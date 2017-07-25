 Турция остается кандидатом на членство в ЕС несмотря на обеспокоенность Евросоюза, - Могерини

Федерика Моґерини заявила о этом 25 июля после переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром по делам ЕС Омером Челиком, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
По ее словам, во время переговоров в Брюсселе с турецкой стороной она подчеркнула необходимость диалога и кооперации в вопросы права и фундаментальных свобод.
В Турции действует чрезвычайное положение, введенное после неудачной попытки переворота в июле прошлого года, целью которого было свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого власти проводят массовые аресты, критикующие правозащитники и западные столицы.
295 21
Могерини и Лавров обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму(19)
"Мы это сделали. И мы это сделали вместе", - обращение Могерини по поводу безвиза для Украины. ВИДЕО(182)
Деловой завтрак "друзей Украины" прошел в Брюсселе в рамках Совета ЕС. ФОТО(19)
Польша инициирует встречу по ситуации в Украине в рамках Совета ЕС по иностранным делам(8)
ВВС: Нечто новое. По отношению к Грузии Россия применяет прием «ползучей аннексии»(5)
"Мы поддерживаем наших восточных партнеров", - еврокомиссар Могерини анонсировала отмену виз с Украиной(55)
Четыре страны присоединились к санкциям Совета ЕС против России, - Могерини(130)
Ответить
Ответить
Ответить
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Словесный понос - это когда всякие хуйло-лавруно-шойго-конашенковы с киселями-соловьями заявляют "Небо над Сирией закрыто нашими уберневъебенными системами С-300, С-400 и С-100500!"
А факты - это когда израильская авиация разносит в хлам базу Хезболлы возле Дамаска или уничтожает их же коллоны в любой точке Сирии когда хотят, а так же факты - это когда 6 флот США наносит ракетный удар по базе ассадо-россосийских ваталётчиков и ни одна С-100500 даже не пукнула.
Как-то так.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить