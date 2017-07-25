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Все про:Киев (17700) Нацполиция (8142) футбол (3151) Крещение Киевской Руси (102)

 Полиция Киева усиливает режим несения службы в связи с футболом и церковными мероприятиями по случаю Дня Крещения Руси

нацполиция

В столичном главке полиции состоялось совещание под председательством первого заместителя Министра внутренних дел Сергея Ярового. В повестке дня обсуждались вопросы усиленных мер публичной безопасности во время проведения футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА и по случаю крестного хода ко Дню Крещения Руси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в о тделе коммуникации полиции Киева.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев подчеркнул: "Чтобы не допустить никаких грубых нарушений публичной безопасности в городе Киеве, в течение этих дней будет привлекаться достаточное количество правоохранителей. Планируется значительно увеличить количество нарядов, и в случае возникновения нештатной ситуации, полицейские будут действовать решительно и принципиально".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во время крестного хода УПЦ КП не зафиксировано грубых нарушений правопорядка. Полиция сработала профессионально, - Крищенко. ФОТОрепортаж

26 июля 2017 в городе Киеве, на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Лиги чемпионов УЕФА между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Янг Бойз" (Берн, Щвейцария). Для охраны общественного порядка будет привлекаться более 1300 правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Кроме этого, в правоохранительные органы и Киевской городской государственной администрации от митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия поступило сообщение о проведении 27 июля 2017 Крестного хода от парка "Владимирская горка" в Киево-Печерской Лавры и 28 июля 2017 торжественной Божественной Литургии в Свято Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не верьте фейкам. В крестном ходе УПЦ МП приняли участие от 11 до 12 тысяч человек, - Шкиряк

Также от Патриарха Киевского и всей Руси Украины Филарета поступило сообщение о проведении 28 июля Крестного хода от Владимирского кафедрального собора города Киева в парк "Владимирская горка". После проведения торжественного молебна, участники будут двигаться Крестным ходом по маршруту: буль. Т. Шевченко - ул. Владимирская - пл. Софиевская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Трехсвятительская - парк Владимирская горка.

"Наряды управлений полиции будут отслеживать прибытие участников религиозных мероприятий, проводить с ними профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений, докладывать дежурному по Главному управлению об их перемещения городским общественным транспортом", - отметил начальник ГУНП в г.. Киеве Андрей Крищенко.

Для охраны общественной безопасности и порядка в столице в течение 27-28 июля 2017 будут задействованы около 3000 правоохранителей.

В конце совещания Сергей Яровой подчеркнул: "В эти дни силовые ведомства будут работать в усиленном режиме с целью обеспечения высокого уровня защиты и охраны жизни, прав и свобод и законных интересов граждан. Полиция усилит патрулирование во всех местах активного скопления людей, на остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена".

Смотрите также: Участники крестного хода УПЦ КП начали шествие к Владимирской горке. ВИДЕО+ФОТО


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Киевский райсуд Харькова на заседании во вторник продлил до 23 сентября меру пресечения для антимайдановца Игоря Кромского, известного по прозвищу "Топаз".
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, до 23 сентября", - рассказали в прокуратуре.
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...зрозуміло...то підсилювати почали з ринка м. Лісова...
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Рыги с ФСБешными попами в женских платьях будут провокации устраивать.
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О! Класс! А можно мероприятия совместить (частично) и отфутболить мацьковский пидроархат за паребрик, где ему и место? Пусть там хороводы водят возле того истукана, которого хуйло в мацькве установил.
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А дьякон мацковского парханата с позывным Кондитер куды молится ходить будет?
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Ты ж свой. Этот в зелененьком с иконой тебе не откажет.))))
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Поставьте сетки и рамки гидности, перекройте Хрещатик как на годовщину Майдана. Проблема шоле?
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Угу, тепер каци і підкацапники всіх сортів знову почнуть волати «мішєбратья» «у нас общяяісторія», «гражданская вайна развязаная барижнай кієвскай хунтай».
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И то только потому что эта страна самый главный инвестор Украины!
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реинвестор..я бы сказал..вывели деньги и вернули, но с преференциями..налоги платят лохи..
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Реинвесторы не забывают рассказывать при этом о вреде МАФов.
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"....церковными мероприятиями по случаю Дня Крещения Руси" - уже при одной этой фразе, предвижу неистово полыхающие пердаки за пАребрикАми.Бомбить будет у говноросов
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вы за нас переживайте, у нас самих секта московская ой как сильна!
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У меня, в области, к сожалению, Московская секта очень сильна. Ей удалось длительное время уничтожать Киевский патриархат. Правда они серьезно уступили позиции УГКЦ.
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Вижу,и у вас не бомбит.А область то какая,если не секрет?Мацковскому поцриархату имени КГБ в ближайшем времени придется только уступать.Россия слабеет,и все ее составляющие тоже.
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Че, опять Московский сатанат шабаш на лысой горе планирует?
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на шапке Ивана Грозного хранящейся на РАБссиянском СаРае арабской вязью нацарапаны иероглифы,не пойму,Ванька был муцульманином или Буддистом?
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На РАБссии православия никогда не было,было правоверие, а это как говорят в Одессе, не Одесский модный фасончик...
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Однажды кацаПсины очень сильно начали болеть за Одесский Черноморец и Харьковский Металлист 2 мая 2014 года в Одессе.Вполне возможно что кацаПсины начнут страстно болеть за Киевское Динамо...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПолиция Киева усиливает режим несения службы в связи с футболом и церковными мероприятиями по случаю Дня Крещения Руси
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