 Украинцы подали в ЕСПЧ 3 тыс. исков в связи с нарушениями на Донбассе и в Крыму, - Петренко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в интервью "5 каналу".
По его словам, ЕСПЧ уже вынес первое решение по иску жителя Украины относительно указанных событий. Евросуд признал, что Украина не несет ответственности за нарушение прав человека на оккупированных территориях Донбасса.
"Это хороший сигнал и для наших межгосударственных споров, и для тех более 3 тыс. дел, которые украинцы подали в ЕСПЧ в связи с нарушениями, которые были сделаны на территории Донбасса и Крыма", - отметил Петренко. Он убежден, что данное решение ЕСПЧ будет прецендентным.
Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что принял правовую позицию Украины по делу против России относительно Крыма.
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