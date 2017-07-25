 Совет Федерации РФ одобрил законопроект об ограничении свободы в интернете

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает

"Документ, принятый 25 июля, также запрещает анонимно посылать телефонные сообщения", - говорится в сообщении.Отмечается, что этот законопроект 21 июля одобрила нижняя палата российского парламента, Государственная дума.Теперь документ будет направлен на подпись президенту России Владимиру Путину.В случае подписания документ вступит в силу 1 января 2018 года - за менее 3 месяцев до президентских выборов, в которых, как ожидают, Путин таки примет участие.