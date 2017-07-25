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 Совет Федерации РФ одобрил законопроект об ограничении свободы в интернете

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Совет Федерации России одобрил законопроект, который запрещает использование прокси-серверов, включая виртуальную корпоративную сеть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Документ, принятый 25 июля, также запрещает анонимно посылать телефонные сообщения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот законопроект 21 июля одобрила нижняя палата российского парламента, Государственная дума.
Теперь документ будет направлен на подпись президенту России Владимиру Путину.

В случае подписания документ вступит в силу 1 января 2018 года - за менее 3 месяцев до президентских выборов, в которых, как ожидают, Путин таки примет участие.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Россия без Путина, Интернет без буржуев!": шествие "За свободный Интернет" прошло в Москве. ВИДЕО
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Цякаво Ксенька Собчак теж буде з цього приводу путлєра критикувати, чи їх лиш на пороха за ВК і ОК вистачило?
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если она будет критиковать путлера то её найдут без головы и с битов в одном месте, где-то в брянских лесах!
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Биньдеры, в госдуре, апретили полёты в интернет пространстве Рейха.
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ну слава яйцям ! я таки знав що там є бандерівці !!!!!
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Теперь все будет очень просто, если кацап появился на Цензоре, то он точно ольгинский
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Стрёмно как то звучит Больше на название водки похоже.
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водка єгєрь- будь сильнєє козла. (це не вам. я шуткую)
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дык... терь на "Цензоре" будут только профессиональные кацапские вонючки....
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да пересадите уже всех своих винторогих,
а то ето им запретить, то ограничить - ето же работы сколько, упарится можно...
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от халепа. теперь скучно будет. бо русосвинским ватанам сюда стремно будет ходить.
впрочем... есть еще и вышиватные сторонники адопомощи, михо и матькивщины...
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Вообще-то, нужно оставить только кисельТВ...
Всё остальное запретить!
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И ежедневные пятиминутки ненависти. Утром и вечером.
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новини від Саакашвілі для надьожних партньорів рассєї

Всі ресурси Ахметоа кинуті у бій!
Мосійчук по 112 каналу заявляє, що «грузинський пересувний цирк» збирається восени робити дестабілізацію в Києві.
Як це так виходить, що всі корупціонери, вимагачі і вуличні бандити бояться нас, як чорти ладану?
Восени ми не дестабілізацію будемо робити, Штаби активних дій будуть закінчувати бардак і наводити порядок. Давно пора!
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Все ресурсы Ахметоа брошены в бой!
Мосийчук по 112 каналу заявляет, что «грузинский передвижной цирк» собирается осенью делать дестабилизацию в Киеве.
Как это так получается, что все коррупционеры, вымогатели и уличные бандиты боятся нас, как черти ладана?
Осенью мы не дестабилизацию будем делать, Штабы активных действий будут заканчивать бардак и наводить порядок. Давно пора!
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Мосийчук? Эта гнида пузатая, еще за карьер не ответила!
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Від щирого серця радий за вату. Спочатку їм обмежать свободу в інтернеті, ну а потім... А потім навіщо їм та свобода взагалі якщо в них немає прав.
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Э! Это что ж получается то...аленей на Корреспондент.нет не будет? Я так не играю!
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На ДНР24 и Новороссия тоже есть многа фкуснай иды. Проверено. Но банят. Ичтосцукохарактерно если забанили на одном сайте, автоматом и на других.
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Враховуючи, що нинішня украхнська влада повторює багато дій своїх московських кураторів, на нас таке чекає років через 5.
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вот чудики
запретили бы сразу интернет и всех делов.
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Свободі не потрібний цар, а без нього дураша жити не вміє!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовет Федерации РФ одобрил законопроект об ограничении свободы в интернете
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