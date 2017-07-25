 Тиллерсон выступает за продление санкций против РФ, - Госдепартамент США

С таким заявлением выступила во вторник во время брифинга в Государственном департаменте США пресс-секретарь ведомства Хезер Науерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Госсекретарь, насколько я знаю, четко выразил свою позицию относительно санкций против России. Мы здесь говорили о многих проблемах, с которыми сейчас сталкивается Украина, и твердо намерены сохранять санкции в силе, пока Россия не остановит свои провокационные действия, которые послужили причиной введения этих санкций", - заявила Науерт.
В то же время, она отказалась комментировать позицию госсекретаря по законодательству с новыми санкциями против России, которые сейчас проходят процедуру утверждения в американском Конгрессе. В этой связи представитель ведомства подчеркнула, что госсекретарь "очень внимательно следит за развитием ситуации в Украине" и считает, что Россия "должна сделать гораздо больше для того, чтобы позиция США изменилась".
При этом Науерт также подчеркнула, что позиция главы Госдепартамента США относительно санкций против РФ, введенных из-за вмешательства в выборы в США, также остается твердой.
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