 ФСБ запугивает жителей оккупированного Крыма "вербовкой" со стороны украинских спецслужб

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил "начальник управления ФСБ по Крыму" Виктор Палагин.
"Созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и Главного разведуправления Министерства обороны. Крымчане вынуждены проходить через вербовочные пункты. Более или менее руководитель, даже маленького звена, подлежит вербовке", - сказал он.
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Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек,
И, где-то в дебрях ресторана, гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский человек. (c)
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Дабро пажалавать в сталінскіє врємєна)))
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И каждому носить с собой все документы и характеристику от парткома.
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Смотрю у вас опять проблемы с Крымом)))
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Тут тільки можна побажати успіхів у боротьбі з кримською ватою. Може завдяки ФСБ очиститься Крим від дурнів і менше буде мороки СБУ після повернення
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