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 Госзаказ на магистров составляет 50% от выпуска бакалавров, - Минобразования

минобразования

Государственный заказ на магистров составляет не менее 50% от выпуска бакалавров.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец, передает Цензор.НЕТ.

"Госзаказ на магистров должно составлять не менее 50% выпуска бакалавров. И еще 5% от выпуска магистров - это заказ на докторов философии", - рассказал чиновник.

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Замминистра также отметил, что Министерство образования ввело автоматическое распределение государственного заказа.

"Начиная с прошлого года: за исключением отдельных специальностей учительских и специальностей, где требуется специальный конкурс, мы ввели автоматическое распределение государственного заказа", - сказал Ковтунец.

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