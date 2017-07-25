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 Политика Украины, Общество
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 Украинцы подали в ЕСПЧ 3 тыс. исков в связи с нарушениями на Донбассе и в Крыму, - Петренко

петренко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает 3 тыс. исков от граждан Украины о нарушениях их прав в результате российской агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в интервью "5 каналу".

По его словам, ЕСПЧ уже вынес первое решение по иску жителя Украины относительно указанных событий. Евросуд признал, что Украина не несет ответственности за нарушение прав человека на оккупированных территориях Донбасса.

"Это хороший сигнал и для наших межгосударственных споров, и для тех более 3 тыс. дел, которые украинцы подали в ЕСПЧ в связи с нарушениями, которые были сделаны на территории Донбасса и Крыма", - отметил Петренко. Он убежден, что данное решение ЕСПЧ будет прецендентным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ признал Россию ответственной за права человека в Приднестровье, РФ опасается повторения с Донбассом, - Кулеба

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что принял правовую позицию Украины по делу против России относительно Крыма.
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ГРУшника Ерофеева лиkвидиpoвaли.

https://www.youtube.com/watch?v=Bw6-gDiXCQc
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Просто прагматичное замечание - откуда российский бандит, приехавший в Украину убивать украинцев, знает о судьбе другого мокшанца, вернувшегося к себе в свой Мухосранск Волчех@йской губернии?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы подали в ЕСПЧ 3 тыс. исков в связи с нарушениями на Донбассе и в Крыму, - Петренко
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