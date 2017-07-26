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 Российский чемпион мира по хоккею Зарипов отстранен от соревнований из-за допинга

допинг

Нападающий хоккейного клуба "Ак Барс" (Россия) Данис Зарипов отстранен на два года от участия в соревнованиях из-за употребления допинга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, Зарипова отстранили до 22 мая 2019 года. В его допинг-пробе обнаружили вещества, относящиеся к классу стимуляторов, диуретиков и маскирующих агентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российском футболе действует система сокрытия допинга, - глава комиссии WADA Макларен

Зарипов - единственный четырехкратный обладатель Кубка Гагарина. Дважды он завоевал его в составе "Ак Барса" (в 2009 и 2010 годах), и дважды - в составе магнитогорского "Металлурга" (в 2014 и 2016 годах). 36-летний Зарипов также является трехкратным чемпионом мира в составе российской сборной.
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как по мне, то чемпионом мира по хоккею может быть только самозванец. Разве не команда чемпион?
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Но команда-то состоит из спортсменов.

Хотя, речь не об этом, а о том, что рашка - один сплошной фейк.
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Коцапы дебилы.............их ловят постоянно, но они упорно жрут допинг
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Кубок Гагарина якось нескрєпно. Пропоную назвати кубок Хуйла.
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все кацапское вяличие на допинге построено...
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Бармен уже спился и мамку споил. Теперь она считает только чужие деньги. Своих то нет
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Судя по комменту спился шахтер-сепаратист, мелет по пьяне что попало.
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Как тебя отблагодарил Вилкул за то что голосовала за него? Новые огородные ретузы купил?

И вообще, не пей остатки с бокалов посетителей. Можешь подхватить гадость. Впрочем я кажется опоздал с этим советом.
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ДНР,жги еще! Покажи всем от кого мы избавились и почему.
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Молния. Конгресс США проголосовал за новый пакет санкций против России абсолютным большинством голосов.
ОК, Билл принят!
419 - За. 3 - Против.
На чем нужно заострить внимание?
1. Санкции введены против Ирана и Сев. Кореи. Против Кореи введены самые болезненные санкции, которые возможно. Про Иран я писал полгода назад - новая Администрация США намного более про-израильская и на Иран начинается также сильное давление.
2. По РФ.
Это даже уже не секторальные санкции - это страновые санкции. Эти санкции бьют по Газпрому и нефте-газовой отрасли РФ, финансовому и биржевому рынках РФ, ВПК, любым инвестициям в экономику или ценные бумаги, долги и тд. РФ.
3. Самое главное - Трамп.
Этот Закон не может отменить Президент США - он может только обратиться к Конгрессу с просьбой пересмотреть санкции, если есть существенные причины это сделать.
4. Что дальше?
У Трампа нет выхода, кроме как подписать Билл, так как Билл набрал намного более, чем 2\3 голосов За, то есть Трампа вето очень легко преодолевается.
Еще один шаг к нашей Победе.
Всех поздравляю.
Спокойной ночи.
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Рублей в бюджете Фекальной Сталагмитии станет ооочень много
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Цензор.НЕТНовостиСпортРоссийский чемпион мира по хоккею Зарипов отстранен от соревнований из-за допинга
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