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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (6707) Россия (71554) Донбасс (15557) Волкер Курт (31)

 В Украине больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, - спецпредставитель США Волкер

волкер

Россия держит огромное количество тяжелого вооружения на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент. Еще больший контингент сосредоточен у границ Украины", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер о Донбассе: "Мы понимаем, как этот конфликт начался. Мы понимаем, как он управляется сейчас"
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Наконец правильная оценка пропорций, а то в Европе думают, что на Донбасе шуточки играют, как Турция в сирии.
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Джавелинами уже не поможешь. Еще в 2015 американский генерал говорил о системах залпового огня ихнего производства. Джавелины пусть в Сирию едут.........
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А я вот подумал, а почему бы Украине не произвезти ракеты средней дальности. Благо ноу хау есть, для начала и просто "по лицензии" наклепать, чтобы на разработку годы не тратиь. Она ведь не является частью соглашений по их ограничению. Вот тут то Москва и зашевелится со своими понукшими Искандерами, ведь время подлёта к Кремлю будет минут 20 - С400 надуться не успеют, что б отпугнуть. И ЯО не нужно - достаточно термобарики, что б путинский завтрак на звезде спасской башни висел.
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Что-то он загнул.
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Енто исчо не по всех шахтах пошушарили...
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какие ваши доказательства? - все непосильным трудом из шахт выкопаное..
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Ща машка захерова стопарік за дідов тяпне і аправєргнєт. Міг би і лавруша, но йому від такої «разнузданай русафобії» мову має відняти
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короче Волкер, меняем 1 джавелин на 10 сгоревших (необязательно джавелином, ибо ихтамнебудет) рашевских танка
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Надеюсь, что Уолкер серъезно настроен решить проблему под названием паРаша...
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Но ведь для создания антипутинской коалиции согласия России не нужно?
- Это так. Международной правовой основой для создания такой коалиции является статья 51 Устава ООН. В ней, в частности говорится о праве государств на индивидуальную и коллективную самооборону от вооруженного нападения.
Преступление агрессии нарушает императивные принципы международного права и посягает на основы основ мирового правопорядка, сохранение которого одинаково важно для всех государств и созданных ими международных организаций.
Поэтому все государства, даже те, которые не являются непосредственными жертвами агрессии, имеют право сплотиться и помогать жертве агрессии. Следовательно, формально юридические международные правовые основания для создания такой коалиции существуют.+
- Украина уже второй год председательствует в СБ ООН как непостоянный член, почему она не поднимает эту статью?
- Действительно, в статье 51 говорится о праве на индивидуальную и коллективную оборону до тех пор, пока необходимые меры не примет СБ ООН. А это значит, что государство, что подверглось агрессии, должно обратиться к СБ ООН и просить этот орган принять соответствующие меры. Формально Украина не обращалась с такой просьбой.
Только 29 августа 2014 года в разгар российской агрессии глава делегации Украины на заседании СБ ООН сообщил, что «Украина резервирует за собой действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН». Украина практически почти полгода осуществляла свое суверенное право на самооборону, а ее официальный представитель заявил, что она намеревается только оказывать сопротивление.
До сегодня неопределенность позиции Украины в вопросах отпора вооруженной агрессии России мешает полноценно и нормально защищать наши интересы на международной арене с использованием национальных и международных механизмов
Формально Украина не обращалась с такой просьбой.

а ее официальный представитель заявил, что она намеревается только оказывать сопротивление.
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Сталагмитцев начинают пинать на высоком уровне, что то серьёзное намечается.
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Это уже четвертый год продолжается, а ты видимо только узнал, совсем глаза толстым задом ботоксного инвалида закрыты?
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Ну , це ж для тебе щось "готується" - вочевидь це ты видимо только узнал, совсем глаза толстым задом ботоксного инвалида закрыты?
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Какой-то одиночка-гопник еще может корчить из себя дурачка. Но чтоб целая страна - это нечто новое в современной истории.
Кстати рашка уже влипла в историю НАВЕКИ-ВЕЧНЫЕ!
Сотни лет, ей всё это каждый раз будут припоминать!
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прикольно. а почему мы об этом узнаем от спецпредставителя США?
т.е. иллюзий у меня не было по поводу техники, но что все такой писец там творится, у нас, почему-то, как-то не афишируется.

петя, может хватит уже с перемириями играться? если этот Волкер прав, пиз*ец неотвратимо приближается...
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Если вы не интересовались, то не надо делать изумленное лицо!
Вот маленькая капля по этой теме:
АРМИЯ РФ В УКРАИНЕ/РАССЛЕДОВАНИЯ на OmTV

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7NtRwkSOM_aiMqcinvemPRVZzenbeWnV
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Від "мінських угод" виграли тільки сєпари і Раша !!!
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Drang nach Osten!



(но это чисто шутки ради - я уважаю Меркель, после Шрёдеровщины-то)

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...... АМЕРИКАНСКИЙ пи...ж уже НАДОЕЛ !!!! в АФГАНЕ душманам СТИНГЕРЫ давали сразу как ОНИ появились !!!!! а УКРАИНУ пендосы используют как ПРИМАНКУ для ВЫМАТЫВАНИЯ россии !!!!! господа , а давайте вы как то САМИ междусобой СХЛЕСТНЕТЕСЬ !!!!! МЫ и так под СВОИМИ БАРЫГАМИ уже ЗАДОЛБАЛИСЬ ЖИТЬ !!!!
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В Сирии вообще 330 000 погибло - и санкций никаких. Так что нам они еще помогают, сравнительно.
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на 22 июня 1941 года в СССР было 25 473 танка разных модификаций,включая 880 танков Амфибия,которых не было ни у Кого..
Во всём мире на тот день танков было 10 000
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В вермахте были амфибии. Но была признана их низкая эффективность.
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Советую прочесть книгу Виктора Суворова "Тень победы 1, 2", в которой описана правда о Второй Мировой Войне, скачать тут http://ruwapa.net/book/7820/
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.. среди этих танков было огромное количество БТ-7, которые для обороны практически бесполезны..
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Точно ?
І чим же так погані БТ-7 в обороні проти наступаючої піхоти ?
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Огромная скорость + съемные гусеницы (что бы на колесах вести наступление по автобанам Германии), но при этом минимальная броня. Для обороны почти бесполезны. Точно так же как и тысячи бомбардировщиков были бесполезны для противодействия самолетам Германии.
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Прям, зативаит вот вотэта русафобию зативаит
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Не мешало бы ещё пзрк "стингер" поставлять в Украину и снайперские винтовки крупного калибра, не только джевелины. Стингеры хорошо жизнь попортили совковым вертолётам в Афгане.
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А може лучше "неучтённый" спирт, о котором сегодня писал цензор в качестве гуманитарки на лугандон отправить, предварительно разбавив часть пургеном и часть - ядом. Пока от американцев дождёшся...
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Зачем так заморачиваться? Поставь тогда им вместо этилового метиловый -- два в одном, удовольствие как от этилового, но не долго......
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....правда ВСЕ РАВНО вылезет и кому то потом будет БОЛЬНО !!!
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офф топ
Сфера особого внимания

И вот они втюхивают двадцать триллионов в реформу армии, сажают на кресло министра МЧС, создают бронетранспортер «Каратель», вводят вежливых человечков, вещают про базы на Луне, убивают в день по стопятьсоттыщ игиловцев, смеются «Искандерами», воюют с бандерофашизмом, облетают авианосцы пндсов, отгоняют самолет НАТО от борта минобороны, встают с колен, создают «Глонасс» и «Йотафон», принимают военные доктрины, надувают щеки, организовывают теракты в Черногории, привозят С-300 в Сирию, отправляют ихтамнетов на Донбасс, взламывают компьютеры Хиллари Клинтон, ставят памятник «Солдату, Совершающему Акт Низкой Социальной Ответственности Со Спасенным От Бандеровцев Великодуховным Котом» (о, боги, сам не ожидал, извините), а потом какой-то работник пресс-службы Министерства обороны скачивает с интернета первое попавшееся видео по запросу «наши мочат козлов в сортире», отдает его Шойгу, тот втюхивает Путину, тот показывает Стоуну, тот показывает в кино и оказывается, что это видео, где как раз таки наоборот пндсы мочат талибан в Афгане, а звук, где как раз таки наоборот бандерофашисты мочат русский мир в ДАПе.
И все это разносится по всему миру посредством голливудского режиссера, которому заплачено за эту рекламу лямами баксов.
ВВС. Военно-воздушные силы. Сфера особого внимания.
И Кафка с диким воем вырывается из могилы, бьется черепом о могильную плиту, разносит библиотеку имени себя, с безумным боромтанием «в огонь, все в огонь» сжигая свои сочинения, а над Прагой еще две ночи разносится его звериный крик простреленной навылет волчицы - «ссссуууукккк*!!!!!», Юрий Мамлеев тихо крестится и, хихикая, благодарит бога за то, что уже помер, потому что такую сюрреалистическую фигню никогда в жизни не сочинить даже ему, а Чак Паланик просто тихо в уголочке ест антидепрессанты, запивая их водкой.
Я вам сколько лет говорю - чувак живет в своем мире. Он вообще не отдупляет, что в реальности происходит.
А вы мне не верили.
У них. Так. Всегда.

В рамках проекта «Журналистика без посредников»
Аркадий Бабченко
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Василий Граздич муджахідам США почали давати десь в 85-86 роках, коли переконались що совок таки міцно завяз в Афгані
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незнаю я служил в 1982-84 (в германии) и уже читал в лен. комнате в газетах про СТИНГЕРЫ !!!
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ихтамнет! ...уйло говорило об этом неодиножды. и писюков тоже говорит все время шо ихтамнет и они не сторона канфликта. как можно не верить таким чесдным и правдивым чувакам?!!
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НЕУЖЕЛИ ???!!!
Не прошло и ста лет , а все стало ясно .
И , что из этого следует ?
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танки, БТРы, самоходки, грады, ураганы и все остальное впопучленцы купили в военторге. не верите?! ...уйло так прямо и сказало, пойдите и купите! вот сами пойдите, и купите! и увидите что нет ничего проще...
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Нам для поБеды над Германией не хватило 32 000 танков.
ккнига маршала Жюкова " Воспоминания и размышления" год издания 1969.Страница 205.
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Ну слава богу - хоть один увидел и главное ОЗВУЧИЛ.
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наглая ложь госдепа! никакова аружия кацапы никому не передавали. ани вапще за мир и пацыфисты. само ...уйло вон давече говорило шо оно за мир и ни скем ваивать не сабираицца... доказательства?! какие доказательства?! какие бы они ни были, для кацапов они не доказательства
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И дня не проходит,чтобы кто-то "оттуда" очень "спец" и очень "высоко" поставленный не сделал бы подобного сверхмощного заявления.Но люди так устроены,что сопоставляют слова и дела.И разуверяются.Неизбежно.
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по идее маршала Жюкова если сложить 25 000 танков на 22 июня 1941 г.,и 32 000 которых не хватило и в итоге 57 000 танков,вот только в этом случае ссср победил бы Германию.и это пишет маршал...капздец...
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а ещё 140 000 орудий и миномётов к началу войны , а что толку , если Ворошилов имел 2 класса , а Тимошенко три .
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Амеры медленно запрягают, три года уговаривали. Сегодня ночью " , наконец, примут нормальные санкции для мацковии , уговоры закончились , начинается настоящее давление на хунту карликов.
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СССр сдох и путлер до сих пор льёт крокодиловы слёзы о трупе том вонючем...
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как много тут стратегов вас бы всех в ато давно москву взялибы
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Москву сжигал даже Крымский Хан Девлет-Гирей
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Много танков - значит, надо исправить: насытить передний край обороны украинских пехотинцев современными противотанковыми комплексами типа "Джавелин" - вот, уже дело пошло.
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....войне быть в АВГУСТЕ !!! все уже ОТЧЕТЛИВО вырисовывается !!!!! с учений в БЕЛАРУСИ ударят с ПЯТИ сторон ......ПЕРВЫЙ удар - БЕЛАРУСКИЙ ФРОНТ (отсекает и берет под контроль всю ЗАПАДНУЮ границу УКРАИНЫ . ВТОРОЙ удар по г. КИЕВУ и вдоль р. Днепр ТРЕТИЙ удар - ЛУГАНЛОСКОЕ направление ( самая будет каша ) т.к. ДРАТЬСЯ будут с самыми боеготовными частями ВСУ !!!! ЧЕТВЕРТЫЙ удар с КРЫМА ( заход с тыла ВСУ в верх по течению р. ДНЕПР и снова котел ОГРОМНЫЙ !!! ПЯТЫЙ удар из ПРИДНЕСТРОВЬЯ вдоль ЗАПАДНОЙ границы и р. ПРУТ !!!! Удары начнутся все ОДНОВРЕМЕННО !!!! СИЛА УКРАИНЫ только на ПАРТИРАЗАНСКИХ отряды говорящие на русском языке !!! не знаю , но эта хрень САМА в голову полезла , что я всем и отписал ((((( мне говорил один военный про август , еще в 14 году....мне самому в ЭТО не хочется верить , но факт вещь упрямая.....
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Из фольклора рабов: Нет ничего обидней, чем возвращать украденное на галерах.
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В Украине есть всё,но украинцы миролюбивый народ и ему не нужны Приднстровья Карабахи Абхазии Асетии Грузии и прочие Сирии...
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Вот скажи, американец, в чем сила? В вашем возмущении, негодовании, признании факта рсукой агрессии или ещё какой-то констатации фактов? Сколько вам ещё надо убитых кацапским быдлом украинцев, чтоб вы выполненное хоть малую толику обещанного в меморандуме? 20 тысяч? 50??? Может миллион? Понту от ваших поддержек и признаний? Ссытесь? То так и скажите....

А вот хуйло не ссыт и даёт тупорылым ибланам все, шо просят. И даже больше. " Бук" например. Не " Иглу" , а "Бук" , бл...........
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СовФед РАБссии приступил к рассмотрению санкций против Польши... :D Профильным комитетам поручить разработку по статейно...
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Опять Польша с Финляндией нападут на СССр что в 1939 оду...
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та шо он брэшыт. впопучленцы - шахтьоры и трактаристы ваюют тока тем шо дастали из шахт спрятанае.... от брыхло ищо
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Э дядя, нельзя же так с геропешками, у них до сих пор "стороны" "конфликта", а не война развязанная РФ. А ты им вот так вот сразу правду-матку вывалил, с лавочниками случится метеоризм и дурной сон.
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Вывод прост если у восточной границы Европы сосредоточенно дохренища танков которые никто не сможет остановить если они тронутся на запад. То Европа ну и США как друг должны предоставит Украине вооружения что бы эту кучу моакобесов минимизировать, пока что руками Украинцев. Так что братки как минимум лэнд лиз у Вас в кармане, поздравляю.
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Что, продукты для ватников в Польше запретят покупать? Так тогда ватное население быстрее передохнет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, - спецпредставитель США Волкер
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