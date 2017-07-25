 Украинцы установили два рекорда на Всемирных Играх

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Владимир Рысев завоевал серебро Всемирных Игр. В сумме трех упражнений (приседание, жим лежа и становая тяга) он поднял 945 кг и установил мировой рекорд.
Андрей Наньев завоевал бронзу Всемирных Игр (общая сумма поднятого веса - 931 кг). Он тоже улучшил существующее достижение в жиме лежа - 268,5 кг.
Сборная Украины уже завоевала 2 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Соревнования будут проходить до 30 июля.
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