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Все про:Турция (2023) Чавушоглу (37) Евросоюз (12055) Могерини (306)

 Турция остается кандидатом на членство в ЕС несмотря на обеспокоенность Евросоюза, - Могерини

могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявляет, что Турция остается кандидатом на членство в Евросоюзе несмотря на серьезную обеспокоенность, что нарушения прав человека в этой стране может помешать переговорам. При этом она подчеркнула, что Анкара должна принять "весомые шаги".

Федерика Моґерини заявила о этом 25 июля после переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром по делам ЕС Омером Челиком, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, во время переговоров в Брюсселе с турецкой стороной она подчеркнула необходимость диалога и кооперации в вопросы права и фундаментальных свобод.

В Турции действует чрезвычайное положение, введенное после неудачной попытки переворота в июле прошлого года, целью которого было свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого власти проводят массовые аресты, критикующие правозащитники и западные столицы.

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А зачем турки покупают у россосиян С-400? Израильская авиация и американские крылатые ракеты полностью доказали несостоятельность этих систем ПВО, так зачем они туркам?

Есть у кого какие мысли по этому поводу?
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Была статья, которая объясняла природу и сущность этих С-400. Если коротко, то был период, когда РФ поставляли через Францию и Ко современные электронные элементы/базу. И РФ, успела склепать пару таких С-400, которые реально отвечают заявленным характеристикам. Их оставили в районе Москвы, для охраны, все остальное - мыльный пузырь на кацапской элементной базе. Возможно турки получат технологию, по которой, имея доступ к современным эл.компнентам, смогут собирать что то стоящее?
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нет, оставили те которые успели собрать с иностранных комплектующих. Мыльный пузырь, все остальное.
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я на эти темы не общаюсь. Мне похрену как можно уничтожить мир, или его половину. Хотя бы потому, что на остававшейся половине, жить будет невозможно. Обезьяна с гранатой, это не предмет для дискуссии, это объект для усыпления.
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ага и парад во Львове не провели не потому что обос.рались, а потому что незахотели...
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Я верю фактам, а не словесному поносу.
Словесный понос - это когда всякие хуйло-лавруно-шойго-конашенковы с киселями-соловьями заявляют "Небо над Сирией закрыто нашими уберневъебенными системами С-300, С-400 и С-100500!"
А факты - это когда израильская авиация разносит в хлам базу Хезболлы возле Дамаска или уничтожает их же коллоны в любой точке Сирии когда хотят, а так же факты - это когда 6 флот США наносит ракетный удар по базе ассадо-россосийских ваталётчиков и ни одна С-100500 даже не пукнула.

Как-то так.
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Тупин навязал,деньги кончаются и кушать сильно хочется
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Как надоели все эти выхилясы европейцев. И хочется и колется.
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Это называется-деградация.После эрдогановского мракобесия такое заявлять-себя не уважать.Ну или-уважать.Но уже в новом качестве.К идеалам,которые зародились в Европе 500 лет назад,это уже имеет всё меньшее и меньшее отношение...
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Эрдоган уже давно забил болт на этот Евросоюз, а лицемеры из руководства ЕС всё ещё пытаются петь ему свои старые песни... Турция больше 50-ти лет является ассоциированным членом ЕС, а воз и ныне там.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция остается кандидатом на членство в ЕС несмотря на обеспокоенность Евросоюза, - Могерини
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