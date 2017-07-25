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 У жителя Львова изъято 100 кг нелегального янтаря, - прокуратура. ФОТО

янтарь

Во Львове правоохранители изъяли у местного жителя 100 кг. незаконно добытого янтаря.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст.198, ч.4 ст.240 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, приобретение, хранения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем) проведен комплекс следственных и розыскных действий, направленных на документирование и пресечение фактов незаконной торговли янтарем на территории Львовской области", - говорится в сообщении.

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Проведенными следственными действиями в уголовном производстве было установлено, что житель Львовщины накапливает и осуществляет сбыт камней янтаря, полученного преступным путем.

25 июля в Львове по месту жительства фигуранта проведен обыск, в ходе которого было изъято около 100 кг камней янтаря, из которых ориентировочно 70 кг сырца и 30 кг обработанного камня.

У жителя Львова изъято 100 кг нелегального янтаря, - прокуратура 01

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