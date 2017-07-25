 26 июля состоится апелляция на меру пресечения полковнику Истомину. НАБУ обвиняет его в коррупции. Активисты призывают депутатов взять офицера на поруки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Фейсбуке активистка Алена Шевцова: "В среду 26.07, в 12.05 будет рассматриваться апелляция по делу Константина Истомина. Друзья, предлагаю объединить наши усилия чтобы офицер также вернулся к своей семье. Поддержать его, как вместе мы поддержали генерала Мельника.
"Особенная просьба к депутатам, которые знают ситуацию, помочь в контексте взять на поруки офицера. Также просьба к журналистам и волонтеров и общественных деятелей прийти на рассмотрение дела офицера", - подчеркнула Шевцова.
В свою очередь, начальник управления Центрального бронетанкового управления, полковник Евгений Сидоренко в комментарии ЕРА отметил: "У генерала Мельника нет таких состояний, чтобы внести залог. Даже был организован сбор средств. Слава Богу, залог не требуется. Но те, средства, которые есть, мы готовы перечислить под залог Константину Истомину, который еще находится под стражей. Суд по нему состоится 26-го, нам не понятно, почему дело почти одно, но так перенесены решения суда. Мы будем поддерживать Истомина и ходатайствовать о взятии его на поруки".
593 4
НАПК будет сотрудничать с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии(8)
В суде выступил участник Евромайдана Филипович, которому стреляли в лицо. ФОТО(5)
Холодницкий о коррупции во власти: Начали ловить - говорят, а где большие "рыбы". Поймали - требуют "акул", их словим - скажут "китов" нет(79)
Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельца, - журналист. ДОКУМЕНТ(117)
О заочных арестах украинских прокуроров судами РФ(0)
"Суд" по делу украинского активиста Балуха отказывается допрашивать сотрудников крымского ФСБ(3)
Суд по делу Мельника. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ(11)
Ответить
- в Дніпрі просто взяли і розстріляли людей на виході з ресторана. Все, як в ревучі 90-ті, зупинилась машина, вийшов кіллер, і розпочав стрілянину з автомата. Він абсолютно не ховався, знав, що покарання не буде. Він тащився від того, що йому - можна;
- в Києві знесли ринок Лісний, при цьому валили зовсім не ятки із секонд-хендом, а стаціонарні павільйони - в тому числі і зоомагазин із живими тваринами. Всіх, кролів, птахів, котів - всіх безжально чавили бульдозером, а ті, хто чудом вижив, повільно сконали під руїнами свого колишнього дому;
- флагман вітчизняного авіабудування ліквідували розчерком пера, передавши всі підприємства в "Укроборонпром", де під чуйним керівництвом наших урядовців вони будуть "реструктуризовані", виведені з державної власності, а потім і продані як "неліквідні активи";
- одній із чотирьох найбільших світових аудиторських фірм, PriceWaterhouseCoopers, заборонили діяльність в Україні. Злі язики кажуть, що реальна причина - відмова PWC підмахнути спеціальний такий "аудит Приватбанка", по якому найбільш ласі активи за копійки будуть продані "ефективним власникам".
Продовжувати, чи цього вистачить?
Я хотів би чисто для себе дізнатись, як можна себе ізолювати від всіх цих новин так, щоб по фейсбуках і форумах нести лабуду про те, що економіка України відроджується, а ми успішно євроінтегруємось, і ми граємо дуже важливу роль в світовій дипломатії?
Я не зміг би таку лабудень нести навіть якби мені насипали повен стіл золота і подарували острів в Мікронезії.
Після читання таких новин, вибачте, мені не хочеться вступати ні в мовні срачі, ні в історичні... Все це скоро просто не матиме сенсу. Хіба що для дуже небагатьох представників нашого "політичного класу", які будуть попивати винце в Іспанії та пописувати книжки про те, як популісти їм завадили вчергове побудувати "вітрину істинного лібералізму".
Кілька років тому я казав, що якщо людей буде мати за бидло своя власна держава, на певному етапі їм стане все одно, якою мовою розмовляє окупаційна адміністрація. Вони радо приймуть будь-якого окупанта, навіть китайськомовного, в обмін на хоча б невеличке послаблення "невпинного поступу реформ".
Так що коли пишете фразочки типу "Путін планує на осінь повалення української влади, і ми повинні перетерпіти ще трошки", то спробуйте вилізти із вашої теплої ванни, і хоча б піти на ту ж саму Лісову, і подивитись на трупики тварин. Вони, на відміну від людей, не мають "гріха популізму", і померли виключно тому, що їх маленькі життя не приносили прибутків комусь у високих кабінетах. (c)
Ответить
Ответить
Ответить