 Совет Федерации РФ одобрил законопроект об ограничении свободы в интернете

Радио Свобода.
"Документ, принятый 25 июля, также запрещает анонимно посылать телефонные сообщения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот законопроект 21 июля одобрила нижняя палата российского парламента, Государственная дума.
Теперь документ будет направлен на подпись президенту России Владимиру Путину.
В случае подписания документ вступит в силу 1 января 2018 года - за менее 3 месяцев до президентских выборов, в которых, как ожидают, Путин таки примет участие.
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а то ето им запретить, то ограничить - ето же работы сколько, упарится можно...
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впрочем... есть еще и вышиватные сторонники адопомощи, михо и матькивщины...
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Всё остальное запретить!
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Всі ресурси Ахметоа кинуті у бій!
Мосійчук по 112 каналу заявляє, що «грузинський пересувний цирк» збирається восени робити дестабілізацію в Києві.
Як це так виходить, що всі корупціонери, вимагачі і вуличні бандити бояться нас, як чорти ладану?
Восени ми не дестабілізацію будемо робити, Штаби активних дій будуть закінчувати бардак і наводити порядок. Давно пора!
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Все ресурсы Ахметоа брошены в бой!
Мосийчук по 112 каналу заявляет, что «грузинский передвижной цирк» собирается осенью делать дестабилизацию в Киеве.
Как это так получается, что все коррупционеры, вымогатели и уличные бандиты боятся нас, как черти ладана?
Осенью мы не дестабилизацию будем делать, Штабы активных действий будут заканчивать бардак и наводить порядок. Давно пора!
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яка сумна новина
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запретили бы сразу интернет и всех делов.
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