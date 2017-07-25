 В Украине больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, - спецпредставитель США Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.
"Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент. Еще больший контингент сосредоточен у границ Украины", - отметил он.
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- Это так. Международной правовой основой для создания такой коалиции является статья 51 Устава ООН. В ней, в частности говорится о праве государств на индивидуальную и коллективную самооборону от вооруженного нападения.
Преступление агрессии нарушает императивные принципы международного права и посягает на основы основ мирового правопорядка, сохранение которого одинаково важно для всех государств и созданных ими международных организаций.
Поэтому все государства, даже те, которые не являются непосредственными жертвами агрессии, имеют право сплотиться и помогать жертве агрессии. Следовательно, формально юридические международные правовые основания для создания такой коалиции существуют.+
- Украина уже второй год председательствует в СБ ООН как непостоянный член, почему она не поднимает эту статью?
- Действительно, в статье 51 говорится о праве на индивидуальную и коллективную оборону до тех пор, пока необходимые меры не примет СБ ООН. А это значит, что государство, что подверглось агрессии, должно обратиться к СБ ООН и просить этот орган принять соответствующие меры. Формально Украина не обращалась с такой просьбой.
Только 29 августа 2014 года в разгар российской агрессии глава делегации Украины на заседании СБ ООН сообщил, что «Украина резервирует за собой действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН». Украина практически почти полгода осуществляла свое суверенное право на самооборону, а ее официальный представитель заявил, что она намеревается только оказывать сопротивление.
До сегодня неопределенность позиции Украины в вопросах отпора вооруженной агрессии России мешает полноценно и нормально защищать наши интересы на международной арене с использованием национальных и международных механизмов
Формально Украина не обращалась с такой просьбой.
а ее официальный представитель заявил, что она намеревается только оказывать сопротивление.
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Из Днепра в Одессу самолетом доставлены 14 раненых бойцов АТО, двое в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж
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Кстати рашка уже влипла в историю НАВЕКИ-ВЕЧНЫЕ!
Сотни лет, ей всё это каждый раз будут припоминать!
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т.е. иллюзий у меня не было по поводу техники, но что все такой писец там творится, у нас, почему-то, как-то не афишируется.
петя, может хватит уже с перемириями играться? если этот Волкер прав, пиз*ец неотвратимо приближается...
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Вот маленькая капля по этой теме:
АРМИЯ РФ В УКРАИНЕ/РАССЛЕДОВАНИЯ на OmTV
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7NtRwkSOM_aiMqcinvemPRVZzenbeWnV
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(но это чисто шутки ради - я уважаю Меркель, после Шрёдеровщины-то)
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Во всём мире на тот день танков было 10 000
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І чим же так погані БТ-7 в обороні проти наступаючої піхоти ?
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Сфера особого внимания
И вот они втюхивают двадцать триллионов в реформу армии, сажают на кресло министра МЧС, создают бронетранспортер «Каратель», вводят вежливых человечков, вещают про базы на Луне, убивают в день по стопятьсоттыщ игиловцев, смеются «Искандерами», воюют с бандерофашизмом, облетают авианосцы пндсов, отгоняют самолет НАТО от борта минобороны, встают с колен, создают «Глонасс» и «Йотафон», принимают военные доктрины, надувают щеки, организовывают теракты в Черногории, привозят С-300 в Сирию, отправляют ихтамнетов на Донбасс, взламывают компьютеры Хиллари Клинтон, ставят памятник «Солдату, Совершающему Акт Низкой Социальной Ответственности Со Спасенным От Бандеровцев Великодуховным Котом» (о, боги, сам не ожидал, извините), а потом какой-то работник пресс-службы Министерства обороны скачивает с интернета первое попавшееся видео по запросу «наши мочат козлов в сортире», отдает его Шойгу, тот втюхивает Путину, тот показывает Стоуну, тот показывает в кино и оказывается, что это видео, где как раз таки наоборот пндсы мочат талибан в Афгане, а звук, где как раз таки наоборот бандерофашисты мочат русский мир в ДАПе.
И все это разносится по всему миру посредством голливудского режиссера, которому заплачено за эту рекламу лямами баксов.
ВВС. Военно-воздушные силы. Сфера особого внимания.
И Кафка с диким воем вырывается из могилы, бьется черепом о могильную плиту, разносит библиотеку имени себя, с безумным боромтанием «в огонь, все в огонь» сжигая свои сочинения, а над Прагой еще две ночи разносится его звериный крик простреленной навылет волчицы - «ссссуууукккк*!!!!!», Юрий Мамлеев тихо крестится и, хихикая, благодарит бога за то, что уже помер, потому что такую сюрреалистическую фигню никогда в жизни не сочинить даже ему, а Чак Паланик просто тихо в уголочке ест антидепрессанты, запивая их водкой.
Я вам сколько лет говорю - чувак живет в своем мире. Он вообще не отдупляет, что в реальности происходит.
А вы мне не верили.
У них. Так. Всегда.
В рамках проекта «Журналистика без посредников»
Аркадий Бабченко
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Не прошло и ста лет , а все стало ясно .
И , что из этого следует ?
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ккнига маршала Жюкова " Воспоминания и размышления" год издания 1969.Страница 205.
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А вот хуйло не ссыт и даёт тупорылым ибланам все, шо просят. И даже больше. " Бук" например. Не " Иглу" , а "Бук" , бл...........
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