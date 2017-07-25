 Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник, 25 июня, заявил, что решение Вашингтона снабжать Киев оружием обострит конфликт на востоке Украины и отдалит момент его урегулирования.
"Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отделять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", - заявил Песков.
Напоминаем, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Би-би-си заявил, что в Вашингтоне обсуждается возможность поставки Киеву "оборонительного оружия".
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-Ніа..
-Буде...(с)
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Вот кретин тупоголовій!!
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Объясняя на пальцах, что такое оборонное вооружение,- это когда козлядина кацопидорская стрельнула в сторону Украины и снаряд, еще не пролетел и пол пути, а в ответ уже вылетает снаряд со стороны Украины и не просто в сторону рашепидоров, а именно в то место откуда был произведен выстрел, съебаться не успеет ни одна винторогая кацотварь.
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Дык вось: ідзі ты на хуй!
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Путь к миру в этом конфликте лежит через силу, чем сильнее будет Украина, тем быстрее закончится этот конфликт.
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Да не кто и не спорит есть исключение где Западные демократические страны как не пытаются но не могут конкурировать с лапотной фашистской паРАШЕЙ это в производстве её истинных национальных стратегических товаров это: балалайки, матрёшки, облезшие шапки - ушанки и конечно величавый непревзойдённый шедевр лапотных кацапов это их любимые обоссанные лапти да портки, вот пожалуй на этом и всё....
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