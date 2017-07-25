 США и РФ пока не договорились о возвращении российских дипломатических дач, - Госдеп

Об этом заявила во вторник во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Переговоры по этому вопросу продолжаются и, как вы знаете, к ним с нашей стороны привлечен заместитель госсекретаря США Том Шеннон. На сегодня пока не принято никаких решений", - отметила представитель Госдепа.
Она подчеркнула, что несмотря на обвинения российской стороны в ограниченные права использовать дипломатическое имущество РФ на территории США, официальный Вашингтон "имеет полномочия выселять эти учреждения и ограничивать допуск к этих учреждений из-за той деятельность, которая там имела место".
Напоминаем, в декабре прошлого года администрация президента Барака Обамы ввела санкции против России за её вмешательство в выборы в США. В частности, из страны были выдворены 35 дипломатов, а также ограничен доступ к двум дипломатическим дачам в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. По информации американских спецслужб, эти объекты использовались россиянами в разведывательных целях.
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