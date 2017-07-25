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Все про:ПДД (290) скорость (27) Укравтодор (305) ограничение (26)

 Мининфраструктуры предлагает уменьшить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч

знак скорость 50

Министерство инфраструктуры Украины согласовало проект постановления Кабинета Министров "О внесении изменения в пункт 12.4 Правил дорожного движения".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укравтодор", с целью приближения законодательства Украины к европейским стандартам предусматривается уменьшение скорости движения транспортных средств в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. При этом с 23:00 до 6:00 в населенных пунктах движение транспортных средств разрешено со скоростью не более 60 км/ч.

Славомир Новак, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины, отметил: "В Европе вопрос безопасности на дорогах является одним из приоритетных. Уменьшение скорости в населенных пунктах лишь на 10 км/ч на 90% сохраняет жизни людей в случае дорожно-транспортных происшествий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4 месяца полиция зафиксировала 1,3 млн фактов превышения скорости водителями в трех регионах Украины
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Замглавы Симферополя не верит в судоходный Салгир
ПЕРЕДАТЕЛЬ! БУДЬ ОН ПРОКЛЯТ!
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так салгир можно перейти, он пересыхает вообще, он как ручей. а симферополе это просто загаженная канава с мусором.
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Там свого Чаушеску вчасно розстріляли ...
Можливо тому вони вже в Євросоюзі ?
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может сначала добиться чтобы соблюдали то что есть, а то те кто ездил 120 в городе (на бусах, мля) так и будут ездить, что изменится
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Поставят камеры и все очччччень быстро изменится....
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уже три года ставят. я как ездил 110 на бусе так и езжу. Но БМВ меня все равно обгоняют!
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та без питань робіть. тільки бензин зробіть по 7 гривень за літр. і далі можете з розуму сходить.
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Занимаются привычным делом - мешают воду в ступе.
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Снова зрада ?
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зрада давно, ти лише до цього звик настільки, що скалка в оці тобі здається правильною річчю.
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це сказав як Порошенко про будку - чи п'яний, чи дурний
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Есть правила движения.
Их не соблюдают.
Если внести изменения в правила движения, думаете их начнут соблюдать?
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а может уж сразу толкать транспортное средство через населенный пункт?
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В большинстве населенных пунктов и так быстрее не поедешь, сплошные ямы, в чем смысл закона ?
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Не видел в Лондоне или Бристоле ям.
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Дебилы,может вместо нормальных дорог просто автомобили запретить ....
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оно то конечно да, в Европе много где 50, но как подумаешь, это же такая скука ехать 50, уснуть можно. И что делать с междугородними трассами, которые идут через села. По сути это трасса но идет через гребаное село, потому что в совке так по конченному дороги строили и ты 10 км должен тащится со скоросью 50 км/час?
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Согласен! Трасса на Киев, из Мариуполя, просто утыкана очень длинными селами. Соблюдать- крайне трудно.
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да, знак село такое-то есть, а дома начинаются километров через 3, также 3 км от последнего дома до знака "конец села".
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трудно представить как в Киеве . будут ездить с такой скоростью. это уму не постежимо
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Дибилизм.
Ставьте знаки "50" на узких улочках, на магистралях без наземных пешеходных переходах типа Проспекта Победы или Столичного Шоссе и 60 - мало.
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Сразу вспомнился анекдот о ГАИшнике, которому, к его 40-летию, начальник дарит знак ограничения скорости "40". С тем, чтобы он поставил его рядом со своим домом. А тут- подарок всем ГАИшникам.
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знаєте шановні....довго шукав. довго зрозуміти думав. а яка різниця між дружиною політ - ув"язненого і дружиною ген.прокурора ? знацшов таки !


Мининфраструктуры предлагает уменьшить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч - Цензор.НЕТ 6744
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Кстати сказать, если наше уважаемое Мининфраструктуры, так любит кивать в сторону Европы, то хочу обратить внимание на тот факт, что в Европе, города, сопоставимые с нашими областными центрами, имеют полноценные окружные дороги.
Для того, что бы не ехать 40-50 км/час, через населенные пункты.
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Можно и 40 сделать...., но тогда увеличится смог от выхлопных газов - Украина не Европа, многие ездят на старье... От легочных болезней больше умрет, чем от ДТП...
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В країнах Європи , в містах , повітря чисте як у лісі ... А на наших тарантайках , в Європу , взагалі по нормам СО2 заборонено їздити !
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Чечены гасают по Москве со скоростью 20 км/час и никто их не тормозит пусть только попробуют..........
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Ага
Как в том анекдоте...
Уж простите, водители, за не корректное сравнение...
Вместо того, чтобы в борделе обучать проституток профессиональному отношению, они кровати на 10 см ниже делают...
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та не.. сначала европа, единое таможенное пространство и когда машин тут будет как там, то будем ездит как они хоть 30 км в час..
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нужно делать вариативно. я согласен ехать и 20 по узкой улице с односторонним движением, но не согласен ехать 50 по проспекту с шестью полосами и отбойником по средине, где можно хоть 120 тулить без проблем. ебанулись что ли ?
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да до 40ка надо уменьшать. По таким дорогам ездить - уже аварийная ситуация.
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"с целью приближения законодательства"___________ЛИЦЕМЕРНЫЕ ТВАРИ! ХОЧУ ВИДЕТЬ ДВИЖЕНИЕ ВСЕХ ЭТИХ КОРТЕЖЕЙ ПОРОШЕНОК, ГРОЙСМАНОВ, ЛУЦЕНОК С ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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У нас можно ездить по городу 79 км/ч и это не нарушение, вернее нарушение, но административная отвественность наступает при превышении скорости на 20 км/ч, таким образом вас штрафануть только в этом случае. Ну и в городах областного подчинения новая полиция еще не дошла, а старой плевать на нарушителей ПДД. Потом этот Славомир, как будто с Луны свалился, не знает какие у нас дороги. Едешь по незнакомой дороге в чужом городе и не успеваешь смотреть на знаки, пешеходов и ямы и что-то да провтыкаешь..
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на сегодня в Москве несколько подразделений чеченских зольдатэн живут в "Президент-отеле."По сути это казарма для Кадырджахэдов
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А дороги сделать слабо??? Правильно, чем делать дороги, освещение в темное время суток, острова безопасности и подземные и надземные пешеходные переходы, качественную разметку, светофоры с звуковыми сигналами, пешеходные переходы с предупреждающими водителя полосами, развязки с односторонним широкополосным и многоуровневым движением и т.д. лучше просто ЗАПРЕТИТЬ. Идиоты!
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А как быть, когда едешь с Киева в Харьков? По Киевской области и по Полтавской, да и по Харьковской проезжаешь через большое количество населенных пунктов.
Вопрос- Сколько надо времени, что бы доехать с Киева до Харькова?
А сколько с Киева до Одессы?
А со Львова до Черновцов??????
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Путлер правильно ответил калмыку год назад на вопрос о дорогах : а зачем вам машина,если дорог нет?
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Пусть остается 60....напрягает в Польше ехать 50...подсознательно 60 ехать проще...
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Увесь час постійні зміни в ПДР І не завжди зрозумілі Може є сенс взяти за основу правила руху в Німеччині чи Франції або Італії чи Польщі і один раз привести правила дорожнього руху до європейського стандарту. І не міняти їх кожних півроку. А переглядати при необхідності раз на 5-10 років. А ще перевіряти на алкогольно-наркотичне сп*яніння щодня наших депутатів та міністрів - бо деколи сумніваюсь у їхньому адекватному сприйнятті реальності
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Как жить в таких рамках, нашей "обновленной" полиции?
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а чем ихние ПДР отличаются от наших, кроме мелочей?
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Пусть для начала эти чиновники месяц поездят по Украине с этой скоростью.
А ещё лучше издать Закон о запрете ездить в населенных пунктах или вообще о запрете ездить.
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Депутати можуть прийняти закон про їзду 20 км за годину,але вони всеодно їздять 100 км,а якщо їдуть менше то просто неможуть обігнати машину яка їде спереду. Це я провірив тисячу раз
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В городе - да, кроме специально оборудованных участков (типа объездные и т.д.)
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а толку что ? " Фар" как не было , так и нет у полиции , летают как хотят
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До чего же талантливые у нас руководители.Что ни новый закон. то шедевр. Даже начинает вериться бюджетные тысячи не просто получают а и зарабатывают непосильным трудом
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полумеры.
запретить движение совсем.
да и вообще, все запретить нахрен
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Та хули париться!Штраф за переключение на третью
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дермюки
а пешеходные переходы не пытались строить
или ставить ручного привода светофоры
или просто знаков добавить
или мажоров садить...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМининфраструктуры предлагает уменьшить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч
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