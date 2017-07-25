 Госзаказ на магистров составляет 50% от выпуска бакалавров, - Минобразования

Об этом в эфире "5 канала" сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец, передает Цензор.НЕТ.
"Госзаказ на магистров должно составлять не менее 50% выпуска бакалавров. И еще 5% от выпуска магистров - это заказ на докторов философии", - рассказал чиновник.
Замминистра также отметил, что Министерство образования ввело автоматическое распределение государственного заказа.
"Начиная с прошлого года: за исключением отдельных специальностей учительских и специальностей, где требуется специальный конкурс, мы ввели автоматическое распределение государственного заказа", - сказал Ковтунец.
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