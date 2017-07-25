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Все про:Крым (20200) ФСБ (1166) вербовка (106)

 ФСБ запугивает жителей оккупированного Крыма "вербовкой" со стороны украинских спецслужб

крым украинцы репрессии

Украинские спецслужбы пытаются завербовать жителей оккупированного Крыма при пересечении административной границы с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил "начальник управления ФСБ по Крыму" Виктор Палагин.

"Созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и Главного разведуправления Министерства обороны. Крымчане вынуждены проходить через вербовочные пункты. Более или менее руководитель, даже маленького звена, подлежит вербовке", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские частные военные компании вербуют дезертировавших боевиков на Донбассе на войну в Сирию, - разведка
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За килограмм колбасы домашней они сами в очередь станут на вербовку....
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К сожалению Украинские спец службы заняты крышеванием и защитой ворья от собственного народа и личным обогащением ,им не до Крыма !!!
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Служба Барыжников Украины
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та да. у них хоть и бандитская власть. но в репрессиях более эффективна. . пока..
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Мало того, все кто заезжает в Крым с материковой территории Украины агенты СБУ и диверсанты
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Но работать без подручных может грустно, может скучно,
Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек,
И, где-то в дебрях ресторана, гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский человек. (c)
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Ватники,в Раше - 2 миллиона украинцев, и все они - работники ГУР,СБУ и ВСУ, ждут сигнала к выступлению.
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Эпичные дебилы...все просрали,сидят в гавне и ищут виноватых.
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Ха-ха..., наше СБУ не по этим делам... - агентурная работа это не интересно...Отжать бизнес, крышевать контрабанду, прессовать не довольных....- здесь да, спецы.. Впрочем пускай московиты боятся - мы ни кому не скажем...
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Вітвю вас запроданці кримські)) тепер ФСБ в кращих традиціях НКВС почне виявляти «неблагонадежних граждан», «врагов народа», «агентов вліянія», і найкраще формулювання трицятих років «лиц способствующих или СПОСОБНИХ способствовать агентам інностраних разведок»
Дабро пажалавать в сталінскіє врємєна)))
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... поэтому вербует их для пушечного мяса в Сирию, даунбасс и т.д.
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Всё правильно. Поэтому совкам нужно передвигаться группой под присмотром куратора.
И каждому носить с собой все документы и характеристику от парткома.
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Ага.....от Чонгара до Новоалексеевки палатки стоят через каждые 50 метров и вербовщики с косами стоятЬ.
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Что-то давно ФеоПронта не видать , которого мы тут сообща завербовали на форуме ... Надеюсь , ФСБ тебя не взяла за жопу , таварисч Фео ...
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Всё под контролем...не переживай
Смотрю у вас опять проблемы с Крымом)))
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В окупированном крыму каждый третий агент украинских спецслужб. Да, крысчанин, ты даже можешь и не догадываться что твой сосед, твоя жена или даже твоя теща агент украинских спецслужб и строчит на тебя доносы, которые скоро тебе вылезут боком.
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я знову ж, в 1616-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что Украина должна бороться с коррупцией, чтобы уменьшить рычаги влияния Российской Федерации на страну.Я не удивлюсь что ФСБ держит много чиновников на крючке и если что они первые предадут Украину. Одного не понятно почему государство Украина не борется с предателями? Почему на России коррупционеров до хрена, а вот предают Россию единицы,может от того что они китайский язык не знают?
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И в зеркало бойтесь смотреть - оно тоже вербует: когда смотрю в зеркало, наблюдаю Тризуб в контурах лица.
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Хуйло забеременело! Теперь от Трампа! Ждем выкидыш.
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все правильно, нехер крысянам шляться за хавчиком, лекарствами и паспортами - пусть сидят в своей резервации... а то и пиз...дить начнем....
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Так всі мешканці Криму і є агентами ... Їх рятує лише відсутність прямого сполучення з Кацапщиною Інакше б то вже давно були б вивезені на широкі простори Заполяр*я Все ще попереду... Он в Армянську біля школи №3 нещодавно тренувалися ловити "диверсантів"
Тут тільки можна побажати успіхів у боротьбі з кримською ватою. Може завдяки ФСБ очиститься Крим від дурнів і менше буде мороки СБУ після повернення
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