 После погрома рынка у метро "Лесная" задержаны 6 человек и строительная техника

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Киото группа граждан с помощью тракторов и экскаватора пыталась демонтировать ограждение и здания малой архитектурной формы (МАФ), в которых осуществлялась торговля. В результате неизвестные повредили ограждение и четыре павильона.
Люди, которая осуществляли демонтаж торговых точек, не предоставили никаких разрешительных документов.
Сотрудники полиции задокументировали факты краж. В результате повреждения одной торговой точки предприниматель обнаружила пропажу нескольких сумок, которые впоследствии полицейские нашли и вернули владелице. Второе заявление поступило от человека, у которого из поврежденного киоска похитили ноутбук.
Начато уголовное производство по признакам ст. 356 Уголовного кодекса (самоуправство) и ст. 185 (кража).
Напомним, в Киеве ночью 25 июля возле станции метро "Лесная" на улице Киото неизвестные разгромили рынок.
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Дуже заможні люди , які і замовили цей погром , зведуть там щось своє ...
Чи виграють від цього прості кияни ? Питання риторичне ...
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чё-то наплыва спасающихся из киева в козятин не видно
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Продай "однушку в хрущевке в киеве" (до речі - столицю України треба з великої літери писати !) і купи собі щось у Козятині ...
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- титушки
- заказчики титушек
- Аваков, потому что не остановил погром
- кабмин, томущо мудаки
- порошено- томущо президент
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За єдиною відмінністю , що в нас - система домовленостей між декількома олігархами , а в них - все вирішує один , головний олігарх ...
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ну право анекдот...
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