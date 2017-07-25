 Стоматологический кабинет в Мариуполе, где умер двухлетний мальчик, закрыт по решению суда, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полиции Донецкой области.
"В ходе досудебного расследования следователи следственного управления ГУНП в Донецкой области вышли в Кальмиуский районный суд с ходатайством наложить арест на имущество клиники, которое может служить вещественным доказательством по делу. Суд удовлетворил ходатайство и арестовал имущество стоматологического кабинета", - говорится в сообщении.
Следственные действия по факту смерти ребенка продолжаются. На данный момент назначен ряд экспертиз, которые позволят установить причины, из-за которых наступила смерть ребенка, и степень вины конкретного лица, допрашиваются все сотрудники медучреждения.
В полиции напомнили, что 22 июля во время прохождения стоматологических процедур в частной клинике умер 2-летний мальчик.
Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительный квалификацией по ч.2 ст.140 (Невыполнение или неподобающее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей в результате халатного или недобросовестного к ним отношения, если оно повлекло тяжелые последствия несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.
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разве что какая то инфекция
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25.07.17 07:36 0629.COM.UAНОВОСТИ64
Фото: Сайт города Мариуполя
В субботу, 22 июля, после операции в состоянии медикаментозного сна, проводимой в частной стоматологической клинике, скончался 2-летний мальчик. Этот экстраординарный случай стал предметом уголовных разбирательств. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей» Уголовного Кодекса Украины.
Вскоре после того, как стало известно о произошедшей трагедии, полиция сообщила, что малышу был введен общий наркоз, и во время этой процедуры он скончался. Уже потом Мариупольская городская прокуратура №2, которая ведет процессуальный контроль, уточнила, что в стоматологии ребенку оказали экстренную помощь, однако реанимировать мальчика не удалось. В бессознательном состоянии он был госпитализирован в больницу, медики которой констатировали смерть ребенка.
«Клиническая смерть мальчика наступила в стоматологии. Врач, который находился в манипуляционной, начал реанимационные действия и вызвал реанимационную бригаду "скорой помощи". Реанимационные действия были продолжены в "скорой помощи". В реанимацию горбольницы №3 ребенок был доставлен в состоянии клинической, а не биологической смерти», - сообщили в Центре оказания первой медицинской помощи.
Затем поступили новые сведения, которые заставили усомниться родителей ребенка, что причиной смерти их малыша стал именно наркоз.
По имеющейся у журналистов информации, клиническая смерть наступила через 20 минут после начала лечебных действий. Как стало известно журналистам из собственных источников в клинике, ребенок был подключен к аппарату вентиляции легких, и трубка стояла в легких.
В редакцию сайта 24 июля пришли убитые горем родители 2-летнего Олега. Они пытаются дойти до правды и узнать, кто допустил роковую ошибку, которая убила их ребенка.
Родители погибшего мальчика показали медицинское свидетельство о смерти сына, которое им было выдано в тот же день, 22 июля. В нем указано, что причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия, наступившая из-за закрытия верхних дыхательных путей инородным телом (марлевым тампоном и интубационной трубкой).
«5 человек не заметили один тампон, 5 человек стояли и смотрели. Они просто его удавили!», - говорит отец мальчика Константин.
Он возмущен, что сразу им рассказывали о наркозе.
«Нам говорили: сделали общий наркоз, ребеночек уснул, поэтому начали тампонировать (рот необходимо тампонировать во время наркоза, чтобы слюна не попала в бронхи, и человек не захлебнулся - ред.). Выпал один тампон, и они этой трубкой его просто запихнули», - сообщил страшную версию Константин и добавил, что ребенка из стоматологии выносили уже синим. Наступила клиническая смерть. При вскрытии был обнаружен тампон, в котором содержалась химия.
Родители рассказывают, что не раз пытались лечить зубы ребенка в городских клиниках, но мальчик тяжело переносил походы к стоматологу. Когда узнали, что можно лечить зубы ребенку в медикаментозном сне, прошли все анализы, сделали кардиограмму. Все было в норме.
Узнать, что же произошло в трагическую субботу, по версии руководства частной стоматологической клиники, журналистам не удалось. Адвокат анестезиолога, вводившего пациента в медицинский сон, сообщила, что они с клиенткой приняли решение не давать никаких комментариев до тех пор, пока не будет завершено расследование.
Делать окончательные выводы о причинах трагедии еще рано. В полиции ожидают результатов более тщательной экспертизы. Журналисты продолжают следить за ситуацией.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе (Донецкая обл.) прокуратура устанавливает обстоятельства смерти малыша в одной из частных клиник.
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