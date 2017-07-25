Совфед РФ просит Путина наказать Польшу за снос советских памятников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, председатель СФ Валентина Матвиенко заявила: "Сенаторы однозначно высказали мнение, что такие циничные и аморальные действия польских властей нельзя оставлять без последствий".
В обращении напомнили, что парламент Польши внес изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, которыми предусматривается снос памятников и памятных знаков, в том числе советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах.
"Особенно кощунственным является факт принятия этих поправок 22 июня 2017 года - в День памяти и скорби, который навечно связан у нас с болью о погибших, замученных и умерших в годы Великой Отечественной войны", - сказано в документе.
Сенаторы отметили, что почти 500 памятников и мемориалов на территории страны приговорены к демонтажу и разрушению. "Среди них около 230 мемориалов советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации", - подчеркнул председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал упомянутый закон. Он вступит в силу через три месяца.
2649 51
Материалы по теме: Декоммунизация
Декоммунизация уличных табличек в Днепре обойдется в 700 тысяч, - горсовет(51)
"Среди населенных пунктов нет ни одного с названием в честь какого-то, пусть даже второразрядного коммуниста", - Вятрович(125)
Суд объявил перерыв в деле о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(65)
Нужно ускорить внесение изменений в Конституцию для переименования Днепропетровщины и Кировоградщины, - Парубий(56)
Россия по-прежнему рассчитывает на приход лояльных политиков к власти в Украине(0)
Памятник Котовскому демонтировали в Подольске. ВИДЕО(64)
С фасада харьковской школы исчез барельеф советского маршала Жукова(48)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Русня оказывается - косоглазые пришельцы с Полярной звезды, хе-хе.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А Лёва в чём-то был таки прав :
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Блин, ну это уже не смешно даже.. цар-путлер "наказывает" Польшу...
Ответить
лабутенками по паркету ерзает...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вочевидь - забули , що таке кацапський чобіт ? То Хуйло нагадає ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Центральное статистическое управление объявило о том , что уровень безработицы в июне составил 7,1 процента в Польше. Это около 0,1 баллов. процентов. чем предполагалось Министерство по делам семьи, труда и социальной политики.
Польский национальный банк рассчитывал , что в 2015 году в Польше работало в общей сложности около миллиона украинцев (а не юридически полностью легально - то есть, когда мигранты работают на другого работодателя , чем тот , который выдал заявление или работу в более чем одного работодателя).
Между тем, к концу октября 2016 года мы зафиксировали более одного миллиона заявлений работодателей , которые отказались дать работу наших восточных соседей . И тогда я стал радикальным изменением. Молодые украинцы быстро использовали польский работник рынка babrania и вместо этого решили приземлиться в низкооплачиваемых деятельности в крупных городах. Они продаются, очищены, наблюдали, rozwozili, построены и отремонтированы.
В летнем сезоне никто не удивляется, что украинцы работают официанты, кладовщики, водители, телемаркетинг, продавцы в магазинах или аниматор.
Более того, они быстро чувствуют , что их позиция усиливается , потому что, несмотря на приток иммигрантов, многие компании до сих пор не в состоянии заполнить вакансии. Исследование , проведенное агентством занятости Upper работы занимается получением рабочих с Востока , что в последнее время наблюдается скачок их ожидания по заработной плате - в среднем на 15-30 процентов. Этот эффект и начало сезонной либерализации рабочей визы в ЕС для граждан Украины с 11 июня.
- Из обследованной профессии, наиболее завышенных ожиданий заработной платы работников. В мае за час получил 9 злотых нетто. В настоящее время 12 злотых (увеличение на 33 процентов.) . Скорость была каменщиком в мае 20 злотых нетто / час, в настоящее время 25 злотых (рост на 25 процентов.). Штукатур в мае заработали 25 злотых нетто / час, в настоящее время 30 злотых (рост на 20 процентов.) . Менее 17 процентов., Завышенные ожидания по зарплате повар. В мае они заработали 12 и сейчас 14 зл / час - Верхняя читает задание.Украина любит Польшу
Как мы читаем в исследовании «глазами украинцев, то есть работа в Польше с точки зрения иммигранта» - 64 процентов. Украинцы предпочитают работать в нашей стране, так как он будет зарабатывать больше здесь , чем у себя дома . Для 39 процентов. Важно также место соседства и тот факт , что здесь работает их друзья (31 процентов) . . Какой украинский восьмым (12 процентов) . Он пришел на Польский из - за сложную ситуацию на его родине. Подавляющее большинство, целых 94 процентов. Он говорит ,что он снова придет к польски.
Кроме того, почти три четверти украинских рабочих (71 процентов). Хорошие оценки обоих работодателей и атмосферу на рабочем месте, в то время как только 3 процента. респонденты имеют отрицательное мнение по этому вопросу.
Самое большое преимущество нашего рынка труда - с точки зрения украинцев - стало введением с января минимальной почасовой заработной платы на 13 З Гросс . Это гарантирует им равные и более высокую заработную плату.
Ответить
Ответить
Ответить
поцелуйте в наказание Польшу в зад 🤣🤣🤣
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Очередной правительственный самолет грохнут что ли ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ещё вопросы насчёт "братской" Польши есть?
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dkEXbJoPthE
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить