновников "Укрзализныци" Ященко с возможностью внесения 3 млн грн залога

Напомним, в начале июля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за вымогательство взятки в 150 тыс. долларов задержаны начальник департамента имущественных и земельных ресурсов "Укрзализыци" А. Тимошенко и заместитель начальника юридического департамента А. Ященко.


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НУ А ШО??

Сергей Стеблиненко с Кириллом Шрайбером.
14 мин · Odessa Oblast, Kholodnaya Balka ·

Почему не смеются "искандеры"?
Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством во вторник, 25 июля, проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.
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P.S. Вето не пройдет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
За инициативу проголосовали 419 конгрессменов, против - трое, воздержались - 12.
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Там есть продолжение.....
Когда он поступит на рассмотрение в сенат, пока не сообщается.
Ранее сенат почти единогласно принял похожий законопроект, однако поправки так и не были рассмотрены в палате представителей, которая объяснила это процедурными вопросами к документу. Но очень большая вероятность, что Сенат проголосует без длятельных обсуждений. А после этого он просто не может наложить вето.
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Сергей Стеблиненко с Кириллом Шрайбером.
17 мин · Odessa Oblast, Kholodnaya Balka ·

Браво, Маккейн!
Он обещал и он вернулся!
25 июля сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, у которого на позапрошлой неделе диагностировали опухоль мозга, пришел на работу в Сенат США. Видео появления сенатора в Капитолии опубликовало ABC News. Присутствующие в зале стоя приветствовали Маккейна, удостоив его бурными аплодисментами. О заболевании сенатора общественность узнала 20 июля. Над левым глазом Маккейна заметен шрам, оставшийся после операционного вмешательства.https://www.youtube.com/watch?v=RXHIB4b8unQ
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кацапы а шо за фигня, нефть растет а рупь палает??
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Чиновник "Укрзализныци" Ященко, подозреваемый в получении 4-миллионной взятки, не задекларировал $220 тыс. и 7 золотых слитков, - прокуратура
РАЗБОЙНИКИ, пля!!!
ОСТАВЬТЕ БАНКИ В ПОКОЕ ! НЕ ТРОЩИТЕ БАНКОМАТЫ !
НЕ РИСКУЙТЕ ШКУРОЙ ЗА ФУФЛО!!!
ГРАБЬТЕ ГОС. ВОРОВ И ВАМ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ Чиновник "Укрзализныци" Ященко, подозреваемый в получении 4-миллионной взятки, не задекларировал $220 тыс. и 7 золотых слитков, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7284
ИБО ОНИ НЕ ЗАЯВЯТ ПРО СТЫРЕННЫЕ МИЛЛИОНЫ ПРИ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЕ...



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если б у нас чиновники были патриотами (не липовыми) уже бы Х#йла хоронили.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧиновник "Укрзализныци" Ященко, подозреваемый в получении 4-миллионной взятки, не задекларировал $220 тыс. и 7 золотых слитков, - прокуратура
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