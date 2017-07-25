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 Тиллерсон выступает за продление санкций против РФ, - Госдепартамент США

тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон твердо убежден в необходимости сохранения санкций против России.

С таким заявлением выступила во вторник во время брифинга в Государственном департаменте США пресс-секретарь ведомства Хезер Науерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь, насколько я знаю, четко выразил свою позицию относительно санкций против России. Мы здесь говорили о многих проблемах, с которыми сейчас сталкивается Украина, и твердо намерены сохранять санкции в силе, пока Россия не остановит свои провокационные действия, которые послужили причиной введения этих санкций", - заявила Науерт.

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В то же время, она отказалась комментировать позицию госсекретаря по законодательству с новыми санкциями против России, которые сейчас проходят процедуру утверждения в американском Конгрессе. В этой связи представитель ведомства подчеркнула, что госсекретарь "очень внимательно следит за развитием ситуации в Украине" и считает, что Россия "должна сделать гораздо больше для того, чтобы позиция США изменилась".

При этом Науерт также подчеркнула, что позиция главы Госдепартамента США относительно санкций против РФ, введенных из-за вмешательства в выборы в США, также остается твердой.

Также читайте: Трамп четко заявил о своей поддержке продления санкций против РФ и отменять их не намерен, - Белый дом



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Санкции же расиське на пользу, будет больше рублей в бюджете, как говорил ВВХ
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Привет Саня. Сегодня мне один человек сообщил что евро к новому году и по 90 руб может быть.
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Паходу, ржубль хочет выглядеть солидней, к сотке тянецца...
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Привет. Ну что ж? Это, как говорил хуйло, хорошо! Ибо чем дороже ничемнеобеспеченный доллар, тем больше за него можно выторговать ржублей. Чтоб за тачку ржублей купить кило картошки и два пузыря бояры.
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Ну що кпцапи, не таке вжей Абамо чмо, як виявилось)))))
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От таких санкций раша цветёт...нужны более действенные действа
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На все СМИ росиянии нагнали кремлеботов и идет визг сразу по нескольким темам: Летальное оружие от США Украине, Арест вилл росийского посольства, Новые санкции от Трампа, Падение рубля.
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Причем такие заголовки в прессе росиянии. Например "Иран мужественно ответил США". Я даже не читаю подобный бред, понятно что там правды ноль.
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Там Конгресс и Сенат их усилить хотят,а он выступает....
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мировая экономика рухнет при цене за баррель ниже $80 имя автора сего маразма неохота даже царапать...
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Конгресс США подготовил специальные санкции, обеспечивающие дальнейший рост российской экономики, но Трамп, сука, еще может их тормознуть
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РАбссия купила омериканские облигации на сумму $7 ярдов,теперь кацаПсинские ЗВРы в банках США достигли отметки 109 ярдов бакинусов США.Спасибо Путлерцы,вы настоящие братаны Омерики и её экономики...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон выступает за продление санкций против РФ, - Госдепартамент США
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