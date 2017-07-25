 Полиция Киева усиливает режим несения службы в связи с футболом и церковными мероприятиями по случаю Дня Крещения Руси

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в о тделе коммуникации полиции Киева.
Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев подчеркнул: "Чтобы не допустить никаких грубых нарушений публичной безопасности в городе Киеве, в течение этих дней будет привлекаться достаточное количество правоохранителей. Планируется значительно увеличить количество нарядов, и в случае возникновения нештатной ситуации, полицейские будут действовать решительно и принципиально".
26 июля 2017 в городе Киеве, на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Лиги чемпионов УЕФА между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Янг Бойз" (Берн, Щвейцария). Для охраны общественного порядка будет привлекаться более 1300 правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Кроме этого, в правоохранительные органы и Киевской городской государственной администрации от митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия поступило сообщение о проведении 27 июля 2017 Крестного хода от парка "Владимирская горка" в Киево-Печерской Лавры и 28 июля 2017 торжественной Божественной Литургии в Свято Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
Также от Патриарха Киевского и всей Руси Украины Филарета поступило сообщение о проведении 28 июля Крестного хода от Владимирского кафедрального собора города Киева в парк "Владимирская горка". После проведения торжественного молебна, участники будут двигаться Крестным ходом по маршруту: буль. Т. Шевченко - ул. Владимирская - пл. Софиевская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Трехсвятительская - парк Владимирская горка.
"Наряды управлений полиции будут отслеживать прибытие участников религиозных мероприятий, проводить с ними профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений, докладывать дежурному по Главному управлению об их перемещения городским общественным транспортом", - отметил начальник ГУНП в г.. Киеве Андрей Крищенко.
Для охраны общественной безопасности и порядка в столице в течение 27-28 июля 2017 будут задействованы около 3000 правоохранителей.
В конце совещания Сергей Яровой подчеркнул: "В эти дни силовые ведомства будут работать в усиленном режиме с целью обеспечения высокого уровня защиты и охраны жизни, прав и свобод и законных интересов граждан. Полиция усилит патрулирование во всех местах активного скопления людей, на остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена".
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"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, до 23 сентября", - рассказали в прокуратуре.
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По чем опиум для народа? святой отец!
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