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 Совфед РФ просит Путина наказать Польшу за снос советских памятников

совет федерации сф

Совет Федерации РФ обратился к президенту России Владимиру Путину в связи с законом Польши относительно памятников и мемориалов советским воинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, председатель СФ Валентина Матвиенко заявила: "Сенаторы однозначно высказали мнение, что такие циничные и аморальные действия польских властей нельзя оставлять без последствий".

В обращении напомнили, что парламент Польши внес изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, которыми предусматривается снос памятников и памятных знаков, в том числе советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах.

"Особенно кощунственным является факт принятия этих поправок 22 июня 2017 года - в День памяти и скорби, который навечно связан у нас с болью о погибших, замученных и умерших в годы Великой Отечественной войны", - сказано в документе.

Сенаторы отметили, что почти 500 памятников и мемориалов на территории страны приговорены к демонтажу и разрушению. "Среди них около 230 мемориалов советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации", - подчеркнул председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Польши хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу, - МИД РФ о сносе советских памятников

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал упомянутый закон. Он вступит в силу через три месяца.
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На китайцев вся надежда, они целыми городами приезжают, им это всё нормально. Китайский учим

Совфед РФ просит Путина наказать Польшу за снос советских памятников - Цензор.НЕТ 6677
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http://www.kp.ru/daily/24239.3/438251/
Русня оказывается - косоглазые пришельцы с Полярной звезды, хе-хе.﻿
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забий хуйло... скоро і мавзолею не буде.... а ти за поляків дристомьот включив.
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Совфед РФ просит Путина наказать Польшу за снос советских памятников.

А Лёва в чём-то был таки прав :
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Какой параллельный и перпендикулярный ответ от х. ла
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І шо такі будут бамбіть варонєж в качествє асімітрічєскага атвєта? Бо Польщі наразі так пофіг що аж неудобно
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Ничего не покупайте польского-рашисты,ведь Польша капиталистическая страна.
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"Нельзя оставлять без последствий". И шо? И шо вы сделаете? Погавкаете и заткнетесь. Ибо НАТО вам не по зубам. Эх, жаль, что мы, благодаря нашим ватникам, даже попытки в свое время не сделали....
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Скорее благодаря подкацапской "элите"..
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охренеть... ну царть всего мира просто.. Что значит наказать Польшу?? Кацапы вы уху ели что ли???
Блин, ну это уже не смешно даже.. цар-путлер "наказывает" Польшу...
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а хуйло типа сопротивляется, не хочет,

лабутенками по паркету ерзает...
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Объявлять войну Шотландии мог тока барон Мюнхгаузен.....Советам педерации енто запрещено и ..........
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Англии. и только в одном фильме по оригинальному сценарию....
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Это путлер должен полякам пальчиком погрозить : "ну-ну-ну ..." и все ... типа наказал.
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Поляки , там , на Бандеру і УПА гнати намагались ...? Ну , ну ...
Вочевидь - забули , що таке кацапський чобіт ? То Хуйло нагадає ...
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Польша член НАТО... Хуйло может только сопли в её сторону разбрызгивать.
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Забули , як в країнах - членах НАТО , терористи , людей вбивали ? А вуха стирчали ФСБ ...
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Опять забыли спросить позволения у рассиян. П-ц! Совсем уже кацапня ох-ла!
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Украинские рабочие должны быть нашим спасательным кругом и ответ на нехватку рабочей силы. Представляется, однако, что те, кто мечтал о «дешевой рабочей силы с Востока», сильно разочарован.
Центральное статистическое управление объявило о том , что уровень безработицы в июне составил 7,1 процента в Польше. Это около 0,1 баллов. процентов. чем предполагалось Министерство по делам семьи, труда и социальной политики.

Польский национальный банк рассчитывал , что в 2015 году в Польше работало в общей сложности около миллиона украинцев (а не юридически полностью легально - то есть, когда мигранты работают на другого работодателя , чем тот , который выдал заявление или работу в более чем одного работодателя).

Между тем, к концу октября 2016 года мы зафиксировали более одного миллиона заявлений работодателей , которые отказались дать работу наших восточных соседей . И тогда я стал радикальным изменением. Молодые украинцы быстро использовали польский работник рынка babrania и вместо этого решили приземлиться в низкооплачиваемых деятельности в крупных городах. Они продаются, очищены, наблюдали, rozwozili, построены и отремонтированы.
В летнем сезоне никто не удивляется, что украинцы работают официанты, кладовщики, водители, телемаркетинг, продавцы в магазинах или аниматор.
Более того, они быстро чувствуют , что их позиция усиливается , потому что, несмотря на приток иммигрантов, многие компании до сих пор не в состоянии заполнить вакансии. Исследование , проведенное агентством занятости Upper работы занимается получением рабочих с Востока , что в последнее время наблюдается скачок их ожидания по заработной плате - в среднем на 15-30 процентов. Этот эффект и начало сезонной либерализации рабочей визы в ЕС для граждан Украины с 11 июня.
- Из обследованной профессии, наиболее завышенных ожиданий заработной платы работников. В мае за час получил 9 злотых нетто. В настоящее время 12 злотых (увеличение на 33 процентов.) . Скорость была каменщиком в мае 20 злотых нетто / час, в настоящее время 25 злотых (рост на 25 процентов.). Штукатур в мае заработали 25 злотых нетто / час, в настоящее время 30 злотых (рост на 20 процентов.) . Менее 17 процентов., Завышенные ожидания по зарплате повар. В мае они заработали 12 и сейчас 14 зл / час - Верхняя читает задание.Украина любит Польшу
Как мы читаем в исследовании «глазами украинцев, то есть работа в Польше с точки зрения иммигранта» - 64 процентов. Украинцы предпочитают работать в нашей стране, так как он будет зарабатывать больше здесь , чем у себя дома . Для 39 процентов. Важно также место соседства и тот факт , что здесь работает их друзья (31 процентов) . . Какой украинский восьмым (12 процентов) . Он пришел на Польский из - за сложную ситуацию на его родине. Подавляющее большинство, целых 94 процентов. Он говорит ,что он снова придет к польски.
Кроме того, почти три четверти украинских рабочих (71 процентов). Хорошие оценки обоих работодателей и атмосферу на рабочем месте, в то время как только 3 процента. респонденты имеют отрицательное мнение по этому вопросу.
Самое большое преимущество нашего рынка труда - с точки зрения украинцев - стало введением с января минимальной почасовой заработной платы на 13 З Гросс . Это гарантирует им равные и более высокую заработную плату.
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какая гадость этот ваш автоматический переводчик!
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Украина как участник второй мировой войны,просто обязана поддержать Польшу.Раскрыть все архивы красной армии и показать все беззакония творимые ею.
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😂😂😂
поцелуйте в наказание Польшу в зад 🤣🤣🤣
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Эти обезьяны снова будут продукты уничтожать?))
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Хм . ! Та это понятно . Больше им там ничего и не светит . !
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А ну, как же они собираются "наказывать" Польшу?
Очередной правительственный самолет грохнут что ли ?
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В СССР было такое наказание,- поставить на вид.
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Путин:"Ай-яй-яй, стыдно так поступать,господа поляки!"(грозит пальцем).
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Напоминаю парашникам, в честь чего они отвечают "день народного единства".
Ещё вопросы насчёт "братской" Польши есть?

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Вообще долбонутые, на следующей неделе буду строить нужник,нужно у кацапов спросить можно или нет...Дебилы на всю дурную голову
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вот твари росийские...а вас кто накажет за за войну в Украине..?!!! а полякам ваши угрозы побоку...попробуйте нападите с Белоруси...))) (или выкупите памятники себе в россию)))
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СФ РФ просит бога по имени путин наказать Польшу...офигели касапы. Никак вяличие не проходит.
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А зачем нам эта "новость"? Ну собралось несколько сот кацапских рогулей и попросило пуйла "наказать Польшу". Ну и хрен с ними. Нам своє робить.
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Как они накажут Польшу, раздавят очередные надцать тонн польских яблок? А полякам зачот, так поджигать ватные пердаки до этого только украинцам удавалось.
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так и хочется сказать -"совет пидерации царю Путену челом бьёт"...))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовфед РФ просит Путина наказать Польшу за снос советских памятников
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