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 Украинцы установили два рекорда на Всемирных Играх

игры всемирные

Украинские спортсмены завоевали медали в пауэрлифтинге в средней весовой категории в рамках Х Всемирных Игр, которые проходят во Вроцлаве (Польша).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Владимир Рысев завоевал серебро Всемирных Игр. В сумме трех упражнений (приседание, жим лежа и становая тяга) он поднял 945 кг и установил мировой рекорд.

Андрей Наньев завоевал бронзу Всемирных Игр (общая сумма поднятого веса - 931 кг). Он тоже улучшил существующее достижение в жиме лежа - 268,5 кг.

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Сборная Украины уже завоевала 2 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Соревнования будут проходить до 30 июля.
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