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 Политика Украины
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 Не может быть никакого признания действий РФ на Донбассе и в Крыму, - спецпредставитель США Волкер

волкер

О признании действий России в Крыму и на Донбассе не может быть и речи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Настоящее время".

По его словам, проблема Крыма ничем не отличается от проблемы Донбасса. "Это территория, которая была захвачена и оккупирована, а в случае Крыма Россия также заявила, что аннексировала эту территорию. Это просто неприемлемо. Вы не можете просто прийти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности для российских шагов ни на востоке Украины, ни в Крыму", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, - спецпредставитель США Волкер

"Каждый раз, когда россияне приходят и говорят: "Снимите санкции! Снимите санкции!", мы знаем, что есть причина, по которой они это говорят: потому что это имеет значение для России. И если существующие санкции еще не эффективны, это не повод для изменения курса - это повод подумать о том, что еще мы можем сделать, чтобы добраться до точки, где мы действительно можем все решить", - заявил Волкер. Он указал на необходимость последовательного применения санкций для прекращения конфликта на востоке Украины.
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Волкер - адекватный мужик , приятно смотреть человек - пытается во всем разобраться сам..
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Почему Омерика до сих пор не захватила Канаду или Мексику?,спросили однажды Рональда Рейгана.Ронни с улыбкой ответил : я там не хозяин.
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Схоже що Волкер ніякий не русофоб, він якийсь злісний правасєк-бінбєравєц
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Если ему удастся еще все сказанное донести до понимания додика, то его визит был оправдан
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я знову ж, в 1616-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе может быть никакого признания действий РФ на Донбассе и в Крыму, - спецпредставитель США Волкер
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