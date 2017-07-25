 У жителя Львова изъято 100 кг нелегального янтаря, - прокуратура. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст.198, ч.4 ст.240 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, приобретение, хранения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем) проведен комплекс следственных и розыскных действий, направленных на документирование и пресечение фактов незаконной торговли янтарем на территории Львовской области", - говорится в сообщении.
Проведенными следственными действиями в уголовном производстве было установлено, что житель Львовщины накапливает и осуществляет сбыт камней янтаря, полученного преступным путем.
25 июля в Львове по месту жительства фигуранта проведен обыск, в ходе которого было изъято около 100 кг камней янтаря, из которых ориентировочно 70 кг сырца и 30 кг обработанного камня.
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