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 Политика Украины, За рубежом
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 Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - Песков

песков

В Кремле раскритиковали слова спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности поставок американского оружия Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник, 25 июня, заявил, что решение Вашингтона снабжать Киев оружием обострит конфликт на востоке Украины и отдалит момент его урегулирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков: Привлечение наблюдательных сил на Донбасс возможно только с согласия сторон конфликта

"Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отделять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", - заявил Песков.

Напоминаем, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Би-би-си заявил, что в Вашингтоне обсуждается возможность поставки Киеву "оборонительного оружия".

Также читайте: Песков о российских войсках у границ Украины: РФ меняет конфигурацию вооруженных сил так, как хочет
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мечте кацапов спи дить какие-нибудь новейшие разработки американской военной техники через своих "торгових партнеров" сбиться не суждено
- сделка не состоится
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Украина независимая страна и впаве закупать любое вооружение вплоть до ядерной бомбы и каким то шавкам запоребриковым нех. гавкать. Уже все увидели разейский военторг, теперь будет американский лендлиз. Прям как во второй мировой..
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Подтирашка Путина даёт понять, откуда у этой войны ноги растут.
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Если за несколько дней зашкварят 50-70 танков,то бурятов и орков,в танк сцаной тряпкой не загонишь,так уже было с хваленными летчиками в Грузии. И вот тогда наступит перелом в этой войне,а затем долгожданный МИР,но уже на наших условиях! Усатому таракану советы давать только своей фигуристке,всем остальным его мнение до пи....ы.
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нет. сразу после зашквара русни на бамбасе все перекинутся на выбраковку крысьчан. А там, на крысьме будет намного все веселее ибо русне бежать не будет возможности.
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что-то это говно усатое себе противоречит. да и мы здесь в Украине будем делать что захотим
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Напугал - война идет уже 4-й год, так что насчет "отдаления урегулирования"можно было уже не врать.
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Никто поставлять и небудет,мы просто схроны расконсервируем.Там мнооого американского оружия с 40х годов осталось.
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- Україна, у Вас нормальна американська зброя колись була?
-Ніа..
-Буде...(с)
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Если, по мнению пИськова, это внутренний конфликт то какого хрена мордор ногами дрыгает?
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Ты козёл безрогий что-то перепутал, не обострит - а приблизит развязку, и не "конфликт" - а войну с вами иудами подлыми со своим "ихтамнет" и "этонемы"
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а поставка российского оружия на донбас не отдаляет "момент урегулирования"???????????
Вот кретин тупоголовій!!
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Письков,Уберите весь военный мусор с территории Украины и весь сыр- бор решится одномоментно
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Поставка российского оружия в Даунбасс обостряет конфликт и отдаляет момент его урегулирования. Некому ведь не кажется, что тысячи тон БК и ГСМ были "отжаты" у "бедных" ВСУшников.
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Обосрались козломордые по уши..И правильно))
Объясняя на пальцах, что такое оборонное вооружение,- это когда козлядина кацопидорская стрельнула в сторону Украины и снаряд, еще не пролетел и пол пути, а в ответ уже вылетает снаряд со стороны Украины и не просто в сторону рашепидоров, а именно в то место откуда был произведен выстрел, съебаться не успеет ни одна винторогая кацотварь.
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Приблизит кончину писькова и хуйла. А значит и кончинызахвата терористов спонсируемыми рашкой.
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я знову ж, в 1612-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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І тролятина з переляку кудись щезла з Цензора...
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Получается, что поставки российского оружия в лугандонию момент урегулирования приближает? Поистине, боярышник ум вытесняет.
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Даст Бог американский военторг откроется, а страна "бензоколонка" закроется, или накроется, тем чего нету у дедушки.
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"Ще більший контингент зосереджений біля кордонів України. У Росії є повне право це робити, це її територія, вони можуть розміщувати там стільки військових, скільки хочуть. Так що це рішення ніяк не "спровокує" Росію зробити щось, чого вони ще не зробили. І це ніяк не може змінити баланс сил", - пояснив Волкер
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"... будут нас лишь отделять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса"

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Пиписькин мечтает втюхать лугандон в Украину на условиях кремля, (настаиая на решении внутриукраинского вопроса) с поставками американского оружия эти мечты усложнятся.
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Псина путинская, вам сегодня новые санкции задвинули, иди хозяину подгузники смени.
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Че эта мразина Письков такая граммотная стала??..ершик для паРаши ..пфф)))


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Піськов! Ты беларускую мову разумееш?
Дык вось: ідзі ты на хуй!
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Все заявления Кремля надо всегда интерпретировать НАОБОРОТ!
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Обостряет конфликт слабость Украины, устаревшее оружие, нехватка оружия, а американское оружие усилит Украину и охладит пыл боевиков, которые сейчас получают всевозможное современное оружие из россии.
Путь к миру в этом конфликте лежит через силу, чем сильнее будет Украина, тем быстрее закончится этот конфликт.
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Эти уроды буквально на днях отхватили ещё кусок у Грузии и получили под контроль кусок трубы нефтепровода Баку-Супса, который идёт на Батуми. Нашли твари ещё один рычаг давления и шантажа на Азербайджан. И ещё рты открывают - кому и как вооружаться.
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Конечно Украине надо современное летальное оружие что бы ним успешно уничтожать своего лютого кровавого врага захватчика и освобождать от него свою родную но временно оккупированную украинскую землю Крыма и Донбасса. А то что во вражеской фашистской педерации в этой ужасной лапотной паРаше появилось вот только сейчас и его мерзкие козломордые кацапы со своим кровавым фюрером фашистом )(уйлом - путлиным называют новейшим сверхоружием, оно в НАТО появилось уже минимум как 50 лет тому назад и в обязательном порядке подлежит списанию. А вот то что в военном блоке НАТО есть сейчас на вооружении из новейшем супероружия оно появится в фашистской лапотной педерации только минимум как через 50 лет.
Да не кто и не спорит есть исключение где Западные демократические страны как не пытаются но не могут конкурировать с лапотной фашистской паРАШЕЙ это в производстве её истинных национальных стратегических товаров это: балалайки, матрёшки, облезшие шапки - ушанки и конечно величавый непревзойдённый шедевр лапотных кацапов это их любимые обоссанные лапти да портки, вот пожалуй на этом и всё....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - Песков
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