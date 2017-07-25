 Не может быть никакого признания действий РФ на Донбассе и в Крыму, - спецпредставитель США Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Настоящее время".
По его словам, проблема Крыма ничем не отличается от проблемы Донбасса. "Это территория, которая была захвачена и оккупирована, а в случае Крыма Россия также заявила, что аннексировала эту территорию. Это просто неприемлемо. Вы не можете просто прийти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности для российских шагов ни на востоке Украины, ни в Крыму", - сказал он.
"Каждый раз, когда россияне приходят и говорят: "Снимите санкции! Снимите санкции!", мы знаем, что есть причина, по которой они это говорят: потому что это имеет значение для России. И если существующие санкции еще не эффективны, это не повод для изменения курса - это повод подумать о том, что еще мы можем сделать, чтобы добраться до точки, где мы действительно можем все решить", - заявил Волкер. Он указал на необходимость последовательного применения санкций для прекращения конфликта на востоке Украины.
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https://www.youtube.com/watch?v=aBVT6MQG2QY
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