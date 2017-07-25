 Мининфраструктуры предлагает уменьшить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укравтодор", с целью приближения законодательства Украины к европейским стандартам предусматривается уменьшение скорости движения транспортных средств в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. При этом с 23:00 до 6:00 в населенных пунктах движение транспортных средств разрешено со скоростью не более 60 км/ч.
Славомир Новак, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины, отметил: "В Европе вопрос безопасности на дорогах является одним из приоритетных. Уменьшение скорости в населенных пунктах лишь на 10 км/ч на 90% сохраняет жизни людей в случае дорожно-транспортных происшествий".
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ПЕРЕДАТЕЛЬ! БУДЬ ОН ПРОКЛЯТ!
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Можливо тому вони вже в Євросоюзі ?
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Их не соблюдают.
Если внести изменения в правила движения, думаете их начнут соблюдать?
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Ставьте знаки "50" на узких улочках, на магистралях без наземных пешеходных переходах типа Проспекта Победы или Столичного Шоссе и 60 - мало.
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Для того, что бы не ехать 40-50 км/час, через населенные пункты.
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Как в том анекдоте...
Уж простите, водители, за не корректное сравнение...
Вместо того, чтобы в борделе обучать проституток профессиональному отношению, они кровати на 10 см ниже делают...
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Вопрос- Сколько надо времени, что бы доехать с Киева до Харькова?
А сколько с Киева до Одессы?
А со Львова до Черновцов??????
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А ещё лучше издать Закон о запрете ездить в населенных пунктах или вообще о запрете ездить.
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зарабатывают непосильным трудом
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запретить движение совсем.
да и вообще, все запретить нахрен
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а пешеходные переходы не пытались строить
или ставить ручного привода светофоры
или просто знаков добавить
или мажоров садить...
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