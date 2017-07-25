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Все про:задержание (6008) Киев (17700) погром (265) рынок (431)

 После погрома рынка у метро "Лесная" задержаны 6 человек и строительная техника

рынок погром титушки лесная

Полиция Киева задержала 6 человек, причастных к несанкционированному сносу торговых павильонов на рынке возле метро "Лесная". С места происшествия изъяты 4 единицы тяжелой строительной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Киото группа граждан с помощью тракторов и экскаватора пыталась демонтировать ограждение и здания малой архитектурной формы (МАФ), в которых осуществлялась торговля. В результате неизвестные повредили ограждение и четыре павильона.

Люди, которая осуществляли демонтаж торговых точек, не предоставили никаких разрешительных документов.

Сотрудники полиции задокументировали факты краж. В результате повреждения одной торговой точки предприниматель обнаружила пропажу нескольких сумок, которые впоследствии полицейские нашли и вернули владелице. Второе заявление поступило от человека, у которого из поврежденного киоска похитили ноутбук.

Начато уголовное производство по признакам ст. 356 Уголовного кодекса (самоуправство) и ст. 185 (кража).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные ночью разгромили киоски возле столичного метро "Политехнический институт". ФОТОрепортаж

Напомним, в Киеве ночью 25 июля возле станции метро "Лесная" на улице Киото неизвестные разгромили рынок.



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В такой способ? Вот продавцы говорят, что рынка уже не будет. Вот и посмотрим, кто на этом месте "обустроится".
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На той территории можно минимум 5 магазинов "Рошен" поставить, больших и маленьких. Лесной массив столько шоколада не съест.
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Ну кто-то же заказал этих людей для сноса палаток и павильонов?Они же не сами по себе приехали? Кто заказчик?
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Що буде ? Здогадатися не важко ...
Дуже заможні люди , які і замовили цей погром , зведуть там щось своє ...
Чи виграють від цього прості кияни ? Питання риторичне ...
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прості кияни нехай переїдуть в простий Козятин
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Да легко! Закончатся рынки будете читать заголовки - "Бульдозеры ночью снесли хрущевки. Жители еле успели спастись."
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за однушку в хрущевке в киеве можно купить весь подъезд к козятине.

чё-то наплыва спасающихся из киева в козятин не видно
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А чому ж сам , в Козятин , не мотанешся ?
Продай "однушку в хрущевке в киеве" (до речі - столицю України треба з великої літери писати !) і купи собі щось у Козятині ...
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Наказать беспредельщиков и тех кто их поддерживают
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Чому ж ... ? Вони на фронті - тільки з іншого боку !
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А кто тогда будет выполнять "грязную "работу беспредельщиков и получать" премиальные"
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А хіба вже забули , що тітухи здебільшого - ті ж мєнти , тільки перевдягнені ?!
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А кто предпринимателям возместит ущерб? Догадаемся с трех раз
- титушки
- заказчики титушек
- Аваков, потому что не остановил погром
- кабмин, томущо мудаки
- порошено- томущо президент

-
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Полицией Киева началось лепилово горбатого к стенке. Сами, уроды, охраняли титушню и беспредельщиков на бульдозерах, а теперь корчат из себя целок. Ненавижу.
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вообще конечно масштаб в 500 титушек впечатляет, к тому же женщина на видео говорила, что титушня тарила товаром автобусы..
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Вообще гордиться этими т.н. МАФами - это собственно и есть собачьи будки Пэдро. Эти дырявые киоски - позор экономики.
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Вы когда нибудь деньги вкладывали в МАФ? Он ведь денег стоит . КТОТО бегал по исполкому и за разрешения платил. Брать и ломать чужую собственность - это совок.
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Точно! Давай расстреляем тех у кого доход меньше 1500$. Они позор экономики!
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Можна їх таких "агентами Хуйла" оголосити ...
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Миллионеры там явно не торгуют в МАФах, все в Верховной Раде миллионеры, там намного прибыльный, чем собачьим кормом торговать на станции метро Лесная


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причем тут торгуют? Вот ВЛАДЕЛЬЦЫ этих будок - миллионеры, это да.
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С удовольствием показывают такие действия по отношению к крымским торгашам. И делают вид что ничего не происходит у нас.
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системы очень схожи..одна кгбэшно-партейная школа..
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Вони не просто схожі , вони брати - близнюки !
За єдиною відмінністю , що в нас - система домовленостей між декількома олігархами , а в них - все вирішує один , головний олігарх ...
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Это площадка на выходе из Лесной на парк Киото.Парк благоустраивают(дорожки там..лавочки и пр.),видимо и площадку перед выходом из метро будут приводить в порядок.Там ганделей несколько было,и пара рядов мафов-абсолютно небольшая торговая площадь.Расчищают вход к метро.Но тем не менее это не методы...это называется хуе*ый беспредел.
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-" Около 70% МАФов принадлежат крупным сетям, которые объединяют по 300-500 киосков. Мелкий и средний бизнес арендует эти конструкции, платя по 8 000-12 000 грн в месяц Весь этот рынок контролирует, по нашим подсчетам, около 20 человек. Это действительно богатые и непростые люди. Как вы думаете, много обычных предпринимателей могли так просто поставить МАФ в Киеве и работать годами? Даже незаконно? Конечно нет. У всех была "крыша". Очень большое количество МАФов принадлежит бывшим прокурорам, милиционерам, чиновникам эпохи Януковича..."http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/intervyu/3064076-glavnyy-mafoborets-kieva-pochti-vse-kioski-v-rukakh-20-chelovek.htm
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счас кинут слезливую историю про "люди выживают как могут".. ..но забудут добавить, что владельцы (!) этих киосков давно заработали и на лексусы и на квартиры в центре Киева, и на особняки за городом..
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ну прям как в Днепре-из вилкуляцкой шайки-12челов,а тут из 500 всего 6...браво полиции...!))))
ну право анекдот...
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Подождите.. был же не так давно массовый снос киосков, под дружный визг "у нас есть ВСЕ документы!" И где - где хоть 1 дело в суде о сносе якобы законно стоящих будок ???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле погрома рынка у метро "Лесная" задержаны 6 человек и строительная техника
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